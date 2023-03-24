Tăng cân bất thường, thèm đường liên miên xem chừng đường ruột đang ''kêu cứu'' khẩn cấp

Cải thiện sức khỏe đường ruột của bạn có thể giúp loại bỏ các triệu chứng đáng lo ngại này. Dưới đây là những dấu hiệu bạn cần lưu ý.

Các dấu hiệu điển hình của đường ruột không khỏe mạnh bao gồm đầy hơi, táo bón, tiêu chảy và đau bụng. Mặc dù các triệu chứng về đường tiêu hóa là dấu hiệu phổ biến cho thấy đường ruột đang gặp vấn đề, nhưng có một số dấu hiệu gián tiếp cũng có thể liên quan đến đường ruột của bạn.

Tăng cân ngoài ý muốn xảy ra mà không có bất kỳ tình trạng sức khỏe đặc biệt hoặc thay đổi lối sống nào có thể do hệ vi sinh vật đường ruột của bạn gây ra.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Frontiers in Immunology vào tháng 10 năm 2020, một số vi khuẩn đường ruột có thể thúc đẩy tình trạng viêm, dẫn đến kháng insulin và gián tiếp ảnh hưởng đến cân nặng của bạn.

Thèm đường quá mức

Nếu đường ruột của bạn không khỏe mạnh, bạn có thể cảm thấy thèm đường quá mức. Những điều này có thể biểu hiện thông qua việc thèm đồ ngọt, bánh mì, trái cây hoặc sữa.

Điều này tiếp tục tạo ra một vòng luẩn quẩn vì tiêu thụ quá nhiều đường góp phần vào sự phát triển của vi khuẩn xấu trong ruột. Vấn đề nan giải này có thể tạo ra một môi trường viêm nhiễm trong cơ thể bạn.

Tâm trạng thất thường, lo lắng và trầm cảm

Có một mối liên hệ chặt chẽ giữa ruột và não của chúng ta. Trên thực tế, ruột thường được gọi là bộ não thứ hai.

Theo một đánh giá được công bố vào tháng 5 năm 2018 trên tạp chí Frontiers in Psychiatry, vi khuẩn đường ruột giao tiếp với hệ thần kinh, hệ nội tiết và hệ miễn dịch, từ đó ảnh hưởng đến tâm trạng và cảm giác của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Để khắc phục điều này, một số nghiên cứu cho thấy rằng việc bổ sung prebiotic có thể cải thiện các triệu chứng của bạn. Hơn nữa, một chế độ ăn giàu thực phẩm toàn phần, có nguồn gốc thực vật, chẳng hạn như chế độ ăn Địa Trung Hải, có thể thúc đẩy hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh, đồng thời cải thiện sức khỏe tinh thần và tâm trạng của bạn.

Một đánh giá khác được công bố trên tạp chí Advances in Nutrition vào tháng 7 năm 2020 cho thấy kiểu chế độ ăn kiêng này thúc đẩy sự đa dạng của vi khuẩn đường ruột và giảm viêm ruột, có lợi cho sức khỏe tâm thần.​

Không dung nạp thực phẩm

Không dung nạp thực phẩm có nghĩa là bạn gặp khó khăn trong việc tiêu hóa một loại thực phẩm hoặc thành phần thực phẩm nào đó. Nghiên cứu cho thấy rằng nhiều trường hợp không dung nạp thực phẩm có thể là do những thay đổi trong hệ vi sinh vật đường ruột của bạn. Điều này có thể dẫn đến các triệu chứng tiêu hóa như tiêu chảy, đau quặn bụng, đầy hơi và đầy hơi.

Ảnh minh họa: Internet

Để khắc phục triệu chứng này, hãy bắt đầu bằng cách xác định thực phẩm gây khó chịu và sau đó loại bỏ nó khỏi chế độ ăn uống của bạn trong vài tuần. Sau khi các triệu chứng của bạn biến mất, bạn có thể thêm lại thực phẩm trong chế độ ăn uống của mình với số lượng nhỏ.

Điều này sẽ cho phép vi khuẩn đường ruột của bạn trở nên ''lão luyện'' hơn trong việc phân hủy các loại thực phẩm này, giúp tăng khả năng chịu đựng của bạn.

Theo Times of India