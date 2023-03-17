Mới yêu được 3 tháng, bạn trai đã ngỏ lời cầu hôn, tôi hí hửng đồng ý rồi tá hỏa khi phát hiện 'bí mật động trời' này

Tâm sự 17/03/2023 03:30

Là cô gái có nhan sắc và công việc ổn định nên tôi luôn tự nhủ phải lấy người đàn ông có tiền thì sau này cuộc sống mới được an nhàn.

Sau nhiều năm tìm kiếm cuối cùng tôi đã phải lòng Phát. Anh ấy không chỉ đẹp trai mà còn làm trưởng phòng kinh doanh, nghe nói lương mỗi tháng 40 triệu đồng. Phát có ô tô riêng, hàng ngày anh thường đưa đón tôi đi làm. Các chị trong công ty ai cũng nói tôi tốt số, yêu được anh chàng có tiền lại đẹp trai và cưng chiều hết ý.

Suốt hai tháng ở bên Phát tôi ngạc nhiên vì những món quà và sự quan tâm chăm sóc của anh ấy dành cho mình. Yêu nhau được 3 tháng thì anh ngỏ lời cầu hôn và tôi đã đồng ý ngay lập tức. Đám cưới nhanh chóng được diễn ra và sau đó chúng tôi chuyển đến một ngôi nhà 3 tầng khá đẹp để sống.

Hàng ngày anh thường đi làm sau tôi và thường về nhà khá muộn nên tôi chỉ nghĩ anh đang cố gắng kiếm tiền cho gia đình. Rồi một buổi đêm có cuộc gọi, ngay lập tức anh bật dậy và vội vã mặc quần áo chỉnh tề. Tôi ngạc nhiên hỏi chồng đi đâu giữa 1h đêm thế?

 

Mới yêu được 3 tháng, bạn trai đã ngỏ lời cầu hôn, tôi hí hửng đồng ý rồi tá hỏa khi phát hiện 'bí mật động trời' này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy nói chở bà đẻ đi vào bệnh viện, nghe đến đây tôi choáng váng thật sự thì ra anh đang bắt cá hai tay ư? Tôi định ngăn cản lại thì chồng nói là vào ngủ đi khi nào về sẽ giải thích sau.

Tôi không thể nào ngủ tiếp được, đến khi chồng về thì anh ấy nhìn vợ với vẻ mặt buồn. Lời đầu tiên anh nói là xin lỗi đã lừa dối tôi. Anh bảo công việc thật sự là lái xe thuê cho một công ty chuyên cho thuê xe du lịch, tháng nào nhiều khách thì nhiều tiền, tháng nào ít khách thì ít tiền. Chiếc xe mà anh thường dùng chở tôi đi chơi thực ra là xe của công ty. Vì quá yêu tôi nên anh ấy đã phải nói dối về công việc bởi nói thật chắc chắn sẽ bị bỏ qua.

Anh nói vì không có tiền để đưa tôi đi hưởng tuần trăng mật nên anh đã thuê tạm căn nhà 3 tầng này để sống trong vòng một tháng. Sau khi hết hạn hợp đồng cả hai sẽ thuê một nhà trọ bình dân để sống cho đỡ tốn tiền.

Cứ ngỡ lấy chồng giàu, có ô tô nhà lầu nào ngờ chỉ trong nháy mắt đã tan tành hết. Tôi ngồi khóc tức tưởi, bị người ta lừa dối quá dễ dàng, tôi muốn rời khỏi nhà ngay lập tức. Nhưng chồng bảo sẽ cố gắng kiếm tiền thật nhiều để cho vợ con có cuộc sống tốt, hãy cho anh thời gian.

Tôi chưa có con, nếu bây giờ tôi chia tay liệu có còn giá trị như gái tân không? Mọi người cho tôi lời khuyên với?

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