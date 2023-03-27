Nguyên nhân gây ra xu hướng này vẫn chưa rõ ràng, tuy nhiên theo một bài báo mới được công bố trên tạp chí Science cho thấy một số lý do có thể xảy ra, chẳng hạn như các yếu tố môi trường và di truyền.

Ung thư đại trực tràng thường được cho là ảnh hưởng nhiều hơn đến người lớn tuổi. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu gần đây được công bố bởi Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, cứ 5 trường hợp được chẩn đoán ngày nay thì có 1 trường hợp xảy ra ở những người dưới 55 tuổi.

Gần 1/3 trường hợp ung thư đại trực tràng có liên quan đến tiền sử gia đình mắc bệnh. Tác giả chính Rebecca Siegel, giám đốc khoa học cấp cao của nghiên cứu giám sát ung thư tại Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cho biết, trọng lượng cơ thể dư thừa làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng, nhưng chỉ có khoảng 5% trường hợp ung thư đại trực tràng là do trọng lượng cơ thể dư thừa.

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Hơn nữa, trọng lượng dư thừa cũng chủ yếu liên quan đến các khối u ở bên phải của đại tràng. Tuy nhiên, hiệp hội ung thư phát hiện ra rằng sự gia tăng bênh đang xảy ra nhiều ở độ tuổi những người trẻ. Theo bài báo đăng trên Science, các yếu tố khác có thể bao gồm tiêu thụ nhiều đồ uống có đường, cũng như thịt đỏ và thịt chế biến sẵn.

Ung thư hại sức khỏe như thế nào

Tất cả những yếu tố rủi ro này đều có ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật – quần thể vi khuẩn và các vi sinh vật khác sinh sống trong hệ tiêu hóa. Ung thư đại trực tràng bắt đầu khi các tế bào khỏe mạnh trong niêm mạc đại tràng hoặc trực tràng thay đổi và phát triển ngoài tầm kiểm soát, tạo thành một khối gọi là khối u.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư

Tỷ lệ sống sót là 90 phần trăm nếu ung thư được phát hiện đủ sớm để có thể điều trị.

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Reid Ness, phó giáo sư y khoa về tiêu hóa, gan và dinh dưỡng tại Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt cho biết: “Điều quan trọng là bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ phải tích cực tìm ra các triệu chứng và dấu hiệu liên quan, chẳng hạn như chảy máu trực tràng và thiếu sắt không rõ nguyên nhân, để đảm bảo rằng ung thư đại trực tràng không phải là nguyên nhân gây ra, bất kể tuổi tác”.

Các triệu chứng phổ biến ở dân số trẻ

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Các triệu chứng phổ biến nhất của ung thư đại trực tràng ở bệnh nhân trẻ tuổi là đau bụng; giảm cân không rõ nguyên nhân; thay đổi về tần suất, kích thước hoặc hình dạng của phân; chảy máu trực tràng.

​Đừng xem nhẹ các triệu chứng khi phát giác

Andrew Chan, giáo sư y khoa tại Trường Y Harvard kiêm phó chủ tịch, cho biết: “Những người trẻ tuổi có xu hướng cho rằng họ còn trẻ và khỏe mạnh, nếu họ có một số triệu chứng thì đó chỉ là điều gì đó thoáng qua hoặc không đáng lo ngại thì sẽ rất nguy hiểm.''

Theo Times of India