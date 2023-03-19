Béo phì là nguyên nhân của một số bệnh đe dọa tính mạng, bao gồm cả ung thư. Theo CDC Hoa Kỳ, "thừa cân và béo phì có liên quan đến nguy cơ mắc 13 loại ung thư cao hơn".

Tăng cân không kiểm soát có hại cho sức khỏe của chúng ta nhiều hơn bạn tưởng. Nếu không chăm sóc trước mắt về lâu dài sẽ hại thân, có khi dẫn đến những vấn đề sức khỏe đáng tiếc không thể cứu vãn được.

Theo thông tin chi tiết có trên trang web của CDC Hoa Kỳ, béo phì có liên quan đến các loại ung thư sau: ung thư biểu mô tuyến thực quản, ung thư vú, ung thư ruột kết và trực tràng, ung thư tử cung, ung thư túi mật, ung thư dạ dày, thận ung thư, ung thư gan, ung thư buồng trứng.

Bên cạnh đó còn dễ bị ung thư tuyến tụy, ung thư tuyến giáp, ung thư não, đa u tủy.

Béo phì làm tăng nguy cơ ung thư như thế nào?

Mô mỡ hoặc mô mỡ tạo ra lượng estrogen dư thừa có liên quan đến ung thư vú, nội mạc tử cung và buồng trứng. Những người béo phì có lượng insulin và các yếu tố tăng trưởng giống như insulin trong máu cao hơn. Tình trạng này được gọi là tăng insulin máu là một mối đe dọa ung thư.

Điều này có thể dẫn đến ung thư ruột kết, thận và tuyến tiền liệt. Béo phì dẫn đến chứng viêm gây ra stress oxy hóa, tổn thương DNA và làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh bao gồm cả ung thư.

Yếu tố rủi ro khi có mỡ thừa

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Tăng cân khi sinh làm tăng nguy cơ ung thư. Tăng cân ở người trưởng thành và tăng cân tái phát cũng là những yếu tố nguy cơ gây tăng cân.

Cân nặng có thể thay đổi theo thời gian và nếu không được kiểm soát hoặc thay đổi liên tục, nó sẽ làm tăng nguy cơ ung thư.

Chỉ số khối cơ thể khỏe mạnh

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Trọng lượng của một cá nhân được đo bằng chỉ số khối cơ thể hoặc BMI. Chỉ số BMI khỏe mạnh là từ 18,5 đến 24,9. Chỉ số BMI trên 25 được coi là thừa cân và trên 30 được coi là béo phì.

Cân nặng và sức khỏe cũng có thể được đo bằng chu vi vòng eo. Vòng eo khỏe mạnh là 40 inch (khoảng 101 cm) đối với nam và 35 inch (khoảng 89 cm) đối với nữ. Những người có chu vi vòng eo lớn hơn được coi là có nguy cơ mắc một số bệnh nguy hiểm.

Làm thế nào để duy trì cân nặng an toàn?

Để có thân hình cân đối, bạn nên ăn rau củ quả theo mùa, hạn chế tối đa thực phẩm chế biến sẵn là một trong những phương pháp kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Một chế độ ăn uống cân bằng bao gồm chất béo, carbohydrate và protein sẽ duy trì cân nặng của bạn một cách hoàn hảo nhất.

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Hoạt động thể chất cũng rất quan trọng để duy trì trọng lượng cơ thể. Các báo cáo về sức khỏe đề xuất tập thể dục 150 phút mỗi tuần và nếu là tập thể dục cường độ cao, bạn có thể thực hiện 75 phút mỗi tuần. Ngay cả đi bộ nhanh cũng lý tưởng và hiệu quả để kiểm soát cân nặng cho bạn.

Theo Times of India