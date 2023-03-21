Cúm vi-rút H3N2 lây lan nhanh qua các châu lục: Những triệu chứng nghiêm trọng cần để ý ngay

Sức khỏe 21/03/2023 13:39

Mặc dù bệnh cúm không phải là hiếm, nhưng nó vẫn có thể dẫn đến bệnh nặng hoặc tử vong, đặc biệt ở những người có nguy cơ cao như những người có bệnh nền từ trước, người già và trẻ em.

Gần đây, Ấn Độ là quốc gia đã chứng kiến ​​sự gia tăng đột biến các ca nhiễm vi-rút H3N2 và số ca nhập viện do các triệu chứng như sốt, cảm lạnh, ho và đau nhức cơ thể. 

Điều quan trọng là tìm kiếm sự trợ giúp y tế thay vì tự điều trị, điều này có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng của bạn nếu không được điều trị đúng cách kịp thời.

Tại sao trẻ nhập viện

"Nguyên nhân khiến trẻ nhập viện là do sức khỏe của trẻ vẫn mải chơi. Vì vậy, nhiều khi cha mẹ cũng coi thường các dấu hiệu phát bệnh, chỉ khi nhiễm trùng nặng mới đưa đến bác sĩ. Do đó phải đưa trẻ vào phòng điều trị đặc biệt hoặc nhập viện". Tờ IANS dẫn lời Sudhir Bhandari, nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế SMS, Jaipur.

Dưới đây là một số dấu hiệu không nên bỏ qua.

Sốt cao

Cúm vi-rút H3N2 lây lan nhanh qua các châu lục: Những triệu chứng nghiêm trọng cần để ý ngay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các bác sĩ chia sẻ, trước đây sốt thường kéo dài 3-4 ngày, nhưng với những trường hợp này, sốt kéo dài 6-7 ngày vẫn không khỏi. Cùng với sốt cao, bệnh nhân cũng có thể cảm thấy ớn lạnh.

Ho dai dẳng

Cúm vi-rút H3N2 lây lan nhanh qua các châu lục: Những triệu chứng nghiêm trọng cần để ý ngay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong trường hợp cảm cúm, ho khan thường bắt đầu sau sốt và có thể kéo dài. Theo các chuyên gia, ho rất nặng và phải mất từ ​​10 đến 12 ngày mới khỏi. Cùng với ho, bạn cũng có thể bị đau họng.

Viêm phổi

Ở một số bệnh nhân bị nhiễm vi-rút H3N2, tình trạng nhiễm trùng lan rộng hơn trong phổi của họ. Điều này có thể dẫn đến viêm phổi. Đối với những người chưa biết, viêm phổi là một bệnh nhiễm trùng làm viêm túi khí ở một hoặc cả hai phổi.

Các túi khí có thể chứa đầy dịch hoặc mủ, dẫn đến ho, sốt, ớn lạnh và khó thở. Nếu tình trạng trở nên tồi tệ hơn, cần phải nhập viện, thường ở người già hoặc trẻ nhỏ.

Mệt mỏi

Mệt mỏi, thờ ơ và cực kỳ yếu ớt là các triệu chứng H3N2 thường gặp. Chúng có thể tồn tại trong vài tuần ngay cả sau khi các triệu chứng khác đã giảm bớt. Bạn cũng có thể bị đau cơ thể nghiêm trọng và kéo dài, đặc biệt là ở lưng, cánh tay và chân.

Cúm vi-rút H3N2 lây lan nhanh qua các châu lục: Những triệu chứng nghiêm trọng cần để ý ngay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù một số triệu chứng được đề cập ở trên có vẻ phổ biến, nhưng bạn không nên xem nhẹ chúng vì tình trạng của bạn có thể trở nên tồi tệ hơn, dẫn đến các biến chứng như khó thở, nôn mửa liên tục, huyết áp thấp, co giật và mất phương hướng.

Theo Times of India

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