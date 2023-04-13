Bao lâu thì cai sữa cho trẻ?

Chuyên gia tư vấn cho việc cho con bú, Tiến sĩ Michelle Ng tại The Family Zone tại Hồng Kông chia sẻ quan điểm tương tự với điều kiện của AAP. “Quyết định cho con bú là một quyết định cá nhân và mang tính cảm xúc và không phải ai cũng có thể cho con bú trong một khoảng thời gian dài”, bà cho biết.

Vào cuối tháng 6, Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) đã đưa ra các khuyến nghị hỗ trợ các bà mẹ cho con bú trong hai năm.

Bà liệt kê một số lợi ích của sữa mẹ bao gồm giúp bảo vệ em bé khỏi bị nhiễm trùng, làm giảm nguy cơ béo phì ở trẻ sơ sinh và nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu chảy nặng, hen suyễn, bệnh chàm, viêm loét đại tràng, tiểu đường loại 1 và loại 2, thậm chí cả bệnh bạch cầu.

Vicki Marks, nữ hộ sinh tại Mum's the Word ở Hồng Kông, cho biết lời khuyên từ Tổ chức Y tế Thế giới, UNICEF ​​và nhiều tổ chức khác từ lâu đã rất rõ ràng: sữa mẹ là dạng dinh dưỡng tự nhiên và tốt nhất cho trẻ sơ sinh.

Bà Marks nói: “Việc cho con bú cũng có rất nhiều lợi ích sức khỏe cho những người mới làm mẹ. Nó giúp tử cung co lại sau khi sinh, đưa nó trở lại trạng thái trước khi mang thai nhanh hơn. Nó giúp giảm nguy cơ ung thư vú và ung thư buồng trứng cũng như loãng xương”.

Ngoài ra, Marks, người có 20 năm kinh nghiệm làm nữ hộ sinh, nói rằng việc cho con bú là “hoàn toàn miễn phí”, tức không cần phải chi tiêu cho bất kỳ loại sữa công thức hay các sản phẩm thay thế nào khác.

Tuy nhiên, một số bà mẹ có thể gặp khó khăn với việc sản xuất sữa không đủ. Marks cho biết điều này thường có thể được khắc phục bằng những thay đổi nhỏ như cố gắng làm cho chốt (nơi em bé ngậm núm vú) sâu hơn, thay đổi vị trí cho bé và bổ sung chế độ ăn uống để giúp tăng nguồn sữa.

Đôi khi, các tình trạng y tế, chẳng hạn như hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) hoặc phẫu thuật vú trước đó, có thể ảnh hưởng đến lượng sữa mẹ sản xuất.

Các bà mẹ ở Hồng Kông đang cho con bú. Ảnh: SCMP.

Điều gì sẽ xảy ra nếu một bà mẹ muốn làm cả hai việc, cho con bú trực tiếp và bú bình?

“Tôi có nhiều khách hàng chọn cách kết hợp giữa bú mẹ trực tiếp, vắt sữa ra bình và bổ sung thêm sữa công thức. Vì thế tùy vào hoàn cảnh gia đình mà mỗi bà mẹ nên tự quyết định và làm điều tốt nhất cho bản thân và gia đình mình trong việc cho con bú”, bà Marks nói.

Tuy nhiên bà cảnh báo rằng trong những ngày đầu tiên, khi bạn đang cố gắng thiết lập cho con bú, “nên cố gắng tránh dùng bình sữa và núm vú giả”. Điều này là vì trẻ sơ sinh có thể bị nhầm lẫn bởi sự khác biệt trong cách hút từ vú và núm vú bình sữa.

Cho con bú trực tiếp là tốt nhất. Nhưng điều đó không phải lúc nào cũng phù hợp với mọi người và nhất là khi bạn đang cố gắng thích nghi với một thành viên mới trong gia đình và đối mặt những tình huống rất khác biệt.

Bà Ng, người vẫn đang cho đứa trẻ vừa tròn hai tuổi của mình bú, thừa nhận “hành trình nuôi con bằng sữa mẹ rất khó khăn đối với tôi trong vài tháng đầu tiên.

Dù cho việc cho con bú được coi là một hành động tự nhiên và thiết yếu nhất đối với sự phát triển của trẻ sơ sinh, nhưng cũng có thể gặp phải nhiều khó khăn và thử thách.

“Tôi nghĩ những người mới làm mẹ đã quên việc chăm sóc bản thân và lắng nghe cơ thể mình. Nuôi con bằng sữa mẹ là một công việc nghiêm túc và mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng đối với một số bà mẹ, điều đó không thể thực hiện được. Và nếu điều đó có nghĩa là họ phải đưa ra quyết định khó khăn là không cho con bú, thì đó là lựa chọn đúng đắn”, bà Ng cho biết.

“Tuy nhiên người mẹ phải hiểu rằng đây không phải là thất bại của họ và họ vẫn đang là những gì tốt nhất cho con mình. Con của họ vẫn sẽ phát triển và trưởng thành tốt. Đây là một quyết định được đưa ra bằng tình yêu: tình yêu cho cơ thể của mình và tình yêu cho con của mình”, bà Ng chia sẻ thêm.

Theo South China Morning Post