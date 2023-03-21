Tuy nhiên, đau ngực không phải là triệu chứng duy nhất của cơn đau tim và đôi khi mọi người có thể gặp các dấu hiệu nhẹ hơn và ít rõ ràng hơn mà có thể không ngay lập tức tấn công cơ thể như một cơn đau tim.

Một trong những dấu hiệu phổ biến và được biết đến rộng rãi nhất của cơn đau tim là đau ngực, đặc trưng bởi cảm giác áp lực, căng hoặc cảm giác như bóp trong lồng ngực của bạn. Cảm giác này thường bắt đầu ở giữa ngực và có thể lan đến các bộ phận khác của cơ thể, chẳng hạn như cổ, hàm, tai, cánh tay hoặc cổ tay.

John là một tài xế xe tải 62 tuổi, đã chia sẻ trải nghiệm của mình khi bị đau tim và thậm chí không nhận ra điều đó thông qua trang Chest Heart and Stroke Scotland (CHSS). Khi đang lái xe ở Scotland, John cảm thấy “nóng và đổ mồ hôi trong vài phút.”

Nghiên cứu trường hợp về các triệu chứng ít rõ ràng hơn về cơn đau tim

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“Đó là cảm giác tôi chưa từng có trước đây,” anh ngậm ngùi chia sẻ. Anh ấy vào bên trong chiếc xe tải của mình và nghỉ ngơi trong 20 phút. Chẳng mấy chốc, anh ấy cảm thấy “hoàn toàn ổn” và bắt đầu lái xe trở lại.

Một năm sau, một bác sĩ nói với John rằng những gì anh ấy trải qua thực chất là một cơn đau tim.

Các triệu chứng ít gặp hơn cần lưu ý

Theo CHSS, ngoài cảm giác nóng và đổ mồ hôi, còn có những dấu hiệu đau tim khác ít rõ ràng hơn mà mọi người nên biết. Một số trong số này bao gồm:

- Cảm thấy hoặc cảm giác cơ thể bị bệnh

- Mặt mũi trông xám và nhợt nhạt

- Cảm thấy không khỏe, khó chịu

- Cảm thấy sợ hãi

Các dấu hiệu khác của cơn đau tim

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Các dấu hiệu quan trọng khác của cơn đau tim bao gồm:

- Đau ở cổ, hàm, lưng, xuống cánh tay trái hoặc xuống cả hai cánh tay

- Bồn chồn hoặc lo lắng

- Hụt hơi

- Chóng mặt

Các triệu chứng có thể khác nhau ở nam và nữ

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Các triệu chứng phổ biến liên quan đến cơn đau tim có thể khác nhau ở nam và nữ. Phụ nữ ít cảm thấy đau ngực hơn so với nam giới và có nhiều khả năng gặp các dấu hiệu nêu trên. Đau tim là một trường hợp cấp cứu y tế khẩn cấp và bạn nên gọi xe cứu thương ngay lập tức nếu bạn hoặc bất kỳ ai xung quanh bạn bị đau tim.

Yếu tố rủi ro của bệnh tim

Bệnh mạch vành là nguyên nhân hàng đầu gây ra các cơn đau tim. Một số yếu tố sức khỏe và lối sống có thể khiến bạn tăng nguy cơ mắc các bệnh về sức khỏe bao gồm:

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- Hút thuốc

- Ăn nhiều chất béo

- Bệnh tiểu đường

- Cholesterol cao

- Tăng huyết áp

- Thừa cân hoặc béo phì

Theo Times of India