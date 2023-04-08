Nam shipper may mắn được nữ giám đốc cầu hôn 20 lần, cưới xong lo việc nội trợ, thường xuyên bị vợ cho "ăn đòn"

Phụ nữ nội trợ, bỉm sữa dường như đã là nếp sống sinh hoạt trong nhiều gia đình. Tuy nhiên hiện nay cũng có rất nhiều đấng mày râu đảm đang, tháo vát không kém vợ, sẵn sàng tạm gác sự nghiệp bản thân để ở nhà làm hậu phương cho vợ thăng tiến, dành nhiều thời gian bên con và chăm sóc con cái.

Được biết thuở mới quen nhau, anh Long Thành là một nhân viên giao hàng đã phải lòng vẻ đẹp và sự thân thiện của chị Thu Hằng - lúc đó là CEO của một thương hiệu mỹ phẩm. Anh chủ động làm quen, gặp gỡ và nên duyên. Thế nhưng thật bất ngờ khi nhắc đến chuyện kết hôn, chị Thu Hằng thú nhận chị từng phải cầu hôn 20 lần anh mới đồng ý vì anh đưa ra rất nhiều lý do "không có tiền" "không ai chăm con" "mẹ anh khó tính"...

Đó có lẽ chính là câu chuyện của anh Long Thành và chị Nguyễn Thị Thu Hằng sinh năm 1991 từng nổi tiếng khắp mạng xã hội với câu chuyện anh chàng shipper và cô giám đốc xinh đẹp, giàu có.

Những tưởng người đàn ông ngại "bị đeo gông" như thế sẽ rất khó thích ứng sau khi về chung 1 nhà và có con nhỏ, nhưng không, chính chị Thu Hằng cũng phải bất ngờ về ông xã điểm 10 của mình. Được biết chị Thu Hằng mang bầu con gái đầu lòng sau khi kết hôn không lâu và ông xã chính là người tự nguyện gác sự nghiệp của mình lại phía sau để ở nhà làm nội trợ, bỉm sữa cho vợ toàn tâm toàn ý kiếm tiền lo kinh tế gia đình.

"Trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ vợ"

Hiện tại, anh Thành và chị Hằng đã "về chung một nhà" được 4 năm, có một bé gái đáng yêu và chuẩn bị đón thêm thành viên mới.

Sau khi kết hôn, anh Thành và vợ cùng nhau phát triển công việc kinh doanh. Tuy nhiên, chị Hằng là người làm chính, còn anh Thành lùi một bước, dành nhiều thời gian để lo toan chuyện cơm nước, thu vén nhà cửa, chăm sóc con cái. Người đàn ông tự nguyện làm những việc này vì chăm vợ, chăm con là niềm hạnh phúc của anh.

Anh Thành lùi một bước, dành nhiều thời gian để nội trợ, thu vén nhà cửa, chăm sóc con cái và rất hạnh phúc với việc này

Tâm sự về cuộc sống hôn nhân, anh Thành cho biết bản thân rất sợ vợ. "Trời không không sợ, đất không sợ, chỉ sợ vợ" là câu nói mà anh hay nói với mọi người.

"Vợ mình cũng hiền nhưng mà không hiểu sao cô ấy có năng lực dữ dội lắm. Chỉ cần vợ gọi một cái là mình phải có mặt, vợ liếc mắt là sợ luôn.

Hai vợ chồng kinh doanh chung, tiền là tiền chung. Mình thấy vợ không có trong phòng nên mở ngăn kéo ra lấy tiền, cũng không lấy nhiều đâu, chỉ khoảng 500 nghìn, 1 triệu đồng để đi uống cà phê thôi. Thế mà vừa mở ngăn kéo ra, nghe thấy tiếng vợ vào, mình sợ hết hồn, bỏ chạy không kịp đóng ngăn kéo lại luôn. Cảm giác như mình đi ăn trộm tiền của chính mình.

Hai vợ chồng đóng clip Tik Tok cùng nhau. Nếu clip được lên xu hướng thì vợ vui, còn nếu không thì cô ấy lại đổ cho chồng: 'Tại anh đóng không hay'. Nhà bị mất điện cô ấy cũng lôi chồng ra đổ lỗi", anh Thành hài hước kể

Hai anh chị đã "về chung một nhà" được 4 năm, hiện có một bé gái

Anh Lê Long Thành và chị Nguyễn Thị Thu Hằng đã "về chung một nhà" được 4 năm, hiện có một bé gái và chuẩn bị đón thêm thành viên mới.

Tâm sự về cuộc sống hôn nhân, anh Thành cho biết bản thân rất sợ vợ

Mặc dù kể câu chuyện sợ vợ một phép, nhưng thực tế trong ánh mắt và mỗi lời nói của anh Thành đều thể hiện sự yêu thương vợ con,

Chị Hằng quản lý toàn bộ tiền bạc, chi tiêu trong gia đình và chỉ đưa thẻ cho chồng, muốn mua gì thì quẹt thẻ. Đa số anh Thành dùng thẻ để đi siêu thị mua sắm đồ ăn, đồ dùng gia đình, đồ cho con chứ không chi tiêu cho bản thân. Việc sắm sửa quần áo, đồ dùng cá nhân của anh đều do vợ mua hết.

Nếu muốn mua quà tặng vợ, anh Thành sẽ đi mượn tiền của nhân viên. Sau đó, anh gửi lại cho vợ danh sách mình đã mượn những ai và chị Hằng trả cho mọi người. Ngay cả tiền ăn sáng, uống cà phê ở tiệm gần nhà, anh Thành cũng ghi sổ để vợ ra trả. Nói chung, trong nhà việc lớn việc nhỏ bà xã đều quyết định hết, anh Thành chỉ biết mỗi việc cho con uống sữa gì, dùng tã loại nào mà thôi.

Tâm sự về cuộc sống hôn nhân, anh Thành cho biết bản thân rất sợ vợ - "Trời không không sợ, đất không sợ, chỉ sợ vợ... Vợ mình cũng hiền nhưng mà không hiểu sao cô ấy có năng lực dữ dội lắm. Chỉ cần vợ gọi một cái là mình phải có mặt, vợ liếc mắt là sợ luôn.

Cũng chính vì có cuộc sống ổn định như hiện tại mà chị Hằng càng không cảm thấy hối hận khi đã quyết theo đuổi người đàn ông này tới 20 lầ

Cũng chính vì có cuộc sống ổn định như hiện tại mà chị Hằng càng không cảm thấy hối hận khi đã quyết theo đuổi người đàn ông này tới 20 lần. Còn anh Thành cũng có được sự nghiệp viên mãn theo cách riêng của mình, từ người đàn ông sợ có con nay anh lại mong có thêm 2-3 bé nữa, mọi việc bỉm sữa anh cân được hết.