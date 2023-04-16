Để cầu hôn bạn gái, chàng trai dùng cách không ai ngờ tới khiến cư dân mạng dậy sóng

Trong video, bạn gái Vanessa Moujalli của anh có thể được nhìn thấy đang vui vẻ uống cà phê ở ghế sau của một chiếc ô tô cùng với chị gái của cô và ngắm cảnh ở Lebanon.

Theo đó, chị gái của Adam Rizk đã chia sẻ màn cầu hôn bất ngờ của anh trai mình trên TikTok với dòng tag vô thưởng vô phạt “Anh trai tôi đã quyết định cầu hôn ở Lebanon như thế nào”.

Cảnh tượng hỗn loạn diễn ra khi những người bắt cóc đẩy Vanessa, người đang kêu la thét, vào một chiếc xe khác và bị bịt mắt.

Sau đó, cảnh tượng bị gián đoạn bởi những người đàn ông cầm súng giả kéo những người phụ nữ kêu la khỏi ghế ngồi của họ. “Không, làm ơn!”, người xem có thể nghe thấy tiếng la hét của Vanessa.

Gia đình của cô, người biết về lời cầu hôn bất ngờ, đã hoảng loạn quay trở lại xe của họ và lái đi. Lúc đó Vanessa tỏ ra rất run khi bị bắt làm con tin và bị đưa đến một địa điểm bí ẩn.

Người xem có thể nghe thấy tiếng khóc khi cô bị kéo ra khỏi xe và dẫn qua một con đường rải nhiều sỏi đá.

Khi chiếc khăn bịt mắt được tháo ra, nhạc bắt đầu bật và các thành viên trong gia đình cũng tham gia cùng cô ấy. Vanessa đã bật khóc khi nhận ra Rizk, người bạn trai 10 năm đang đứng trước mặt cô với một bó hoa lớn.

Người đàn ông ở Australia đang cầu hôn bạn gái. Ảnh: Daily Mail

Rizk sau đó đã quỳ xuống cầu hôn người bạn gái của mình khiến cô không tin đây là sự thật. “Bạn đang đùa phải không”, Vanessa nói.

Theo Daily Mail, Tahlia, chị gái của Rizk, cho biết Vanessa luôn muốn được cầu hôn ở Lebanon và cô “thực sự hạnh phúc” với lễ đính hôn này. Vanessa đã đăng những bức ảnh về màn cầu hôn lên Facebook mà không đề cập đến vụ bắt cóc với dòng chữ “Giấc mơ thành hiện thực”.

Người dùng mạng xã hội đã chia thành hai phe với lời cầu hôn gây tranh cãi này

Có người cho rằng đó là “lời cầu hôn hay nhất mọi thời đại”, trong khi một người khác nói rằng anh ấy hy vọng nó “sẽ trở thành một xu hướng”.

Một người khác thì lại nói rằng lời cầu hôn này đã gây ra tổn thương cho cô.