Hút thuốc lá điện tử :Trào lưu giới trẻ khiến phổi bị phá hủy trầm trọng, độc tố nicotin tích tụ gây 5 bệnh khó chữa này

Sức khỏe 25/03/2023 06:13

Gần đây, hút thuốc lá điện tử đang trở thành trào lưu của các bạn trẻ nhưng họ không biết rằng đằng sau đó là những hệ lụy khó lường.

Ban đầu hầu như mọi người tin rằng thuốc lá điện tử sẽ thay thế thuốc lá mãi mãi. Nhiều người coi chúng như một sự thay thế cho thuốc lá truyền thống, điều này có thể mở đường cho việc giảm tiêu thụ hoặc bỏ hẳn chúng.

Ngược lại, nghiên cứu của nhiều tổ chức y tế tiết lộ rằng vaping/ hút thuốc lá điện tử có vẻ như là một giải pháp thay thế an toàn cho việc hút thuốc, nhưng nó vẫn có thể gây hại cho sức khỏe của bạn.

Hút thuốc lá điện tử :Trào lưu giới trẻ khiến phổi bị phá hủy trầm trọng, độc tố nicotin tích tụ gây 5 bệnh khó chữa này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Xem xét sự phổ biến ngày càng tăng của vape, điều quan trọng là phải hiểu những nguy cơ tiềm ẩn của vaping.

Dưới đây là 5 rủi ro sức khỏe đi kèm với thói quen hút thuốc lá điện tử vaping

Bệnh phổi bỏng ngô

Hút thuốc lá điện tử :Trào lưu giới trẻ khiến phổi bị phá hủy trầm trọng, độc tố nicotin tích tụ gây 5 bệnh khó chữa này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chất diacetyl, có trong một số loại thuốc lá điện tử vape có liên quan đến một tình trạng phổi hiếm gặp được gọi là bệnh phổi bỏng ngô (viêm tiểu phế quản tắc nghẽn).

Khó thở, thở khò khè và tức ngực là triệu chứng của bệnh phổi bỏng ngô. Những triệu chứng này có thể trở nên tồi tệ hơn theo thời gian nếu bị bỏ qua.

Tổn thương tim mạch

Nhiều nghiên cứu có thể gióng lên hồi chuông cảnh báo về các bệnh tim mạch liên quan đến vaping. Vaping thường xuyên được chứng minh là có thể phá vỡ hệ thống tim mạch bằng cách tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ và tăng huyết áp. Vaping có thể hút nicotin trong cơ thể ảnh hưởng đến mức huyết áp. Theo thời gian, các phiên vaping và hút thuốc làm cho các mạch máu co lại.

Nguy cơ ung thư

Hút thuốc lá điện tử :Trào lưu giới trẻ khiến phổi bị phá hủy trầm trọng, độc tố nicotin tích tụ gây 5 bệnh khó chữa này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tùy thuộc vào chế độ ăn uống, lối sống của bạn và mức độ ô nhiễm trong khu vực bạn cư trú, vaping ngoài ra có thể làm tăng nguy cơ mắc các khối u ác tính trong cơ thể bạn. Tiếp xúc lâu dài với vaping các hợp chất có độc tính cao vào cơ thể bạn và một số hóa chất độc hại có trong tinh dầu vape về cơ bản là nguy hiểm. Thói quen hút thuốc lá điện tử có thể làm tăng nguy cơ ung thư, bao gồm ung thư miệng, ung thư lưỡi hoặc ung thư vòm họng.

Vấn đề về phổi

Hít phải hóa chất bốc hơi khi vaping có thể gây viêm phổi và làm hỏng chúng theo thời gian. Các bệnh đe dọa tính mạng như viêm phế quản, hen suyễn và các rối loạn hô hấp khác sẽ trở nên phổ biến ở những người thích vaping.

Nghiện nicotin

Hút thuốc lá điện tử :Trào lưu giới trẻ khiến phổi bị phá hủy trầm trọng, độc tố nicotin tích tụ gây 5 bệnh khó chữa này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hầu như tất cả các chất lỏng vape đều bao gồm nicotin, đây là một chất gây nghiện có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tim mạch. Hút thuốc lá điện tử liên tục hàng ngày có khả năng gây nghiện, sử dụng nicotin được biết là gây vấn đề sức khỏe lâu dài.

Theo Times of India

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