Trên thực tế, màu nước tiểu có thể tiết lộ thông tin quan trọng về sức khỏe bên trong của bạn. Mất nước thường biểu hiện bằng nước tiểu màu vàng sẫm, trong khi nước tiểu màu đỏ có thể là ung thư.

Nước tiểu đi qua hệ thống tiết niệu, một con đường mà thận lọc các chất thải ra khỏi máu trước khi rời khỏi cơ thể bạn. Nước tiểu thường có thể được sử dụng để chẩn đoán nhiều bệnh.

Có nhiều nguyên nhân khác nhau khiến nước tiểu có màu hồng, nâu, tím hoặc đục, bao gồm các loại thực phẩm bạn ăn, thuốc bạn uống và một số tình trạng bệnh lý nhất định. Nhiều rối loạn bên trong cơ thể có thể được chẩn đoán bằng màu nước tiểu.

Do sắc tố urobilin cơ thể tạo ra nên nước tiểu điển hình có màu vàng nhạt.

Ảnh minh họa: Internet

Tùy thuộc vào lượng nước bạn tiêu thụ, màu nước tiểu điển hình có thể từ vàng rơm đến vàng đậm. Thận lấy nhiều nước hơn từ nước tiểu khi bạn bị mất nước, chẳng hạn như sau khi tập thể dục dưới trời nóng, và đưa nó trở lại cơ thể để giữ cân bằng nước trong tầm kiểm soát. Kết quả là các sắc tố tự nhiên của nước tiểu trở nên cô đặc, khiến nước tiểu có màu vàng sẫm.

Nước tiểu không màu

Nếu bạn tiêu thụ nhiều nước hơn mức cơ thể yêu cầu, thận của bạn sẽ bài tiết lượng nước dư thừa dưới dạng nước tiểu không màu. Nước tiểu thường không màu nếu chúng ta được cung cấp đủ nước.

Nước tiểu vàng đậm

Ảnh minh họa: Internet

Nước tiểu có màu vàng đậm thường là do vàng da. Nước tiểu của bạn có thể có màu vàng đậm hoặc cam nếu bạn dùng các loại thuốc như vitamin B phức hợp, sulphasalazine (dùng để điều trị viêm loét đại tràng) hoặc phenazopyridine (dùng để giảm bớt sự khó chịu do nhiễm trùng đường tiết niệu).

Nước tiểu có màu đỏ

Đôi khi, nước tiểu có thể có màu hơi đỏ do chảy máu bên trong đường tiết niệu, chẳng hạn như do sỏi, ung thư hoặc nhiễm trùng. Trong trường hợp rối loạn cầu thận nguyên phát được gọi là viêm cầu thận thì nước tiểu cũng có thể có màu đỏ.

Nước tiểu màu nâu sẫm

Nếu bạn phát hiện nước tiểu có màu nâu sẫm thì đừng bao giờ phớt lờ nhé, vì đây có thể là dấu hiệu đầu tiên của ung thư bàng quang hoặc thận. Sỏi thận và nhiễm trùng đường tiết niệu có thể là nguyên nhân bổ sung khác.

Ảnh minh họa: Internet

Mất nước, nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc sử dụng ống thông tiểu trong thời gian dài đều có thể là dấu hiệu của nước tiểu đục.

Theo Times of India