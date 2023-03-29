Gặp đối tượng hẹn hò chưa đạt tiêu chí, cả hai “liều” cho nhau cơ hội và nhận cái kết ngọt ngào sau 4 năm

Theo Minh Nhựt tiết lộ, bạn gái quả thực không như hình mẫu lý tưởng ban đầu của anh, nhưng chính vì tính cách thú vị này mà anh càng muốn tìm hiểu về cô. Về phía Ngọc Bình, cô cũng còn nhiều đắn đo vì đối phương đang làm công việc giao hàng, sợ tương lai không ổn định. Bạn gái hài hước nhắc lại: "Anh chỉ giống khoảng 50% tiêu chí của mình. Lúc đó mình chọn vì thấy anh hiền lành, dễ mến. Và nào ngờ lại được chồng như ý".

Sau chương trình, cả hai tiến tới mối quan hệ yêu đương sau hơn 2 tháng tìm hiểu. Hơn 2 năm sau, Minh Nhựt và Ngọc Bình về ra mắt gia đình hai bên.

Về phía Ngọc Bình, cô có chút đắn đo về tương lai vì đối phương đang làm công việc giao hàng. Bạn gái hài hước nhắc lại: “Anh chỉ giống khoảng 50% tiêu chí của em. Lúc đó, em chọn vì thấy anh hiền lành, dễ mến".

Có thể thấy cả hai rất nghiêm túc, mất nhiều thời gian tìm hiểu mới quyết định đi đến hôn nhân. 4 năm để tìm hiểu là một khoảng thời gian khá dài, đủ để cả hai đi qua được mọi cung bậc cảm xúc của tình yêu, có ngọt ngào, có xích mích,... và nhận ra mình đã tìm được người bạn đời lý tưởng. Ngày cưới cận kề, Ngọc Bình cũng bày tỏ chỉ mong cuộc sống sau kết hôn vẫn giữ sự hoàn hảo như hiện tại là đủ rồi.

Cả hai làm đám cưới sau 4 năm hẹn hò

Có thể thấy cả hai rất nghiêm túc, mất nhiều thời gian tìm hiểu mới quyết định đi đến hôn nhân. 4 năm để tìm hiểu là một khoảng thời gian khá dài, đủ để cả hai đi qua được mọi cung bậc cảm xúc của tình yêu, có ngọt ngào, có xích mích... và nhận ra mình đã tìm được người bạn đời lý tưởng. Ngày cưới cận kề, Ngọc Bình bày tỏ chỉ mong cuộc sống sau kết hôn vẫn giữ sự hoàn hảo như hiện tại là đủ.

Minh Nhựt và Ngọc Bình trải qua nhiều thử thách sau 4 năm tìm hiểu để quyết định "về chung một nhà"

Cặp đôi tung ảnh cưới sau 4 năm tham gia Bạn muốn hẹn hò.

Hiện tại, Minh Nhựt vẫn làm công việc giao hàng nhưng đã chuyển sang mảng khác và đang ấp ủ kế hoạch phát triển riêng. Dù còn nhiều khó khăn, anh chàng vẫn đang rất nỗ lực chứng minh bản thân đã sẵn sàng là trụ cột gia đình.

Anh chàng chân thành chia sẻ về “người bạn đời”: “Mình thích nhất ở Bình là sự vui vẻ, hoà đồng, tôn trọng, yêu thương gia đình. Mỗi người đều sẽ có tính cách riêng và những khuyết điểm, nhưng với mình Bình không cần thay đổi gì cả mà cứ như bây giờ là được rồi. Sắp tới cả hai sẽ mở cửa hàng riêng, vẫn ở lại Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Mình không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng sẽ cố gắng để có kinh tế ổn định lo cho gia đình nhỏ”.