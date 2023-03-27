Ung thư đại trực tràng ngày càng tấn công mạnh ở dân số trẻ, triệu chứng biểu hiện rõ điều này

Sức khỏe 27/03/2023 06:55

Mọi người thường nghĩ ung thư đại trực tràng xảy ra với người cao tuổi nhưng hiện nay các báo cáo chuyên khoa cho thấy nó đang ảnh hưởng mạnh với giới trẻ.

Ung thư đại trực tràng thường được cho là ảnh hưởng nhiều hơn đến người lớn tuổi. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu gần đây được công bố bởi Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, cứ 5 trường hợp được chẩn đoán ngày nay thì có 1 trường hợp xảy ra ở những người dưới 55 tuổi.

Ung thư đại trực tràng ngày càng tấn công mạnh ở dân số trẻ, triệu chứng biểu hiện rõ điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân gây ra xu hướng này vẫn chưa rõ ràng, tuy nhiên theo một bài báo mới được công bố trên tạp chí Science cho thấy một số lý do có thể xảy ra, chẳng hạn như các yếu tố môi trường và di truyền.

Ai có nguy cơ bị ung thư đại trực tràng?

Gần 1/3 trường hợp ung thư đại trực tràng có liên quan đến tiền sử gia đình mắc bệnh. Tác giả chính Rebecca Siegel, giám đốc khoa học cấp cao của nghiên cứu giám sát ung thư tại Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cho biết, trọng lượng cơ thể dư thừa làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng, nhưng chỉ có khoảng 5% trường hợp ung thư đại trực tràng là do trọng lượng cơ thể dư thừa.

Ung thư đại trực tràng ngày càng tấn công mạnh ở dân số trẻ, triệu chứng biểu hiện rõ điều này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, trọng lượng dư thừa cũng chủ yếu liên quan đến các khối u ở bên phải của đại tràng. Tuy nhiên, hiệp hội ung thư phát hiện ra rằng sự gia tăng bênh đang xảy ra nhiều ở độ tuổi những người trẻ. Theo bài báo đăng trên Science, các yếu tố khác có thể bao gồm tiêu thụ nhiều đồ uống có đường, cũng như thịt đỏ và thịt chế biến sẵn.

Ung thư hại sức khỏe như thế nào

Tất cả những yếu tố rủi ro này đều có ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật – quần thể vi khuẩn và các vi sinh vật khác sinh sống trong hệ tiêu hóa. Ung thư đại trực tràng bắt đầu khi các tế bào khỏe mạnh trong niêm mạc đại tràng hoặc trực tràng thay đổi và phát triển ngoài tầm kiểm soát, tạo thành một khối gọi là khối u.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư

Tỷ lệ sống sót là 90 phần trăm nếu ung thư được phát hiện đủ sớm để có thể điều trị.

Ung thư đại trực tràng ngày càng tấn công mạnh ở dân số trẻ, triệu chứng biểu hiện rõ điều này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Reid Ness, phó giáo sư y khoa về tiêu hóa, gan và dinh dưỡng tại Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt cho biết: “Điều quan trọng là bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ phải tích cực tìm ra các triệu chứng và dấu hiệu liên quan, chẳng hạn như chảy máu trực tràng và thiếu sắt không rõ nguyên nhân, để đảm bảo rằng ung thư đại trực tràng không phải là nguyên nhân gây ra, bất kể tuổi tác”.

Các triệu chứng phổ biến ở dân số trẻ

Ung thư đại trực tràng ngày càng tấn công mạnh ở dân số trẻ, triệu chứng biểu hiện rõ điều này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Các triệu chứng phổ biến nhất của ung thư đại trực tràng ở bệnh nhân trẻ tuổi là đau bụng; giảm cân không rõ nguyên nhân; thay đổi về tần suất, kích thước hoặc hình dạng của phân; chảy máu trực tràng.

​Đừng xem nhẹ các triệu chứng khi phát giác

Andrew Chan, giáo sư y khoa tại Trường Y Harvard kiêm phó chủ tịch, cho biết: “Những người trẻ tuổi có xu hướng cho rằng họ còn trẻ và khỏe mạnh, nếu họ có một số triệu chứng thì đó chỉ là điều gì đó thoáng qua hoặc không đáng lo ngại thì sẽ rất nguy hiểm.''

Theo Times of India

Nụ cười trắng sáng, hơi thở thơm tho dễ dàng cùng 5 bước chăm sóc răng miệng thiết yếu này

Nụ cười trắng sáng, hơi thở thơm tho dễ dàng cùng 5 bước chăm sóc răng miệng thiết yếu này

Không phải ai cũng nhận ra tầm quan trọng của miệng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể của bạn, vì nó có khả năng thông báo cho bạn về các vấn đề có thể xảy ra.

Xem thêm
Từ khóa:   ung thư đại tràng dấu hiệu ung thư ruột kết triệu chứng ung thu ruột kết

TIN MỚI NHẤT

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 2 giờ 22 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 2 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm