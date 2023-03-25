Dáng đi khập khiễng mất kiểm soát này có thể báo hiệu gan nhiễm mỡ cần được khám gấp

Gan đóng một vai trò quan trọng trong việc loại bỏ độc tố khỏi cơ thể, chuyển hóa chất béo, protein và carbohydrate và cũng có tác dụng lưu trữ glycogen, vitamin và khoáng chất. Hơn nữa, nó giúp sản xuất và bài tiết mật vào và ra khỏi cơ thể một cách tương ứng, đồng thời tổng hợp các protein huyết tương, chẳng hạn như albumin và các yếu tố đông máu. Vì vậy, khi gan của bạn gặp khó khăn, nó có thể thể hiện một số triệu chứng.

Hai loại bệnh gan nhiễm mỡ chính là: Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) là một loại bệnh gan nhiễm mỡ không liên quan đến việc sử dụng nhiều rượu. Bệnh gan nhiễm mỡ do rượu, còn được gọi là viêm gan nhiễm mỡ do rượu, xảy ra khi uống nhiều rượu.

Như đã biết, gan là cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể chúng ta. Bệnh gan nhiễm mỡ là khi có quá nhiều chất béo tích tụ trong gan do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Các triệu chứng phổ biến cần lưu ý

Ảnh minh họa: Internet

Bệnh gan nhiễm mỡ có thể dẫn đến một số triệu chứng. Chúng bao gồm:

Đau bụng hoặc cảm giác no

Buồn nôn, chán ăn hoặc sụt cân

Da và lòng trắng mắt hơi vàng

Bụng và chân sưng lên

Mệt mỏi và rối loạn tâm thần.

Yếu, đuối sức

Bệnh gan nhiễm mỡ ảnh hưởng đến việc đi bộ như thế nào

Trong số hai loại bệnh gan nhiễm mỡ, bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu được cho là một trong những yếu tố nguy cơ mạch máu mới nhất đối với các bệnh thần kinh, theo báo cáo của Express.co.uk..

Ảnh minh họa: Internet

Một lá gan không khỏe mạnh đang phải vật lộn để hoạt động có thể ảnh hưởng đến các chức năng khác nhau trong cơ thể và dẫn đến những thay đổi trong hành vi, tâm trạng, lời nói, giấc ngủ và cách một người di chuyển. Điều đó nói rằng, những thay đổi trong phong cách đi bộ có thể báo hiệu bệnh gan nhiễm mỡ.

Dấu hiệu cần lưu ý

Ảnh minh họa: Internet

Theo Liver Trust, hai trong số những thay đổi phổ biến nhất trong bước đi của bệnh nhân mắc bệnh gan nhiễm mỡ là dáng đi loạng choạng và có xu hướng ngã. Dáng đi loạng choạng thường được mô tả là dáng đi mất điều hòa, có nghĩa là bước đi không có sự phối hợp.

Các báo cáo đã rút ra những điểm tương đồng giữa bệnh gan nhiễm mỡ giai đoạn cuối và bệnh Parkinson. Tuy nhiên, theo Báo cáo Kiểm tra Thần kinh, "Không giống như bệnh Parkinson, bệnh này được đặc trưng bởi sự tiến triển nhanh chóng, các vấn đề về tư thế và dáng đi sớm hơn.''

Làm thế nào để giảm rủi ro mắc bệnh?

Ảnh minh họa: Internet

Mayo Clinic cho biết, để giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ, điều cực kỳ quan trọng là lựa chọn một chế độ ăn uống lành mạnh bao gồm trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo lành mạnh.

Ưu tiên sức khỏe thể chất của bạn, tức là duy trì cân nặng hợp lý, tập thể dục thường xuyên và ăn uống lành mạnh là một số cách tốt nhất để giảm nguy cơ phát triển gan nhiễm mỡ. Ngoài ra, điều quan trọng là cắt giảm các thói quen không lành mạnh như uống rượu và hút thuốc.

Theo Times of India