Nụ cười trắng sáng, hơi thở thơm tho dễ dàng cùng 5 bước chăm sóc răng miệng thiết yếu này

Sức khỏe 21/03/2023 06:07

Không phải ai cũng nhận ra tầm quan trọng của miệng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể của bạn, vì nó có khả năng thông báo cho bạn về các vấn đề có thể xảy ra.

Miệng được kết nối với đường hô hấp và tiêu hóa, nhiều vi trùng có thể xâm nhập qua miệng của bạn và được chuyển đến phần còn lại của cơ thể. Đó là lý do tại sao việc giữ miệng sạch sẽ suốt cả ngày và chú ý đến cả những điều nhỏ nhặt là rất quan trọng.

1. Đừng chải răng quá mạnh

 

Nướu của mỗi người phải hồng hào và săn chắc nếu ở tình trạng khỏe mạnh 100%. Tuy nhiên, một số người bị sưng nướu, thường xuyên chảy máu hoặc tệ hơn là nướu bắt đầu tụt xuống. Nếu nướu của bạn bị tụt, bạn có thể nhận thấy điều đó vì răng của bạn sẽ có vẻ dài hơn bình thường.

Nụ cười trắng sáng, hơi thở thơm tho dễ dàng cùng 5 bước chăm sóc răng miệng thiết yếu này - Ảnh 1

Một lý do chính cho điều này có thể là do bạn đang đánh răng quá mạnh và bằng bàn chải đánh răng có lông cứng. Khuyến cáo từ các nha sĩ là mọi người nên đánh răng bằng bàn chải đánh răng có lông mềm theo chuyển động tròn. Bạn cũng không nên dùng quá nhiều áp lực để bảo vệ răng khỏi bị mài mòn.

2. Nhớ chải và vệ sinh lưỡi

 

Bỏ qua việc chải lưỡi có thể đồng nghĩa với việc tất cả vi khuẩn tích tụ trên đó sẽ có cơ hội sinh sôi. Trong trường hợp này, bạn có thể bắt đầu cảm thấy hơi thở có mùi, không thể nếm thức ăn, bệnh nướu răng và thậm chí là nhiễm trùng nấm men. Đó là lý do tại sao việc bắt đầu sử dụng dụng cụ cạo lưỡi là rất quan trọng, vì nó thuận tiện cho lưỡi của bạn hơn nhiều so với bàn chải đánh răng thông thường.

Nụ cười trắng sáng, hơi thở thơm tho dễ dàng cùng 5 bước chăm sóc răng miệng thiết yếu này - Ảnh 2

Nếu bạn sử dụng bàn chải đánh răng, trước tiên bạn cần súc miệng bằng nước ấm. Bắt đầu từ phía sau lưỡi và chải thật nhẹ nhàng, đảm bảo không chạm vào nướu hoặc răng của bạn. Sau khi hoàn thành, bạn cần chải lại một lần nữa để loại bỏ vi khuẩn còn sót lại.

3. Dùng nước súc miệng và hạn chế ăn thức ăn có mùi

Nụ cười trắng sáng, hơi thở thơm tho dễ dàng cùng 5 bước chăm sóc răng miệng thiết yếu này - Ảnh 3

 

Ăn các loại thực phẩm như tỏi, hành và gia vị gần như hàng ngày có thể là nguyên nhân khiến hơi thở có mùi liên tục. Nhưng lý do phổ biến nhất của vấn đề là vệ sinh răng miệng kém, thức ăn còn sót lại trong miệng của bạn. Những tàn dư này sẽ thối rữa bên trong miệng của bạn và tạo ra mùi khó chịu. Không chỉ vậy, nhiều vi khuẩn còn bám trên lưỡi và tạo ra các hợp chất lưu huỳnh có mùi.

Đây là lúc nước súc miệng phát huy tác dụng, vì nó giúp loại bỏ vi khuẩn và mang lại cảm giác hơi thở thơm tho. Nếu nước súc miệng có chứa florua, thì nó cũng có thể giúp điều trị bệnh nha chu và thậm chí giảm sâu răng.

4. Sử dụng đúng sản phẩm nếu răng nhạy cảm

 

Nếu uống nước lạnh và ăn súp nóng là cực hình đối với bạn, bạn có thể cần đến gặp nha sĩ. Đó là do ê buốt xuất hiện khi men răng bị mòn, làm lộ chân răng. Nha sĩ sẽ có thể cho bạn biết loại kem đánh răng nào tốt nhất cho tình trạng ê buốt để bạn không sử dụng bất cứ thứ gì khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Ngoài ra, họ có thể bôi florua lên những vùng nhạy cảm nhất để làm cho men răng chắc hơn và giảm đau.

Nụ cười trắng sáng, hơi thở thơm tho dễ dàng cùng 5 bước chăm sóc răng miệng thiết yếu này - Ảnh 4

Những gì bạn có thể làm ở nhà là sử dụng bàn chải đánh răng có lông mềm và tuân thủ thói quen vệ sinh răng miệng đến từng chi tiết cuối cùng. Bạn cũng có thể muốn tránh xa thực phẩm có tính axit có khả năng làm mòn men răng của bạn.

5. Làm sạch răng hàng năm

 

Một vấn đề khác mà vệ sinh răng miệng kém có thể tạo ra là sự đổi màu của răng. Nếu bạn không chải răng thường xuyên khi cần thiết, vi khuẩn, axit và mảng bám sẽ tích tụ dễ dàng hơn và tìm chỗ ở trong miệng của bạn. Chính mảng bám và cao răng đã tạo ra lớp phủ màu vàng bên ngoài răng của bạn, khiến chúng trông rất khó chịu khi nhìn vào.

Nụ cười trắng sáng, hơi thở thơm tho dễ dàng cùng 5 bước chăm sóc răng miệng thiết yếu này - Ảnh 5

Vì vậy, ngoài việc đánh răng hai lần một ngày, bạn cũng cần đến nha sĩ mỗi năm một lần để kiểm tra và làm sạch răng. Trong quá trình này, nha sĩ sẽ có thể loại bỏ cao răng và mảng bám khỏi những khu vực khó tiếp cận. Họ cũng sẽ cố gắng loại bỏ mảng bám cho bạn bằng các dụng cụ đặc biệt của riêng họ và sau đó đánh bóng chúng. Bước cuối cùng này sẽ làm cho răng của bạn sáng bóng trở lại và loại bỏ màu ố vàng đó.

Theo Brightside

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