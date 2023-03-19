Vi rút cúm H3N2 bùng phát mạnh: Các mũi tiêm ngừa COVID có hiệu quả ngừa nhiễm trùng?

Sức khỏe 19/03/2023 05:46

Ngay khi chúng ta thở phào nhẹ nhõm trong vài tháng qua với ít ca nhiễm COVID hơn, thì sự xuất hiện của các ca nhiễm vi rút H3N2 đã gây ra một làn sóng lo ngại mới ở nhiều quốc gia, kể cả những đất nước sát với Việt Nam.

Nhiễm trùng do vi-rút H3N2 hoặc vi-rút cúm A gây ra có đặc điểm là sốt cao, khó thở, mệt mỏi và ho khan. Các chuyên gia cho biết các triệu chứng này tồn tại trong cơ thể khoảng 3 tuần. Tuy nhiên, với những người đã theo dõi sát sao sự lây lan và biến thể của chủng virus corona mới trong hơn 3 năm qua, sẽ không thể giữ được bình tĩnh trước tình hình virus cúm đang lan rộng khắp nhiều quốc gia trên thế giới. 

Vi rút cúm H3N2 bùng phát mạnh: Các mũi tiêm ngừa COVID có hiệu quả ngừa nhiễm trùng? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mọi người có thắc mắc về các triệu chứng, mức độ nghiêm trọng và liệu vắc-xin COVID được tiêm trong 2-3 liều có hiệu quả trong việc bảo vệ chống lại bệnh cúm hay không.

​Vắc-xin COVID có bảo vệ khỏi bệnh cúm không?

​Bác sĩ Kuldeep Kumar Grover, Trưởng khoa Phổi và Chăm sóc Chuyên sâu, Bệnh viện CK Birla, Gurgaon cho biết: ''Vắc xin của COVID không hiệu quả với bệnh cúm vì hai loại virus này rất khác nhau."

Vi rút cúm H3N2 bùng phát mạnh: Các mũi tiêm ngừa COVID có hiệu quả ngừa nhiễm trùng? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bởi vì vi-rút gây ra COVID hoàn toàn khác với vi-rút gây ra H3N2, nên vắc-xin sẽ khác và vắc-xin COVID sẽ không giúp bảo vệ chống lại bệnh cúm. Có những loại vắc-xin khác, vắc-xin ngừa cúm sẽ giúp nâng cao hệ thống miễn dịch để chống lại một căn bệnh hay vi-rút cụ thể.

Ông nói thêm: "Vắc-xin chống lại bất kỳ loại vi-rút nào được tạo ra dựa trên bản chất của vi-rút, hình thái, tốc độ sinh sản, v.v., vì vậy điều quan trọng là phải hiểu cụ thể đó vắc-xin sẽ chỉ kích hoạt hệ thống miễn dịch phản ứng tương ứng với vi-rút. 

Cúm H3N2 có đe dọa mạng sống không? 

Vi rút cúm H3N2 bùng phát mạnh: Các mũi tiêm ngừa COVID có hiệu quả ngừa nhiễm trùng? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

“H3N2 là sự phát triển kháng nguyên và đột biến nhẹ, nhưng không đe dọa đến tính mạng. Bất kể loại virus nào, nếu mắc bệnh kèm theo thì khả năng tử vong rất cao. Vắc-xin H3N2 kém hiệu quả hơn và tỷ lệ tiêm chủng của chúng tôi năm nay thấp,” Tiến sĩ Dhiren Gupta từ Bệnh viện Ganga Ram nói với hãng tin ANI về tình hình ở Ấn Độ.

Ấn Độ có hai đỉnh dịch cúm

Ấn Độ đã chứng kiến ​​hai đợt cao điểm nhiễm virus cúm theo mùa, một đợt từ tháng 1 đến tháng 3 và đợt còn lại sau mùa gió mùa. Ở Ấn Độ, có ba phân nhóm vi rút cúm: cúm A H1N1pdm09, cúm A H3N2 và cúm B Victoria, trong đó phân nhóm cúm H3N2 là phân nhóm chiếm ưu thế trong số các mẫu xét nghiệm dương tính với cúm kể từ đầu năm nay.

Ai có nguy cơ bị cúm cao nhất? 

Tiến sĩ Grover nói: “Trẻ em và người già có nguy cơ nhiễm vi-rút H3N2 cao nhất vì vi-rút này tấn công hệ thống miễn dịch. Đặc biệt, trẻ em hoặc người già mắc bệnh hen suyễn, bệnh tim, tiểu đường, béo phì và hệ thống miễn dịch suy yếu có nguy cơ nhiễm vi-rút H3N2 cao hơn.''

Vi rút cúm H3N2 bùng phát mạnh: Các mũi tiêm ngừa COVID có hiệu quả ngừa nhiễm trùng? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả phụ nữ mang thai cũng có nguy cơ nhiễm virus. Các bác sĩ cũng cho biết số ca mắc cúm ở trẻ em ngày càng tăng. Trong 2 năm mắc Covid, bọn trẻ không bị cúm, chính vì điều này khiến dịch cúm bùng phát đột ngột. Virus H3N2 là một biến thể bình thường của biến thể cúm nên đã dẫn đến sự gia tăng số ca mắc bệnh ở trẻ em.

Theo Times of India

Eo thon dáng gọn không khó: 6 thay đổi nhỏ khiến mỡ bụng cũng phải 'tàng hình'

Eo thon dáng gọn không khó: 6 thay đổi nhỏ khiến mỡ bụng cũng phải 'tàng hình'

Nếu bạn muốn sở hữu vòng eo thon thả và vóc dáng mảnh mai, đừng quên áp dụng 6 mẹo nhỏ hàng ngày này để nhanh tạm biệt số ký dư thừa.

Xem thêm
Từ khóa:   tiêm vaccine ngừa Covid-19 dịch cúm H3N2 ngừa dịch cúm H3N2

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 3 giờ 19 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 3 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 3 giờ 41 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 3 giờ 45 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm