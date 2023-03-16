Vô tình lật tấm ảnh cưới treo tường thì 1 chiếc thẻ nhớ rơi ra, tôi ngã quỵ xuống đất khi 'sự thật đáng sợ' được tiết lộ

Tâm sự 16/03/2023 07:26

Tới khi tôi nhấc ảnh cưới ra thì một vật gì đó rơi xuống đất. Tôi hơi tò mò nên bước xuống. Hóa ra 1 chiếc hộp nhựa nhỏ xíu dạng dẹt, được gắn băng keo để cố định lại phía sau khung ảnh.

Vĩnh lấy tôi, anh chăm lo cho vợ hết mực nhưng không hiểu sao tôi luôn có cảm giác không thật. Linh cảm của người phụ nữ mách bảo tôi rằng anh đang che giấu 1 điều gì đó. Hoặc có thể chồng mình không hết lòng với vợ như cách anh thể hiện. Tóm lại là anh khiến tôi không có cảm giác an toàn.

Nhưng đương nhiên, tôi chỉ nghĩ trong đầu thôi. Bởi nói ra có lẽ cũng ít người hiểu và cảm thông trong khi Vĩnh lúc nào cũng ân cần, yêu thương vợ

Anh và tôi quen nhau vì làm cùng công ty. Hồi ấy, Vĩnh bị vợ sắp cưới bỏ. Nhà gái "bùng kèo" phút chót khiến anh trở tay không kịp. Nỗi đau ấy khiến anh nhiều năm trời không yêu thêm 1 ai, cho tới khi gặp tôi. Đó là những gì anh kể, còn độ chính xác thế nào tôi cũng không rõ.

Vĩnh hơn tôi 6 tuổi, vậy nên yêu nhau không lâu thì mẹ anh đã giục làm đám cưới. Bà còn hứa hẹn sẽ mua chung cư, không phải sống chung, rồi khi có cháu sẽ tặng sổ tiết kiệm 500 triệu... Tôi thấy dù sao anh cũng tốt, gặp đúng người thì cưới thôi. Và đó, khi về một nhà tôi mới lờ mờ nhận ra chồng mình có gì không ổn. Nhưng gần 1 năm bên nhau, tôi vẫn không lý giải nổi đó là điều gì.

Thời gian gần đây tôi được nghỉ sinh, vậy nên ở nhà cũng rảnh rỗi. Tôi bắt đầu bày vẽ nấu nướng, dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Và hôm ấy, tôi kéo thang vào phòng ngủ, quyết định phải lau dọn mọi thứ sạch sẽ từ trần cho tới sàn nhà.

Vô tình lật tấm ảnh cưới treo tường thì 1 chiếc thẻ nhớ rơi ra, tôi ngã quỵ xuống đất khi 'sự thật đáng sợ' được tiết lộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tới khi tôi nhấc ảnh cưới ra thì một vật gì đó rơi xuống đất. Tôi hơi tò mò nên bước xuống. Hóa ra 1 chiếc hộp nhựa nhỏ xíu dạng dẹt, được gắn băng keo để cố định lại phía sau khung ảnh. Tôi đã thấy sự chẳng lành rồi, loay hoay mở ra thì bên trong có 2 chiếc thẻ nhớ.  Rõ ràng chiếc thẻ nhớ này lưu giữ một cái gì đó rất bí mật nên chồng tôi mới dày công cất giấu thế này. Bởi 2 vợ chồng thường xuyên sử dụng chung máy tính, điện thoại... nên anh sợ tôi phát hiện?

Tôi lao đi tìm chiếc đầu lọc thẻ (đây là loại thẻ nhớ kiểu cũ, hiện giờ điện thoại tôi không sử dụng) và cắm vào máy tính. Những hình ảnh trong ấy hiện lên khiến tôi chỉ biết bịt chặt miệng vì sốc. Tất cả ảnh nóng của chồng tôi và hàng chục cô gái, thậm chí cả người cùng giới. Khoảng thời gian thì trải dài nhiều tháng, thậm chí khi anh đang yêu đương người cũ anh cũng ngoại tình!

Tôi chỉ xem qua mà đã thấy ghê tởm người chồng đầu gối tay ấp với mình. Cả ngày hôm đó tôi bần thần không làm được việc gì. Tối, Vĩnh trở về tôi lập tức chất vấn anh. Nhưng đáng sợ hơn, anh đẩy tôi vào tường, gằn giọng đe dọa: "Tôi giấu vì không muốn em phải suy nghĩ. Nhưng tự em làm mình phải đau khổ. Tôi là thế đấy, em là vợ thì học cách chấp nhận đi, nếu không thì ly dị".

Tôi khóc nấc lên thì anh mới hạ giọng, dỗ dành: "Dù sao anh cũng vẫn đối tốt với em và con mà. Chuyện trai gái này cũng là chơi bời qua đường thôi, đáng nói là anh vẫn coi gia đình nhỏ này là thứ quan trọng nhất cần gìn giữ, bảo vệ".

Tôi thật sự không thể chấp nhận việc chồng mình có quan hệ ngoài luồng với hàng chục cô gái, chàng trai khác. Những hình ảnh ấy vẫn ám ảnh trong đầu tôi. Nhưng bảo tôi bỏ anh tôi cũng không đành...

 

Suốt 4 năm kết hôn thì bị chồng tát vào mặt, trước đêm ra tòa, vợ khóc nghẹn, xé giấy ly hôn khi thấy chồng bật đèn cả đêm để làm điều này

Suốt 4 năm kết hôn thì bị chồng tát vào mặt, trước đêm ra tòa, vợ khóc nghẹn, xé giấy ly hôn khi thấy chồng bật đèn cả đêm để làm điều này

Suốt cả hai tiếng đồng hồ vợ chồng Hà cãi nhau rất lớn, kết quả là vì nóng giận nên chồng giơ tay tát Hà một cái.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 6 giờ 45 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 6 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 59 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 7 giờ 6 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 7 giờ 11 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường