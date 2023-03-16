Nhiễm trùng đường tiết niệu: Căn bệnh 'khó nói' khởi phát từ 5 yêu tố khó lường

Sức khỏe 16/03/2023 06:01

Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) là một bệnh nhiễm trùng rất khó chịu có thể xảy ra ở cả nam và nữ.

Nhiễm trùng đường tiết niệu: Căn bệnh 'khó nói' khởi phát từ 5 yêu tố khó lường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) có thể ảnh hưởng đến bất kỳ phần nào của hệ thống tiết niệu bao gồm thận, niệu quản, bàng quang và niệu đạo. Các triệu chứng bao gồm đau hoặc cảm giác nóng rát khi đi tiểu, cần đi tiểu nhiều hơn bình thường vào ban đêm, nước tiểu đục, sẫm màu và có mùi hôi và trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, người bệnh có thể có máu trong nước tiểu.

Để ngăn ngừa căn bệnh đau khổ này, phải nhận thức được nó gây ra như thế nào.

Lượng đường dư thừa

Nhiễm trùng đường tiết niệu: Căn bệnh 'khó nói' khởi phát từ 5 yêu tố khó lường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn thích ăn đồ ngọt và đồ uống có đường, bạn có thể dễ bị nhiễm trùng đường tiết niệu. Thật không may, vi khuẩn gây nhiễm trùng tiểu thích ăn đường và phát triển mạnh nhờ nó. Đây cũng là một trong những lý do tại sao bị tiểu đường và có lượng đường trong máu cao có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu.

Bạn vệ sinh từ sau ra trước

UTI được cho là phổ biến ở phụ nữ hơn nam giới. Sau khi đi tiểu, phụ nữ thường dùng giấy vệ sinh lau từ trước ra sau, điều này theo các chuyên gia có thể khiến vi khuẩn từ hậu môn lây lan sang niệu đạo. Điều này có thể dẫn đến nhiễm trùng UTI. Do đó, điều quan trọng cần nhớ là lau từ trước ra sau sau khi đi vệ sinh.

Tình dục không an toàn

Nhiễm trùng đường tiết niệu: Căn bệnh 'khó nói' khởi phát từ 5 yêu tố khó lường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tình dục chắc chắn có thể khiến một người dễ bị nhiễm trùng đường tiết niệu, đó là lý do tại sao tình trạng này thường được gọi là "viêm bàng quang tuần trăng mật". Điều này xảy ra bởi vì trong khi quan hệ tình dục, vi khuẩn có thể di chuyển từ âm đạo và đáy chậu đến niệu đạo. Tầng sinh môn là khu vực giữa âm đạo và hậu môn.

Không đi tiểu sau khi quan hệ tình dục

Như đã thảo luận, vi khuẩn có thể di chuyển khắp vùng sinh dục, đặc biệt là khi quan hệ tình dục, đó là lý do tại sao việc đi tiểu trước và sau khi quan hệ tình dục là cực kỳ quan trọng để ngăn ngừa nhiễm trùng.

Tuy nhiên, đây có thể không phải là trường hợp cho tất cả mọi người. Một số người có thể không bị nhiễm trùng ngay cả khi họ không đi tiểu sau khi quan hệ tình dục, trong khi một số người khác có thể bị nhiễm trùng ngay cả khi họ đi tiểu trước và sau khi quan hệ tình dục.

Không uống đủ nước

Giữ đủ nước là chìa khóa để ngăn ngừa tất cả các loại bệnh tật, thậm chí cả UTI. Điều đó nói rằng, không uống đủ nước hoặc mất nước có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI).

Nhiễm trùng đường tiết niệu: Căn bệnh 'khó nói' khởi phát từ 5 yêu tố khó lường - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Những người bị nhiễm trùng tiểu thường được khuyên uống 6-8 ly (1,5 đến 2 lít) nước mỗi ngày để đào thải vi khuẩn ra ngoài.

Một số phương pháp ngừa thai cũng có thể gây nhiễm trùng tiểu

Một số loại biện pháp tránh thai như màng ngăn, mũ cổ tử cung, chất diệt tinh trùng và bao cao su diệt tinh trùng có thể làm tăng nguy cơ mắc UTI. Điều đó nói rằng, bạn phải suy nghĩ lại về biện pháp tránh thai của mình để ngăn ngừa nhiễm trùng. Tốt nhất là nói chuyện với bác sĩ khi chọn loại biện pháp tránh thai phù hợp với bạn.

Theo Times of India

Từ khóa:   dấu hiệu nhiễm trùng đường tiết niệu nhiễm trùng đường tiết niệu ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 5 giờ 8 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 5 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 5 giờ 30 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 5 giờ 34 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 22 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm