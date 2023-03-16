Nhưng đương nhiên, tôi chỉ nghĩ trong đầu thôi. Bởi nói ra có lẽ cũng ít người hiểu và cảm thông trong khi Vĩnh lúc nào cũng ân cần, yêu thương vợ

Vĩnh lấy tôi, anh chăm lo cho vợ hết mực nhưng không hiểu sao tôi luôn có cảm giác không thật. Linh cảm của người phụ nữ mách bảo tôi rằng anh đang che giấu 1 điều gì đó. Hoặc có thể chồng mình không hết lòng với vợ như cách anh thể hiện. Tóm lại là anh khiến tôi không có cảm giác an toàn.

Vĩnh hơn tôi 6 tuổi, vậy nên yêu nhau không lâu thì mẹ anh đã giục làm đám cưới. Bà còn hứa hẹn sẽ mua chung cư, không phải sống chung, rồi khi có cháu sẽ tặng sổ tiết kiệm 500 triệu... Tôi thấy dù sao anh cũng tốt, gặp đúng người thì cưới thôi. Và đó, khi về một nhà tôi mới lờ mờ nhận ra chồng mình có gì không ổn. Nhưng gần 1 năm bên nhau, tôi vẫn không lý giải nổi đó là điều gì.

Anh và tôi quen nhau vì làm cùng công ty. Hồi ấy, Vĩnh bị vợ sắp cưới bỏ. Nhà gái "bùng kèo" phút chót khiến anh trở tay không kịp. Nỗi đau ấy khiến anh nhiều năm trời không yêu thêm 1 ai, cho tới khi gặp tôi. Đó là những gì anh kể, còn độ chính xác thế nào tôi cũng không rõ.

Thời gian gần đây tôi được nghỉ sinh, vậy nên ở nhà cũng rảnh rỗi. Tôi bắt đầu bày vẽ nấu nướng, dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Và hôm ấy, tôi kéo thang vào phòng ngủ, quyết định phải lau dọn mọi thứ sạch sẽ từ trần cho tới sàn nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Tới khi tôi nhấc ảnh cưới ra thì một vật gì đó rơi xuống đất. Tôi hơi tò mò nên bước xuống. Hóa ra 1 chiếc hộp nhựa nhỏ xíu dạng dẹt, được gắn băng keo để cố định lại phía sau khung ảnh. Tôi đã thấy sự chẳng lành rồi, loay hoay mở ra thì bên trong có 2 chiếc thẻ nhớ. Rõ ràng chiếc thẻ nhớ này lưu giữ một cái gì đó rất bí mật nên chồng tôi mới dày công cất giấu thế này. Bởi 2 vợ chồng thường xuyên sử dụng chung máy tính, điện thoại... nên anh sợ tôi phát hiện?

Tôi lao đi tìm chiếc đầu lọc thẻ (đây là loại thẻ nhớ kiểu cũ, hiện giờ điện thoại tôi không sử dụng) và cắm vào máy tính. Những hình ảnh trong ấy hiện lên khiến tôi chỉ biết bịt chặt miệng vì sốc. Tất cả ảnh nóng của chồng tôi và hàng chục cô gái, thậm chí cả người cùng giới. Khoảng thời gian thì trải dài nhiều tháng, thậm chí khi anh đang yêu đương người cũ anh cũng ngoại tình!

Tôi chỉ xem qua mà đã thấy ghê tởm người chồng đầu gối tay ấp với mình. Cả ngày hôm đó tôi bần thần không làm được việc gì. Tối, Vĩnh trở về tôi lập tức chất vấn anh. Nhưng đáng sợ hơn, anh đẩy tôi vào tường, gằn giọng đe dọa: "Tôi giấu vì không muốn em phải suy nghĩ. Nhưng tự em làm mình phải đau khổ. Tôi là thế đấy, em là vợ thì học cách chấp nhận đi, nếu không thì ly dị".

Tôi khóc nấc lên thì anh mới hạ giọng, dỗ dành: "Dù sao anh cũng vẫn đối tốt với em và con mà. Chuyện trai gái này cũng là chơi bời qua đường thôi, đáng nói là anh vẫn coi gia đình nhỏ này là thứ quan trọng nhất cần gìn giữ, bảo vệ".

Tôi thật sự không thể chấp nhận việc chồng mình có quan hệ ngoài luồng với hàng chục cô gái, chàng trai khác. Những hình ảnh ấy vẫn ám ảnh trong đầu tôi. Nhưng bảo tôi bỏ anh tôi cũng không đành...