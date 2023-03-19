Vi rút cúm H3N2 bùng phát mạnh: Các mũi tiêm ngừa COVID có hiệu quả ngừa nhiễm trùng?

Mọi người có thắc mắc về các triệu chứng, mức độ nghiêm trọng và liệu vắc-xin COVID được tiêm trong 2-3 liều có hiệu quả trong việc bảo vệ chống lại bệnh cúm hay không.

Nhiễm trùng do vi-rút H3N2 hoặc vi-rút cúm A gây ra có đặc điểm là sốt cao, khó thở, mệt mỏi và ho khan. Các chuyên gia cho biết các triệu chứng này tồn tại trong cơ thể khoảng 3 tuần. Tuy nhiên, với những người đã theo dõi sát sao sự lây lan và biến thể của chủng virus corona mới trong hơn 3 năm qua, sẽ không thể giữ được bình tĩnh trước tình hình virus cúm đang lan rộng khắp nhiều quốc gia trên thế giới.

​Bác sĩ Kuldeep Kumar Grover, Trưởng khoa Phổi và Chăm sóc Chuyên sâu, Bệnh viện CK Birla, Gurgaon cho biết: ''Vắc xin của COVID không hiệu quả với bệnh cúm vì hai loại virus này rất khác nhau."

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Bởi vì vi-rút gây ra COVID hoàn toàn khác với vi-rút gây ra H3N2, nên vắc-xin sẽ khác và vắc-xin COVID sẽ không giúp bảo vệ chống lại bệnh cúm. Có những loại vắc-xin khác, vắc-xin ngừa cúm sẽ giúp nâng cao hệ thống miễn dịch để chống lại một căn bệnh hay vi-rút cụ thể.

Ông nói thêm: "Vắc-xin chống lại bất kỳ loại vi-rút nào được tạo ra dựa trên bản chất của vi-rút, hình thái, tốc độ sinh sản, v.v., vì vậy điều quan trọng là phải hiểu cụ thể đó vắc-xin sẽ chỉ kích hoạt hệ thống miễn dịch phản ứng tương ứng với vi-rút.

Cúm H3N2 có đe dọa mạng sống không?

Ảnh minh họa: Internet

“H3N2 là sự phát triển kháng nguyên và đột biến nhẹ, nhưng không đe dọa đến tính mạng. Bất kể loại virus nào, nếu mắc bệnh kèm theo thì khả năng tử vong rất cao. Vắc-xin H3N2 kém hiệu quả hơn và tỷ lệ tiêm chủng của chúng tôi năm nay thấp,” Tiến sĩ Dhiren Gupta từ Bệnh viện Ganga Ram nói với hãng tin ANI về tình hình ở Ấn Độ.

Ấn Độ có hai đỉnh dịch cúm

Ấn Độ đã chứng kiến ​​hai đợt cao điểm nhiễm virus cúm theo mùa, một đợt từ tháng 1 đến tháng 3 và đợt còn lại sau mùa gió mùa. Ở Ấn Độ, có ba phân nhóm vi rút cúm: cúm A H1N1pdm09, cúm A H3N2 và cúm B Victoria, trong đó phân nhóm cúm H3N2 là phân nhóm chiếm ưu thế trong số các mẫu xét nghiệm dương tính với cúm kể từ đầu năm nay.

Ai có nguy cơ bị cúm cao nhất?

Tiến sĩ Grover nói: “Trẻ em và người già có nguy cơ nhiễm vi-rút H3N2 cao nhất vì vi-rút này tấn công hệ thống miễn dịch. Đặc biệt, trẻ em hoặc người già mắc bệnh hen suyễn, bệnh tim, tiểu đường, béo phì và hệ thống miễn dịch suy yếu có nguy cơ nhiễm vi-rút H3N2 cao hơn.''

Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả phụ nữ mang thai cũng có nguy cơ nhiễm virus. Các bác sĩ cũng cho biết số ca mắc cúm ở trẻ em ngày càng tăng. Trong 2 năm mắc Covid, bọn trẻ không bị cúm, chính vì điều này khiến dịch cúm bùng phát đột ngột. Virus H3N2 là một biến thể bình thường của biến thể cúm nên đã dẫn đến sự gia tăng số ca mắc bệnh ở trẻ em.

Theo Times of India