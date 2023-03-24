Đau bụng kinh bất thường dẫn tới Lạc nội mạc tử cung: Những triệu chứng phụ nữ tuyệt đối không nên ngó lơ kẻo dễ vô sinh

Câu hỏi thực sự được nhiều chị em quan tâm là 'lý do gây ra cơn đau dữ dội như vậy và bản chất của việc ra kinh nguyệt không đều là gì?'

Lạc nội mạc tử cung là một chứng rối loạn sức khỏe cộng đồng được đặc trưng chủ yếu bởi những cơn đau dữ dội và chuột rút trong thời kỳ kinh nguyệt, thường làm xáo trộn cuộc sống của các cô gái hoặc phụ nữ đang có kinh nguyệt.

Tiến sĩ Mukesh Gupta, bác sĩ sản phụ khoa, Bệnh viện Le Nest, Malad, Mumbai cho biết: “Từ quan điểm y học, lạc nội mạc tử cung là một tình trạng phụ khoa trong đó niêm mạc tử cung còn được gọi là nội mạc tử cung phát triển bên ngoài tử cung, trên buồng trứng, ống dẫn trứng, niêm mạc bụng, ruột, bàng quang và trực tràng. Lý do đáng lo ngại ở bệnh này là cơn đau liên quan đến lạc nội mạc tử cung, vì phụ nữ mắc bệnh viêm mãn tính này thường phàn nàn về những cơn đau dữ dội này.''

Ảnh minh họa: Internet

Đau và bị chuột rút trong kỳ kinh nguyệt thường được coi là bình thường nhưng nếu nó ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày của bạn thì đó chắc chắn là một dấu hiệu đỏ đáng quan tâm.

Đau ở mức độ cao như vậy trong kỳ kinh nguyệt hoặc chảy máu nhiều và đông máu rất có thể chỉ ra lạc nội mạc tử cung và bạn nên đến gặp bác sĩ phụ khoa để kiểm tra.

Đau vùng xương chậu

Triệu chứng chính của lạc nội mạc tử cung là đau vùng chậu, thường liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt. Do tình trạng mãn tính này, các mô xung quanh thường bị viêm và sẹo dẫn đến dính. Do đó khiến các mô lót vùng chậu và các cơ quan xung quanh dính lại với nhau dẫn đến mức độ đau đớn cao.

Giao hợp gây đau rát

Ảnh minh họa: Internet

Đau khi quan hệ tình dục hoặc sau khi giao hợp tình dục có thể là một triệu chứng khác của tình trạng này, nhưng chúng ta không thể kết luận ngay khi chưa kiểm tra kỹ lưỡng vì đau khi giao hợp cũng có thể là do nhiễm trùng, thiếu chất bôi trơn, co thắt âm đạo, các vấn đề về cấu trúc hoặc tâm lý.

Đi tiêu đau

Nếu bạn cảm thấy đau khi đi đại tiện hoặc đi tiểu thì cần loại trừ nguyên nhân gây ra. Khi các mô sẹo và chất kết dính lan đến thành bụng và bàng quang, nó có thể gây đau vào những thời điểm như vậy.

Đầy bụng và buồn nôn

Các vấn đề về tiêu hóa bao gồm tiêu chảy, táo bón, đầy hơi hoặc buồn nôn, đặc biệt là trong thời kỳ kinh nguyệt thường gây nhầm lẫn giữa vấn đề về dạ dày và phụ khoa.

Khô khan

Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Gupta chia sẻ: “Vô sinh là vấn đề ít được biết đến ở đây, nhưng vô sinh do lạc nội mạc tử cung đang ảnh hưởng đến một số lượng lớn phụ nữ và chỉ xảy ra trong quá trình kế hoạch hóa gia đình.''

''Sự kết dính hoặc sẹo ảnh hưởng đến ống dẫn trứng có thể dẫn đến tắc nghẽn và do đó tạo ra các vấn đề cho tinh trùng gặp trứng, làm giảm cơ hội mang thai. Lạc nội mạc tử cung có thể làm biến dạng giải phẫu vùng chậu và gây viêm nhiễm vùng chậu, dẫn đến rối loạn nội tiết và rụng trứng, cản trở quá trình làm tổ của phôi, ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng và trứng, do đó làm giảm cơ hội mang thai.''

''Tình trạng này cũng tàn phá sự cân bằng nội tiết tố của cơ thể, can thiệp vào nhiều chức năng như dịch màng bụng, tuyến yên, chức năng nội mạc tử cung có thể đóng vai trò trong sự phát triển phôi thai và khả năng sinh sản nói chung.''

Tiến sĩ Gupta cho biết thêm, ''Các triệu chứng của lạc nội mạc tử cung thường trùng lặp với các tình trạng phụ khoa khác như mất cân bằng nội tiết tố, bệnh tình dục, đau bụng kinh, buồng trứng đa năng PCOS hoặc nhiễm trùng. Thường có quan điểm nói rằng đau trong thời kỳ kinh nguyệt làđiêỉ bình thường và phụ nữ phải chịu đựng được. Do đó, nhiều phụ nữ bỏ qua và không tìm hiểu kỹ khi thấy mình bị đau bất thường.''

Theo Times of India