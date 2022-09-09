- Đầu tiên, với nấm mộc nhĩ khô và bún tàu, bạn đem ngâm với nước nóng trong khoảng 15 phút cho nguyên liệu mềm ra, sau đó rửa sạch lại với nước.

Chả trứng và trứng bắc thảo vốn là 2 món chế phẩm từ trứng, vô cùng quen thuộc với bữa cơm gia đình Việt. Nhưng bạn đã thử hương vị kết hợp của 2 món ăn này chưa? Nếu chưa thì hương vị kết hợp tuyệt hảo này sẽ khiến bạn ngỡ ngàng ở ngay lần nếm thử đầu tiên đấy. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần về món chả trứng bắc thảo hấp dẫn, mang hương vị độc lạ của 2 nguyên liệu nổi tiếng này ngay nhé!

- Sau đó, bạn tiến hành đập 2 quả trứng gà ra tô, rồi dùng đũa đánh tan trứng, là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

- Tiếp đó, với phần mộc nhĩ mới được ngâm mềm, bạn cắt bỏ chân nấm, rồi đem cắt nhỏ ra cùng với bún tàu.

Bước 2: Ướp thịt

Bạn nhớ để yên trong khoảng 10 -15 phút cho hỗn hợp thịt thấm đều gia vị nhé!

- Trước hết, với phần thịt heo xay mua về, bạn tiến hành ướp với các gia vị gồm: 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê muối ăn, 1/2 muỗng cà phê tiêu xay và 1/4 muỗng cafe bột ngũ vị hương.

- Kế đến, bạn lần lượt cho thêm các nguyên liệu là bún tàu và nấm cắt nhỏ, cùng phần trứng đã đánh vào tô thịt trên, rồi trộn đều cho các nguyên liệu hòa quyện.

- Sau đó, bạn tiến hành cắt nhỏ trứng bắc thảo ra, rồi đem trộn các nguyên liệu thêm lần nữa.

- Cuối cùng, chỉ việc để hỗn hợp nghỉ tầm 10 - 15 phút cho thấm gia vị là được nhé.

Bước 3: Chuẩn bị hấp trứng

Lót giấy nến sẽ giúp quá trình lấy chả ra khỏi tô được dễ dàng hơn!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn chuẩn bị một cái tô chịu nhiệt tốt, rồi lót 1 lớp giấy nến vào tô, sau đó cho khoảng 1 muỗng cà phê dầu ăn vào và tiến hành thoa đều khắp bề mặt giấy nến.

- Tiếp đến, bạn chỉ cần đổ hết hỗn hợp trứng vào tô và dàn đều hỗn hợp ra là được.

Bước 4: Hấp trứng

Tiến hành hấp từ 15-20 phút ở lửa vừa là hỗn hợp sẽ chín hoàn toàn!

- Đến đây thì bạn chỉ việc bắc nồi lên bếp, sau đó cho nước lạnh vào nồi rồi đặt tô trứng vào, đậy nắp lại và tiến hành hấp ở lửa vừa từ 15 - 20 phút cho hỗn hợp chín hoàn toàn. Hoặc bạn có thể dùng xửng hấp để hấp cách thủy nhé.

- Sau khi hấp đủ thời gian, bạn nhớ dùng đũa hoặc tăm chọc thử xem món ăn đã chín chưa, nếu đũa không bị dính hoặc không còn bị chảy nước nữa là trứng đã chín hoàn toàn rồi đấy.

Bước 5: Phết trứng lên mặt chả

Khi đổ trứng lên bề mặt chả, bạn nhớ chích các bong bóng trên bề mặt đi nhé!

- Ở bước chế biến cuối cùng này, sau khi chả đã chín, bạn dùng 1 quả trứng gà còn lại, lược bỏ lòng trắng rồi cho lòng đỏ ra chén, đánh tan.

- Kế đó, bạn tiếp tục cho thêm 1 muỗng cà phê dầu điều vào trứng rồi khuấy đều.

- Sau đó, bạn tiến hành đổ trứng lên bề mặt chả, lưu ý trong quá trình đổ, bạn nhớ chích các bong bóng trên bề mặt để món ăn sau khi hấp không bị rỗ nha.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần đậy nắp lại và hấp thêm khoảng 5 phút nữa là có thể tắt bếp rồi nhé.

Thành phẩm

Chả trứng bắc thảo, tinh tế từ tạo hình cho tới hương vị!

Chả trứng bắc thảo có thành phẩm với tạo hình xinh đẹp, tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật với màu vàng đẹp mắt, bề mặt trứng dai nhẹ, mang hương thơm béo ngậy. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được cùng lúc phần lớp thịt được nêm nếm vừa miệng, hòa quyện cùng bún tàu, mộc nhĩ dai giòn sần sật, kết hợp với hương vị ngầy ngậy, hăng nhẹ đặc trưng của trứng bắc thảo. Chuẩn một món ngon thơm ngon và tinh tế! Món này mà chấm với nước mắm chua ngọt nữa là ngon hết sẩy nhé.

Mẹo chọn mua các nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn trứng gà tươi ngon

- Trứng gà ngon là những quả có lớp vỏ màu nâu sẫm, không có vết nứt hay xuất hiện các đốm thâm đen li ti lạ thường nào.

- Thông thường, khi dùng tay sờ vào trứng mới, chất lượng thì sẽ có cảm giác hơi sần sùi hoặc nhám. Ngược lại, nếu bạn thấy quá láng mịn quá mức thì tức đó là trứng đã cũ.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên tránh mua những quả trứng mà khi lắc sẽ nghe được tiếng chất lỏng đang chảy, thậm chí còn tỏa ra mùi hôi tanh quá nồng , vì đó có thể là trứng đã hỏng do để lâu ngày.

Mẹo chọn mua trứng bắc thảo chất lượng

- Bạn nên chọn mua trứng bắc thảo còn nguyên lớp vỏ ủ bên ngoài.

- Trứng bắc thảo ngon khi bạn bóc bỏ lớp trấu và các nguyên liệu đắp ở ngoài vỏ thì vỏ trứng có màu đen trắng lẫn lộn như muối, đôi khi tạo những lớp hoa văn trên bề mặt .

- Đồng thời, lòng đỏ của trứng thường có màu xanh xám, xanh đen hoặc màu kem, còn lòng trắng thì có màu nâu đen và trong suốt như thạch.

- Đặc biệt, trứng bắc thảo sau khi ủ sẽ có mùi thơm mạnh đặc trưng, bạn hãy lưu ý những đặc điểm này nhé.

Mẹo chọn thịt heo tươi ngon, chất lượng

Để chọn lựa được những miếng thịt heo chất lượng và không bị bơm nước, bạn hãy quan sát bằng mắt và dùng tay để cảm nhận:

- Nếu thịt có bề mặt khô, màu sắc đều màu, thớ thịt có kích thước đều nhau và không có mùi hôi lạ, đồng thời khi ấn tay vào có độ đàn hồi nhất định (khi ấn vào có độ mềm và tạo lỗ nhưng khi nhấc tay lên thì không để lại vết lõm nữa) thì đây là thịt tươi chất lượng nhé.

- Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý không nên mua thịt, mỡ có màu vàng bởi đó có thể là những con heo bị bệnh sắc tố, thịt heo gạo (heo bị nhiễm ký sinh trùng),...

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên lưu ý các đặc điểm sau để tránh mua phải thịt bơm nước: đường cắt bị rỉ nước nhiều, cơ dãn, thịt tái màu.

Trên đây là công thức làm món chả trứng bắc thảo thơm ngon, độc lạ và siêu bắt vị tại nhà. Với món ngon độc đáo từ nguyên liệu, hương vị đến cách làm như này, các chị em nhất định phải thử nhé! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công!