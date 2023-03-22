5 thói quen ai cũng dễ mắc này bào sức cực nhanh, dạ dày tới ruột cũng chịu ảnh hưởng tai hại

Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu tất cả những điều chúng ta làm và sử dụng trong cuộc sống đang đe dọa đến sức khỏe của chúng ta.

Khi nói đến các chất độc hại trong nhà, chúng ta thường nghĩ đến hóa chất gia dụng và thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi một số vật dụng chúng ta sử dụng hàng ngày, như bọt biển tắm và nước máy có thể gây hại cho chúng ta.

Theo một số nha sĩ, đánh răng ngay sau khi bạn ăn một bữa ăn có tính axit có thể làm hỏng men răng. Nha sĩ đề nghị đợi ít nhất 30 phút hoặc uống một cốc nước trước khi đánh răng.

Mặc dù các nghiên cứu không rõ ràng về kết quả, nhưng có những chuyên gia khác khẳng định rằng lợi ích của việc đánh răng sau một bữa ăn ngon vượt xa những tiêu cực. Cuối cùng, nó phụ thuộc vào những gì bạn cảm thấy là tốt nhất cho mình.

2. Cơm có thể khiến bạn bị ốm

Tin này có thể làm bạn ngạc nhiên vì gạo tưởng chừng như vô hại nhưng ăn vào thì phải dè chừng. Gạo có thể chứa vi khuẩn nguy hiểm, như B. cereus, thường được tìm thấy trong đất. Những vi khuẩn này không phải là vấn đề với cơm mới nấu vì nó không phát triển ở nhiệt độ cao, nhưng hãy cẩn thận vì nó phát triển ở nhiệt độ mát hơn.

3. Nước máy có thể làm hỏng làn da

Có 2 điều chính về nước máy có thể gây hại cho làn da của bạn. Trước tiên, bạn nên kiểm tra độ pH của nước, thông thường da mặt của bạn nên sử dụng nước ở khoảng 4,7 và độ pH của nước không được trên 5.

Điều thứ hai có thể gây hại cho làn da của bạn là tất cả các khoáng chất cứng trong nước máy. Nó có thể chứanNồng độ cao của các khoáng chất như canxi, magiê và sắt có thể gây nổi mụn và khô da.

4. Khoai mọc mầm

Khoai tây là một nguồn kali tuyệt vời và các chất dinh dưỡng thiết yếu khác. Nhưng khi ăn chúng sau khi để chúng nhiều ngày trên quầy, bạn cần phải hết sức cẩn thận. Khoai tây chứa độc tố tự nhiên, như solanine có thể phát triển nhanh hơn khi tiếp xúc với ánh sáng.

Sự gia tăng các chất độc này có thể làm cho vỏ và bên trong khoai tây chuyển sang màu xanh. Nếu bạn từng ăn một củ khoai tây xanh, bạn có thể cảm thấy đau bụng, nôn mửa và sốt, và trong một số trường hợp hiếm gặp có thể dẫn đến tê liệt.

5. Mặc quần áo chật

Theo chuyên gia dinh dưỡng , mặc quần áo chật có thể khiến chứng rối loạn tiêu hóa mà bạn mắc phải trở nên tồi tệ hơn. Quần áo bó sát có khả năng sẽ gây thêm căng thẳng cho dạ dày và ruột. Các tình trạng khác có thể phát triển do mặc quần áo chật là nhiễm trùng nấm men và chèn ép dây thần kinh.

Bạn có thể dễ dàng kiểm tra xem quần áo của mình có quá chật hay không: nó có để lại vết hằn trên cơ thể bạn không hoặc bạn có cảm thấy khó chịu hay không. Nếu thỉnh thoảng bạn thích mặc quần áo vừa vặn thì bạn không nên lo lắng, chỉ khi bạn sử dụng lâu dài thì có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe.

Theo Brightside