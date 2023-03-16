Vậy mà hai ngày trước, tôi chính thức vỡ mộng. Tôi có một cô bạn thân từ ngày còn học cấp 3. Chúng tôi xem nhau như chị em nên cô ấy đến nhà tôi rất thường xuyên, hầu như tuần nào cũng ghé qua ăn cơm một vài lần. Tất nhiên anh tôi cũng quen cô ấy và luôn đối xử như em gái

Tôi từng ghen tỵ với cuộc sống hạnh phúc của chị dâu, khi mà chị ấy có trong tay tất cả mọi thứ. Chị có công việc ổn định, thu nhập hàng tháng luôn ở mức cao, lại được anh tôi chiều chuộng hết lòng. Bản thân tôi cũng ngưỡng mộ cuộc sống gia đình của anh chị, chỉ mong sau này có được tính cách mạnh mẽ, quyết đoán như chị dâu và một người chồng tốt như anh mình.

Bình thường tôi không bao giờ để ý đến quan hệ giữa hai người họ. Vì mỗi lần chạm mặt nhau, họ chỉ nói chuyện xã giao và không hề để lộ sơ hở. Thậm chí lần nào gặp bạn tôi, anh cũng nửa đùa nửa thật, nói chỉ cần cô ấy lên tiếng nhờ vả, anh sẽ mai mối giới thiệu một người đàn ông phù hợp.

Tôi vẫn nhớ vào ngày sinh nhật anh trai, tôi đã đến nhà anh để đưa đồ ăn mẹ gửi. Lúc ấy đã muộn, chị dâu đang nấu cơm nên tôi ngồi ở bàn ăn nói chuyện. Nhìn trên bàn, tôi thấy chiếc hộp đựng cà vạt nên hỏi chị dâu, chị hồ hởi nói đấy là quà tặng cho anh tôi nhân dịp sinh nhật. Trên chiếc cà vạt ấy khá đặc biệt, còn có tên của anh tôi, do chính tay chị dâu thêu. Vì tò mò nên tôi xin chị lấy ra xem, quả thật chiếc cà vạt rất đẹp và ấn tượng.

Bãng đi một thời gian, hôm qua, tôi sang nhà bạn thân chơi. Trong lúc bạn đi tắm, tôi vào phòng ngủ của cô ấy định ngồi máy tính chơi game, không ngờ lại nhìn thấy chiếc cà vạt dưới gầm giường. Nhặt thứ ấy lên, tôi lặng người nhận ra đó chính là món đồ của anh mình.

Bằng giác quan của mình, tôi đoán anh trai đang ngoại tình, đã vậy người ấy còn là bạn tôi. Nghĩ mãi tôi vẫn chưa tìm được cách giải quyết. Bởi gia đình anh đang hạnh phúc như thế, nếu tôi nói ra, liệu chị dâu có tha thứ và cho anh tôi một cơ hội không? Tôi cũng nghĩ đến chuyện sẽ nói với anh trai nhưng sợ anh không nghe lời mình. Mọi người cho tôi một lời khuyên được không ạ?