Uống 6 đến 8 ly bia mỗi ngày, người đàn ông “ngã gục” xuống phòng khách, quyết tâm cai rượu: “Động lực lớn nhất của tôi là gia đình”

Ross Bendix đã có một khởi đầu khó khăn trong năm 2022.

Vào ngày đầu năm mới, anh lên cơn co giật và gục xuống trong phòng khách khi đang xem tivi. Sau đó Bendix được đưa đến Bệnh viện Ruttonjee của Hồng Kông, nơi anh trải qua 5 ngày trong phòng chăm sóc đặc biệt và 42 ngày trong bệnh viện truyền dịch.

Vào thời điểm đó, Bendix bị thừa cân, nặng 127 kg. Anh được dùng thuốc kháng sinh để thải độc máu, thuốc an thần mạnh để tránh co giật lặp lại và thuốc lợi tiểu để thải chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể.

Anh cũng được chẩn đoán mắc bệnh cổ trướng, một tình trạng đe dọa tính mạng khi chất lỏng tích tụ trong bụng ảnh hưởng đến phổi, thận và các cơ quan khác gây đau bụng, sưng tấy, buồn nôn.

Lúc đó, anh đã trải qua hai cuộc phẫu thuật, để rút 8 lít chất lỏng ra khỏi bụng và để chữa chiếc lưỡi mà anh đã cắn đứt trong cơn co giât.

Ross Bendix được chẩn đoán mắc bệnh xơ gan. Ảnh: Shutterstock

Đến cuối năm 2022, Bendix, hiện 49 tuổi, đã hồi phục sức khỏe và thay đổi cuộc sống. Anh đã giảm được 60kg trong năm, tức chỉ còn 67kg vào tháng 12 năm 2022. Điều đó giúp anh có được thân hình cân đối nhất trong đời.

Anh nói: “Tôi đã tăng cân trong những năm qua vì uống rượu liên tục, thói quen ăn uống không lành mạnh, làm việc nhiều giờ và lười vận động. Người hâm mộ bóng bầu dục trung bình sẽ uống từ 6 đến 8 lít bia mỗi ngày và ăn thực phẩm chế biến sẵn”.

Bendix cho biết mình bắt đầu uống bia với cha dượng và bạn bè khi còn là một thiếu niên. Nó nhanh chóng trở thành một thói quen và cuối tuần Bendix thường uống quá nhiều rượu dẫn đến những cơn đau đầu khủng khiếp sau đó.

“Tôi là một người uống ít, không bao giờ say, nhưng cũng không bao giờ dừng lại”, Bendix chia sẻ.

“Công việc của tôi là phát triển kinh doanh vì thế tôi chọn uống bia là để giao lưu với mọi người sau các cuộc họp kéo dài trước đó. Tuy nhiên, bên trong tôi lại cảm thấy tự ghét và lo lắng sâu sắc về chính bản thân mình”, anh nói thêm.

Quyết tâm bỏ rượu

Thử thách trong bệnh viện là một hồi chuông cảnh tỉnh.

“'Tôi đã làm gì với bản thân và tôi đã gây ra những gì cho gia đình mình?’. Tôi đã làm họ thất vọng, cảm thấy mình thất bại và lo lắng về điều gì sẽ xảy ra với họ nếu tôi không thể sống sót”, anh nói

Ross Bendix tại một phòng tập gym ở Causeway Bay năm 2023. Ảnh: SCMP

Vì thế anh hứa với bản thân sẽ bỏ rượu ngay khi xuất viện.

“Tôi uống cốc bia cuối cùng vào đêm giao thừa năm 2021,” anh nói. Từ đó đến nay, anh chưa bao giờ trở lại thói quen cũ đó nữa.

“Động lực lớn nhất của tôi để giữ mình không uống rượu là tôi không muốn bao giờ lại trở thành một người vô dụng như lúc trước. Tôi muốn bù đắp những tổn thương mà tôi gây ra cho gia đình, khi họ chứng kiến cảnh mình đổ gục, được đưa đi bằng xe cứu thương và phải chịu đựng đau đớn trong bệnh viện”, anh chia sẻ

Anh vẫn gặp gỡ bạn bè để ăn tối, giao lưu và tham dự các sự kiện bóng bầu dục nhưng tất cả đều không có bia trên tay. Thay vào đó là anh uống protein shakes và nước.

Bendix cũng đã tham khảo ý kiến ​​của một chuyên gia dinh dưỡng tại bệnh viện Hong Kong Sanatorium.

Sau khi chuyên gia đo chỉ số khối cơ thể của anh ấy, hay còn gọi là BMI, cô nói rằng anh có độ tuổi trao đổi chất của một người 73 tuổi. Anh nên cắt bỏ thực phẩm chế biến sẵn, đường và muối theo gợi ý của cô, đồng thời tăng cường ăn trái cây, rau và thịt nạc.

Bữa sáng của anh bao gồm yến mạch, sữa chua và trái cây; bữa trưa và bữa tối bao gồm mì ống, thịt gà và cá giàu protein. Ngoài ra, anh ăn vặt bằng các loại hạt không ướp muối và táo hoặc quả việt quất.

Bendix bắt đầu đi bộ vài trăm mét mỗi ngày. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, anh đã đi bộ được 3 km mà không thấy khó thở.

Bendix tập luyện với tạ chuông. Ảnh: SCMP

Tính đến tháng 5 năm 2022, anh đã đi bộ 12 km mỗi ngày và bây giờ trung bình là 12 km đến 15 km.

Vào tháng 10 năm 2022, anh tham gia các lớp học quyền anh với Vander Dave Ramos, một huấn luyện viên quyền anh có 10 năm kinh nghiệm.

“Quyền anh đã cho tôi sự tập trung và kỷ luật. Mức độ thể lực của tôi đã tăng lên đáng kể và mức độ tự tin của tôi cũng tăng vọt”, anh chia sẻ.

Bendix tin rằng sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè đã giúp anh đạt được thể lực như mới.

“Siêu sao trong câu chuyện này là vợ tôi Ellane. Nếu không có sự đồng hành và động viên của vợ, tôi đã không thể đạt được sức khỏe mới như bây giờ”, anh nói.

Còn về phía bạn bè anh chia sẻ rằng: “Bạn bè của tôi đã đoàn kết và chăm sóc mọi thứ từ việc đưa đến bác sĩ, giữ cho tâm trạng tích cực, cho đến việc chăm sóc gia đình ở Anh và tại Hong Kong trong khi mình đang nằm trong viện”.

Bây giờ anh có nhiều năng lượng và suy nghĩ rõ ràng hơn để có thể trở thành một người chồng và người cha tốt.

“Mọi người thường hỏi tôi bí quyết để trở nên cân đối là gì. Câu trả lời rất đơn giản: ý chí, kỷ luật và sự tự tin”, anh nói.