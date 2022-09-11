Cách làm bầu xào tỏi chuẩn ngon, đưa cơm và siêu đơn giản tại nhà!

Vào bếp 11/09/2022 14:00

Bầu xào tỏi thơm ngon nức mũi cùng hương vị chuẩn ngon, đậm vị, ăn kèm với cơm trắng nữa thì chuẩn ngon mê ly nhé!

Nếu bạn đã quá quen thuộc với những món ăn dân dã được chế biến từ trái bầu như: canh bầu nấu tôm, canh bầu nấu trứng, bầu xào thịt heo,...thì hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ tới quý bạn đọc thêm 1 công thức chế biến siêu thơm ngon và đơn giản từ trái bầu nữa, đó chính là món bầu xào tỏi - món ngon thơm nức mũi với cách làm siêu dễ tại nhà! Hãy cùng chúng tôi bắt đầu khám phá ngay nhé!

Trái bầu - loại trái ngon, phổ biến và rất giàu dinh dưỡng

Trái bầu (có tên khoa học Lagenaria siceraria) là một loài thực vật có hoa trong họ Bầu bí (Cucurbitaceae), quả mọng có vỏ màu xanh lợt hay đậm, thịt màu trắng, có hình dạng đa dạng: tròn, dài thẳng hoặc thắt eo. Cây bầu nói chung và quả bầu nói riêng đều được tận dụng rất nhiều trong cuộc sống, cho mục đích: thực phẩm, thuốc, đồ dùng,....Có thể nói, đây là một giống thực vật toàn năng.

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 Trái bầu - loại thực phẩm rất được ưa chuộng trong ẩm thực Việt!

Loại trái này có vị ngọt, lành tính, hỗ trợ giải nhiệt, thông tiểu, trừ ngứa, giải độc. Ngoài ra, lá bầu tính bình, vị ngọt giúp giải nhiệt độc.

Không chỉ vậy, bầu còn được xem như nguồn thực phẩm toàn năng, khi thành phần dinh dưỡng không chỉ lí tưởng mà còn đem lại rất nhiều công dụng hữu ích cho chúng ta.

Cụ thể, trái bầu không chỉ có hàm lượng nước cao (95% là nước) mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất, vitamin và khoáng chất thiết yếu cho sức khỏe như tinh bột, chất xơ, canxi, sắt, magie, photpho, kali, natri, kẽm, vitamin C, vitamin B6,…

Nhờ vậy mà việc bổ sung trái bầu này vào thực đơn mỗi ngày sẽ giúp cơ thể chúng ta đạt được những hiệu quả sau: ổn định huyết áp, kiểm soát nồng độ đường huyết trong máu, chống lão hóa, hỗ trợ giảm cân, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón, phòng ngừa tổn thương gan, chữa hô hấp,...

Đặc biệt, nhiều nghiên cứu chứng tỏ rằng trái bầu có công dụng giảm lượng natri oxalat trong thận ở chuột, tức cũng giúp giảm hình thành sỏi thận trong cơ thể chúng ta nhé. 

Quả là nguồn nguyên liệu quý nhất định phải thêm vào thực đơn phải không nào?! Các chị em còn chần chừ gì mà không cùng học ngay cách chế biến món bầu xào tỏi chuẩn ngon, đậm vị và siêu bắt cơm này thôi nào!

Cách làm món bầu xào tỏi thơm ngon nức mũi và siêu bắt cơm tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Cách làm bầu xào tỏi chuẩn ngon, đưa cơm và siêu đơn giản tại nhà! - Ảnh 2
 Nguyên liệu siêu dân dã cho món bầu xào tỏi!
  •  Bầu 1 trái
  •  Tỏi 4 tép
  •  Dầu ăn 2 muỗng canh
  •  Gia vị thông dụng (hạt nêm/ bột ngọt/ tiêu xay) 1 ít

Các bước tiến hành làm bầu xào tỏi chuẩn ngon và siêu dễ dàng

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Cách làm bầu xào tỏi chuẩn ngon, đưa cơm và siêu đơn giản tại nhà! - Ảnh 3
 Làm sạch và chuẩn bị bầu, tỏi!

- Đầu tiên, với trái bầu mua về, bạn đem rửa sạch, gọt vỏ, rồi bổ đôi trái bầu ra làm 2 như hình, sau đó tiến hành thái thành những lát mỏng vừa ăn là được. Bạn có thể tùy chọn bỏ ruột bầu hoặc không nhé.

- Còn tỏi thì bạn chỉ việc lột vỏ, rửa sạch và tiến hành đập dập ra là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi đấy.

Bước 2: Xào bầu với tỏi

Cách làm bầu xào tỏi chuẩn ngon, đưa cơm và siêu đơn giản tại nhà! - Ảnh 4
 Quy trình chế biến siêu đơn giản cho món bầu xào tỏi!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc chảo lên bếp và cho 2 muỗng canh dầu ăn vào đun nóng, khi dầu nóng lên thì cho hết phần tỏi đã dập dập vào phi vàng thơm.

- Kế đến, khi thấy tỏi đã vàng và dậy mùi thơm, bạn tiến hành cho tiếp phần bầu đã cắt lát mỏng vào chảo và xào nhanh tay trong khoảng 1 phút, cho từng miếng bầu áo dầu bóng đẹp.

- Sau đó, bạn lại tiếp tục thêm 1/2 chén nước lọc (chén ăn cơm) vào và tiến hành xào thêm khoảng 5 phút cho bầu chín mềm.

- Đến đây, bạn chỉ việc nêm thêm các gia vị là: 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt vào, xào đều tay liên tục thêm khoảng 1 phút cho gia vị ngấm đều vào bầu, rồi nêm nếm lại cho vừa ăn là có thể tắt bếp.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc cho bầu xào tỏi ra đĩa, rồi rắc thêm ít tiêu xay cho món xào thêm dậy mùi là đã hoàn thành rồi đấy. Rất đơn giản phải không nào?!

Thành phẩm

Cách làm bầu xào tỏi chuẩn ngon, đưa cơm và siêu đơn giản tại nhà! - Ảnh 5
 Bầu xào tỏi - món ngon khó cưỡng, siêu đưa cơm!

Món bầu xào tỏi thơm ngon nức mũi với màu xanh mát mắt, tươi ngon. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được từng miếng bầu mềm và ngọt, kết hợp với hương tỏi phi thơm nồng và xen lẫn chút tiêu cay cay, kích thích vị giác, món này mà ăn kèm chén cơm trắng nóng hổi nữa thì đúng chuẩn ngon khỏi bàn!

Mẹo chọn mua trái bầu tươi ngon, non ngọt

- Bạn nên chọn mua những quả bầu có cuống to, vết nhựa còn mới, hình dáng quả thẳng, có lông tơ, cầm lên thấy nặng tay, vì đây là những quả bầu non mới hái nên nấu canh sẽ ngọt thanh và mềm hơn.

- Đồng thời, những quả bầu non ngon sẽ có phần vỏ màu xanh nhạt, khi bấm móng tay vào  thì thấy rất mềm.

- Bên cạnh đó, tránh mua những quả bầu có kích thước to nhưng khi cầm lên lại nhẹ, không có lông tơ, bởi đây là những quả đã già ăn sẽ bị chua, không ngon.

Trên đây là công thức làm món bầu xào tỏi thơm ngon, đậm vị và siêu bắt cơm tại nhà. Với món ngon đơn giản ở khâu chế biến, mà nguyên liệu lại còn dân dã, dễ tìm mua như này, các chị em chế biến một loáng là xong ngay nhé! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công!

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