Cô gái bị trục xuất khỏi hòn đảo du lịch Bali vì chụp hình khỏa thân trên cây thiêng 700 tuổi

Thế giới 18/04/2023 10:51

Mới đây, một phụ nữ Nga đăng ảnh khỏa thân trước cây linh thiêng 700 năm tuổi đã bị trục xuất khỏi Bali, một quan chức địa phương cho biết hôm ngày 16/4.

Người phụ nữ 40 tuổi, được xác định là Luiza Kosykh, đã lên chuyến bay từ Denpasar đến Moscow hôm ngày 9/4, tuy nhiên vài ngày sau cô đã bị các quan chức nhập cư bắt giữ, I Nengah Sukadana, đại diện cơ quan chính quyền Bali cho biết.

Kosykh đã bị bắt ngày 12/4 sau khi bức ảnh khỏa thân của cô trước cây đa 700 tuổi lan truyền trên mạng, khiến những người theo đạo Hindu địa phương vốn coi cây đa này tỏ ra không hài lòng.

Cô khẳng định bức ảnh khỏa thân được chụp cách đây vài năm và cô không biết cây này được coi là linh thiêng.

Cô gái người Nga này tự gọi mình là một nhà đầu tư bất động sản, đã đến Bali vào tháng 1 bằng thị thực tạm trú có hiệu lực đến tháng 12 năm sau.

Cô gái bị trục xuất khỏi hòn đảo du lịch Bali vì chụp hình khỏa thân trên cây thiêng 700 tuổi - Ảnh 1
 Luiza Kosykh bị bắt hôm ngày 12/4. Ảnh: AFP

Việc trục xuất cô diễn ra chưa đầy hai tuần sau khi một người đàn ông Nga bị trục xuất khỏi hòn đảo vì đăng một bức ảnh bán khỏa thân của anh trên đỉnh một ngọn núi linh thiêng.

Vùng đất nghỉ dưỡng bao quanh bởi các cây cọ này đã tuyên bố sẽ siết chặt quy định đối với những du khách cư xử không đúng mực sau một loạt các sự việc bao gồm hành động không tôn trọng văn hóa của đảo chủ yếu là người theo đạo Hindu.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh Indonesia cho biết họ đang thúc đẩy chính quyền địa phương hoàn thành hướng dẫn cho khách du lịch nếu muốn đến thăm Bali.

“Không phải tất cả khách du lịch đều biết những gì được phép và những gì không được phép ở Bali. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi người dân địa phương quan sát môi trường của họ để ngăn những vụ việc như thế lặp lại”, Anggiat Napitupulu, đại diện cơ quan pháp luật và nhân quyền địa phương, nói trong một cuộc họp báo ngày 16/4.

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