Tăng cân bất thường, thèm đường liên miên xem chừng đường ruột đang ''kêu cứu'' khẩn cấp

Sức khỏe 24/03/2023 14:52

Đường ruột chịu nhiều trọng trách quan trọng với sức khỏe, một số dấu hiệu điển hình có thể là ''lời cầu cứu'' của đường ruột yếu dần.

Các dấu hiệu điển hình của đường ruột không khỏe mạnh bao gồm đầy hơi, táo bón, tiêu chảy và đau bụng. Mặc dù các triệu chứng về đường tiêu hóa là dấu hiệu phổ biến cho thấy đường ruột đang gặp vấn đề, nhưng có một số dấu hiệu gián tiếp cũng có thể liên quan đến đường ruột của bạn.

Tăng cân bất thường, thèm đường liên miên xem chừng đường ruột đang ''kêu cứu'' khẩn cấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện sức khỏe đường ruột của bạn có thể giúp loại bỏ các triệu chứng đáng lo ngại này. Dưới đây là những dấu hiệu bạn cần lưu ý.

Tăng cân ngoài ý muốn

Tăng cân bất thường, thèm đường liên miên xem chừng đường ruột đang ''kêu cứu'' khẩn cấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cân ngoài ý muốn xảy ra mà không có bất kỳ tình trạng sức khỏe đặc biệt hoặc thay đổi lối sống nào có thể do hệ vi sinh vật đường ruột của bạn gây ra.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Frontiers in Immunology vào tháng 10 năm 2020, một số vi khuẩn đường ruột có thể thúc đẩy tình trạng viêm, dẫn đến kháng insulin và gián tiếp ảnh hưởng đến cân nặng của bạn.

Thèm đường quá mức 

Nếu đường ruột của bạn không khỏe mạnh, bạn có thể cảm thấy thèm đường quá mức. Những điều này có thể biểu hiện thông qua việc thèm đồ ngọt, bánh mì, trái cây hoặc sữa.

Điều này tiếp tục tạo ra một vòng luẩn quẩn vì tiêu thụ quá nhiều đường góp phần vào sự phát triển của vi khuẩn xấu trong ruột. Vấn đề nan giải này có thể tạo ra một môi trường viêm nhiễm trong cơ thể bạn.

Tâm trạng thất thường, lo lắng và trầm cảm

Có một mối liên hệ chặt chẽ giữa ruột và não của chúng ta. Trên thực tế, ruột thường được gọi là bộ não thứ hai.

Theo một đánh giá được công bố vào tháng 5 năm 2018 trên tạp chí Frontiers in Psychiatry, vi khuẩn đường ruột giao tiếp với hệ thần kinh, hệ nội tiết và hệ miễn dịch, từ đó ảnh hưởng đến tâm trạng và cảm giác của bạn.

Tăng cân bất thường, thèm đường liên miên xem chừng đường ruột đang ''kêu cứu'' khẩn cấp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Để khắc phục điều này, một số nghiên cứu cho thấy rằng việc bổ sung prebiotic có thể cải thiện các triệu chứng của bạn. Hơn nữa, một chế độ ăn giàu thực phẩm toàn phần, có nguồn gốc thực vật, chẳng hạn như chế độ ăn Địa Trung Hải, có thể thúc đẩy hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh, đồng thời cải thiện sức khỏe tinh thần và tâm trạng của bạn.

Một đánh giá khác được công bố trên tạp chí Advances in Nutrition vào tháng 7 năm 2020 cho thấy kiểu chế độ ăn kiêng này thúc đẩy sự đa dạng của vi khuẩn đường ruột và giảm viêm ruột, có lợi cho sức khỏe tâm thần.​

Không dung nạp thực phẩm

Không dung nạp thực phẩm có nghĩa là bạn gặp khó khăn trong việc tiêu hóa một loại thực phẩm hoặc thành phần thực phẩm nào đó. Nghiên cứu cho thấy rằng nhiều trường hợp không dung nạp thực phẩm có thể là do những thay đổi trong hệ vi sinh vật đường ruột của bạn. Điều này có thể dẫn đến các triệu chứng tiêu hóa như tiêu chảy, đau quặn bụng, đầy hơi và đầy hơi.

Tăng cân bất thường, thèm đường liên miên xem chừng đường ruột đang ''kêu cứu'' khẩn cấp - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Để khắc phục triệu chứng này, hãy bắt đầu bằng cách xác định thực phẩm gây khó chịu và sau đó loại bỏ nó khỏi chế độ ăn uống của bạn trong vài tuần. Sau khi các triệu chứng của bạn biến mất, bạn có thể thêm lại thực phẩm trong chế độ ăn uống của mình với số lượng nhỏ.

Điều này sẽ cho phép vi khuẩn đường ruột của bạn trở nên ''lão luyện'' hơn trong việc phân hủy các loại thực phẩm này, giúp tăng khả năng chịu đựng của bạn.

Theo Times of India

Thiếu dưỡng chất này dễ gia tốc cân nặng, táo bón 'hoành hành' lại thêm đường huyết bất ổn, không mau bổ sung da dẻ bong bóc, người khó tươi tỉnh

Thiếu dưỡng chất này dễ gia tốc cân nặng, táo bón 'hoành hành' lại thêm đường huyết bất ổn, không mau bổ sung da dẻ bong bóc, người khó tươi tỉnh

Chất xơ là một chất dinh dưỡng cực kỳ quan trọng trong chế độ ăn uống hàng ngày. Nhiều người bỏ qua dưỡng chất này vì nghĩ nó không quan trọng.

Xem thêm
Từ khóa:   nhiễm trùng đường ruột Sức khỏe đường ruột tăng cân nhanh

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 1 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 2 giờ 1 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 2 giờ 5 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm