Dáng đi khập khiễng mất kiểm soát này có thể báo hiệu gan nhiễm mỡ cần được khám gấp

Như đã biết, gan là cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể chúng ta. Bệnh gan nhiễm mỡ là khi có quá nhiều chất béo tích tụ trong gan do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Hai loại bệnh gan nhiễm mỡ chính là: Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) là một loại bệnh gan nhiễm mỡ không liên quan đến việc sử dụng nhiều rượu. Bệnh gan nhiễm mỡ do rượu, còn được gọi là viêm gan nhiễm mỡ do rượu, xảy ra khi uống nhiều rượu.