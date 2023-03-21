Tiến sĩ Ranjan Singh, Khoa Ung thư, Bệnh viện CK Birla (R), Delhi cho biết “Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng thói quen sinh hoạt không tốt ảnh hưởng đến tế bào cơ thể, khiến chúng dễ bị ung thư. Thay đổi lối sống như áp dụng thói quen ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và tuân thủ chế độ ngủ có thể làm giảm đáng kể nguy cơ phát triển ung thư. Một trong những điều chỉnh lối sống quan trọng nhất để ngăn ngừa ung thư là bỏ thuốc lá. Hút thuốc là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư phổi và nó cũng liên quan đến nhiều loại ung thư khác, bao gồm ung thư bàng quang, thận và cổ họng.”

Unng thư là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn thế giới và có thể có tác động tàn phá đối với cả cá nhân và gia đình bạn. Theo thống kê của Ấn Độ năm 2020, 27 vạn người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và 8,5 vạn ca tử vong liên quan đến ung thư.

Nguyên nhân chính xác của bệnh ung thư vẫn chưa được biết, nhưng sự phát triển của các tế bào ung thư hoặc khối u xảy ra do khả năng miễn dịch thấp. Các tế bào lạ xâm nhập cơ thể và không bị phát hiện khi mức độ miễn dịch thấp.

Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn sở hữu một hệ thống miễn dịch tốt thì đòi hỏi cần có một lối sống lành mạnh có thể làm giảm đáng kể nguy cơ ung thư.

Duy trì cân nặng ổn định

Ảnh minh họa: Internet

Duy trì cân nặng khỏe mạnh thông qua chế độ ăn uống và tập thể dục có thể giuwps bạn có được một hệ thống miễn dịch tốt. Nói chung, mọi người không coi béo phì là một bệnh đi kèm nghiêm trọng, nhưng nó có thể làm tăng đáng kể yếu tố nguy cơ của nhiều loại ung thư như ung thư vú, ruột kết và tuyến tụy.

Quan tâm đến chế độ ăn uống lành mạnh ngăn ngừa ung thư

Một chế độ ăn uống lành mạnh giàu trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc có thể giúp kiểm soát cân nặng và ngăn ngừa ung thư. Những thực phẩm này chứa chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa có thể bảo vệ cơ thể khỏi các chất gây ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng cần giảm tiêu thụ rượu hoặc tránh nó hoàn toàn để giúp ngăn ngừa ung thư.

Các xét nghiệm và sàng lọc nên được chú ý thường xuyên

Bên cạnh những sửa đổi lối sống, việc tầm soát ung thư thường xuyên, kiểm tra sức khỏe, tiêm vắc-xin phòng một số bệnh lây truyền qua đường tình dục và tham gia các hoạt động thể chất thường xuyên cũng rất quan trọng để phòng ngừa ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù những thay đổi lối sống này không thể đảm bảo ngăn ngừa ung thư, nhưng chúng có thể làm giảm đáng kể nguy cơ phát triển một số loại ung thư.

Tiến sĩ Ranjan cho biết bằng cách áp dụng những thói quen lành mạnh, bạn có thể kiểm soát sức khỏe của mình và giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Theo Times of India