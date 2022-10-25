Cách bảo quản sữa mẹ trong tủ lạnh đúng cách, đảm bảo dinh dưỡng!

Có nhiều mẹ thực hiện việc trữ sữa cho con trong tủ lạnh ngay từ giai đoạn đầu sau sinh, có mẹ thì khi hết 6 tháng thai sản, quay trở lại công việc mới bắt đầu vắt sữa và trữ sữa. Phương pháp này hiện nay đã rất quen thuộc với các bà mẹ và cũng là biện pháp rất tốt để tích trữ nguồn sữa mẹ quý giá cho con.

Sữa mẹ đã hút, đã vắt nếu chưa dùng ngay, thì sẽ nhanh chóng bị hỏng trong nhiệt độ cao. Chính vì vậy, càng bảo quản ở nhiệt độ thấp thì sữa mẹ càng để được lâu hơn. Cụ thể:

Dù để trong tủ lạnh ngăn đông nhưng sữa mẹ cũng có “hạn sử dụng” nhé các mẹ. Vì chỉ trong một khoảng thời gian cho phép thì mới đảm bảo sữa mẹ còn đầy đủ chất dinh dưỡng và đảm bảo an toàn cho bé bú. Bên cạnh đó, việc bảo quản sữa mẹ được lâu hay không, cũng còn phụ thuộc rất lớn vào loại tủ lạnh mà các mẹ sử dụng để trữ sữa.

- Trong nhiệt độ phòng lớn hơn 29 độ C: sữa mẹ chỉ để được tối đa là 1 giờ

- Ở nhiệt độ nhỏ hơn 26 độ C: sữa mẹ để được tối đa là 6 giờ

- Nếu mẹ sử dụng bình trữ sữa với túi đá khô: thời gian tối đa là 24 giờ

- Nếu cất sữa trong ngăn mát của tủ lạnh: thời gian tối đa là 48 giờ

- Nếu trữ sữa trong ngăn đông của tủ lạnh nhỏ (tủ 1 cánh – mini): tối đa là 2 tuần

- Nếu trữ sữa trong ngăn đông của tủ lạnh 2 cánh (ngăn đông có cửa riêng): thời gian tối đa là 3 tháng

- Nếu trữ sữa trong tủ đông chuyên dụng thì thời gian bảo quản sữa mẹ tối đa là 6 tháng.

Sữa mẹ có thể bảo quản được tới 6 tháng khi dùng tủ trữ đông chuyên dụng!

Như vậy, tùy thuộc vào nhiệt độ và loại tủ bạn dùng để trữ sữa, mà thời hạn của sữa mẹ sẽ khác nhau. Nếu quá thời gian cho phép, sữa mẹ không nên được sử dụng cho bé.

Cách bảo quản sữa mẹ trong tủ lạnh đúng cách

Nếu mẹ có dự định cho bé dùng sữa trong ngày hoặc vào ngày hôm sau thì sau khi vắt sữa, mẹ có thể đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh. Cách bảo quản sữa mẹ dùng trong ngày bằng ngăn mát tủ lạnh có thể giữ được sữa trong 24 giờ, tuy nhiên thì mẹ nên sử dụng cho bé càng sớm càng tốt.

Nếu như mẹ muốn bảo quản sữa lâu hơn thì nên cho sữa vào trong ngăn đông, ngăn đá. Cách bảo quản sữa mẹ trong tủ lạnh đúng cách được thực hiện theo các bước sau đây, các mẹ chú ý xem rằng mình đã thực hiện đúng chưa nhé:

Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ vắt sữa, máy hút sữa, bình đựng sữa, khăn lau sữa, túi zip đựng sữa chuyên dụng.... Khử trùng sạch sẽ toàn bộ thiết bị trước khi sử dụng. Lau sạch bầu vú trước khi vắt sữa. Mẹ nhớ ghi chú ngày vắt sữa lên trên túi để sau này kiểm tra được thời gian sữa đã vắt xem còn hạn sử dụng hay không nhé.

Các dụng cụ hút sữa cần được khử trùng sạch sẽ trước khi mẹ vắt sữa!

Bước 2: Dùng máy hút sữa hoặc dụng cụ hút sữa để vắt sữa sạch vào bình. Chú ý, không dùng phần sữa đã vắt ra và bé bú còn thừa để trữ đông. Vì trong lúc bé bú, vi khuẩn từ miệng bé có thể đã xâm nhập vào trong phần sữa và gây hỏng sữa.

Bước 3: Cho sữa từ các bình vào trong các túi zip và đóng chặt miệng túi lại. Một túi zip nên đựng khoảng đủ 1 bữa sữa cho bé, khoảng 150-200ml. Nếu như mỗi lần vắt chưa đủ 1 túi, mẹ có thể để sữa ở ngăn mát tủ lạnh, chờ lần vắt tiếp theo để đổ chung vào rồi mới cho lên ngăn đông.

Bước 4: Trữ sữa trên ngăn đông. Nếu có điều kiện mẹ có thể mua một chiếc tủ trữ đông chuyên dụng về để trữ sữa. Tuy nhiên thì mẹ vẫn hoàn toàn có thể bảo quản sữa trong ngăn đông của tủ lạnh gia đình mình. Tuy nhiên, hãy dành riêng một ngăn, hoặc một tầng của ngăn đá tủ lạnh nhà bạn để trữ sữa. Hoặc lấy một chiếc hộp to rồi bỏ các túi zip chứa sữa vào rồi mới bỏ vào ngăn đông.

Sữa nên được để ở ngăn đá riêng tránh bị ảnh hưởng từ thực phẩm khác!

Việc làm này giúp tránh cho mùi từ các thực phẩm khác như cá, thịt có thể ảnh hưởng tới sữa. Cũng tránh làm lây lan vi khuẩn từ các thực phẩm khác vào sữa mẹ.

Hướng dẫn rã đông sữa mẹ đảm bảo không mất chất dinh dưỡng

Bên cạnh cách bảo quản sữa mẹ trong tủ lạnh đúng cách thì rã đông sữa đúng chuẩn, để giữ trọn được dinh dưỡng trong sữa mẹ cũng là một điều mà mẹ cần lưu ý.

Cách bảo quản sữa mẹ dùng trong ngày là chỉ cần mẹ bỏ sữa vào ngăn mát, khi tới bữa cho bé ăn thì mang sữa ra và đem hâm:

- Cách hâm sữa mẹ để ngăn mát rất đơn giản, sau khi lấy ra, mẹ chỉ cần đổ sữa ra bình sau đó cho nguyên bình sữa vào một ly nước ấm. Mẹ cũng có thể cho bình sữa vào máy hâm sữa ở nhiệt độ 40 độ trong khoảng 5-7 phút là có thể cho bé bú.

Ngâm sữa vào bát nước nóng trước để làm ấm sữa trước khi cho bé bú!

- Nếu lấy sữa ở ngăn đá tủ lạnh thì mẹ nên lấy sữa sớm hơn thời gian dự định cho bé bú. Ví dụ, bé cần bú vào buổi sáng thì buổi tối hôm trước mẹ nên bỏ túi sữa từ ngăn đông xuống ngăn mát. Sáng hôm sau sữa đã tan hết hoặc gần hết thì cho vào máy hâm sữa hoặc cốc nước nóng để làm ấm sữa, sau đó cho bé bú.

Tuyệt đối mẹ không nên lấy sữa từ ngăn đá và rã đông ngay lập tức hoặc khiến sữa tan nhanh bằng các cách như cho vào nồi đun, cho vào lò vi sóng… Việc làm này sẽ gây ra tình trạng thay đổi nhiệt độ đột ngột, dễ làm cho sữa bị mất hàm lượng dinh dưỡng và giết chết các kháng thể quý giá vốn có trong sữa mẹ.

Sữa mẹ bảo quản trong tủ lạnh đổi màu, đổi mùi có nên sử dụng?

Sữa mẹ được bảo quản trong tủ lạnh sau khi rã đông xong thường có lớp váng nổi trên bề mặt và phía dưới thì sữa trong hơn nhiều. Vì vậy, trước khi cho bé ăn mẹ nên lắc đều sữa lên.

Nhiều mẹ có một mối băn khoăn là sữa mẹ bỏ tủ lạnh có tốt không? Sữa sau khi rã đông, thường có mùi hơi hăng và nồng hơn so với sữa mẹ vừa vắt khiến nhiều mẹ cảm thấy sữa trữ đông có vấn đề và đổ đi. Tuy nhiên, điều này là không nên.

Bởi vì, trong điều kiện sữa được bảo quản trong môi trường nhiệt độ thấp, các chất béo có trong thành phần sữa mẹ dưới tác động của các enzim lipase bị bẻ gãy. Tuy nhiên, thành phần dinh dưỡng của sữa không thay đổi nên mẹ có thể yên tâm cho bé sử dụng nếu đã rã đông đúng cách nhé.

Mẹ yên tâm cho bé bú sữa sau khi rã đông sau khi đã rã đông đúng cách!

Có một số bé thấy mùi sữa mẹ lạ thì không chịu uống, mẹ có thể tham khảo biện pháp khắc phục sau đây: Sữa mẹ mới vắt ra đem hâm nóng tới 72 độ C trong vòng 2 phút để ngăn chặn sự hoạt động của enzym lipase. Sau đó mới đổ sữa vào bình thủy tinh rồi cất vào ngăn mát tủ lạnh ngay khi sữa còn nóng như vậy. Tuy nhiên, cách làm này có thể làm suy giảm hoặc mất đi một số kháng thể trong sữa mẹ. Vì vậy, cách làm này cũng không được khuyến khích, trừ khi bé không chịu dùng sữa trữ đông tự nhiên.

Các mẹ thân mến! Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng quý giá và vô cùng cần thiết với trẻ nhỏ. Vì vậy, biết cách bảo quản sữa mẹ trong tủ lạnh đúng chuẩn tức là mẹ đang tích lũy một nguồn thực phẩm an toàn và đảm bảo dinh dưỡng cho con yêu của mình khi cần thiết. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ phần nào giúp các mẹ bảo quản được nguồn dinh dưỡng quý này cho bé nhé!