Để ngăn ngừa căn bệnh đau khổ này, phải nhận thức được nó gây ra như thế nào.

Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) có thể ảnh hưởng đến bất kỳ phần nào của hệ thống tiết niệu bao gồm thận, niệu quản, bàng quang và niệu đạo. Các triệu chứng bao gồm đau hoặc cảm giác nóng rát khi đi tiểu, cần đi tiểu nhiều hơn bình thường vào ban đêm, nước tiểu đục, sẫm màu và có mùi hôi và trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, người bệnh có thể có máu trong nước tiểu.

Nếu bạn thích ăn đồ ngọt và đồ uống có đường, bạn có thể dễ bị nhiễm trùng đường tiết niệu . Thật không may, vi khuẩn gây nhiễm trùng tiểu thích ăn đường và phát triển mạnh nhờ nó. Đây cũng là một trong những lý do tại sao bị tiểu đường và có lượng đường trong máu cao có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu.

Bạn vệ sinh từ sau ra trước

UTI được cho là phổ biến ở phụ nữ hơn nam giới. Sau khi đi tiểu, phụ nữ thường dùng giấy vệ sinh lau từ trước ra sau, điều này theo các chuyên gia có thể khiến vi khuẩn từ hậu môn lây lan sang niệu đạo. Điều này có thể dẫn đến nhiễm trùng UTI. Do đó, điều quan trọng cần nhớ là lau từ trước ra sau sau khi đi vệ sinh.

Tình dục không an toàn

Ảnh minh họa: Internet

Tình dục chắc chắn có thể khiến một người dễ bị nhiễm trùng đường tiết niệu, đó là lý do tại sao tình trạng này thường được gọi là "viêm bàng quang tuần trăng mật". Điều này xảy ra bởi vì trong khi quan hệ tình dục, vi khuẩn có thể di chuyển từ âm đạo và đáy chậu đến niệu đạo. Tầng sinh môn là khu vực giữa âm đạo và hậu môn.

Không đi tiểu sau khi quan hệ tình dục

Như đã thảo luận, vi khuẩn có thể di chuyển khắp vùng sinh dục, đặc biệt là khi quan hệ tình dục, đó là lý do tại sao việc đi tiểu trước và sau khi quan hệ tình dục là cực kỳ quan trọng để ngăn ngừa nhiễm trùng.

Tuy nhiên, đây có thể không phải là trường hợp cho tất cả mọi người. Một số người có thể không bị nhiễm trùng ngay cả khi họ không đi tiểu sau khi quan hệ tình dục, trong khi một số người khác có thể bị nhiễm trùng ngay cả khi họ đi tiểu trước và sau khi quan hệ tình dục.

Không uống đủ nước

Giữ đủ nước là chìa khóa để ngăn ngừa tất cả các loại bệnh tật, thậm chí cả UTI. Điều đó nói rằng, không uống đủ nước hoặc mất nước có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI).

Ảnh minh họa: Internet

Những người bị nhiễm trùng tiểu thường được khuyên uống 6-8 ly (1,5 đến 2 lít) nước mỗi ngày để đào thải vi khuẩn ra ngoài.

Một số phương pháp ngừa thai cũng có thể gây nhiễm trùng tiểu

Một số loại biện pháp tránh thai như màng ngăn, mũ cổ tử cung, chất diệt tinh trùng và bao cao su diệt tinh trùng có thể làm tăng nguy cơ mắc UTI. Điều đó nói rằng, bạn phải suy nghĩ lại về biện pháp tránh thai của mình để ngăn ngừa nhiễm trùng. Tốt nhất là nói chuyện với bác sĩ khi chọn loại biện pháp tránh thai phù hợp với bạn.

Theo Times of India