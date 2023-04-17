5 lý do tại sao Châu Phi là “điểm đến du lịch” mới cho năm 2023

Một báo cáo xu hướng gần đây được công bố trong hội nghị Thị trường Du lịch Thế giới Châu Phi gần đây ở Cape Town đã nêu ra nhiều lý do chính khiến Châu Phi sẵn sàng đạt được và thậm chí có thể vượt qua lúc chưa có đại dịch Covid-19. Dưới đây là năm xu hướng đáng chú ý làm sáng tỏ lý do tại sao lục địa này có vị trí tốt hơn bao giờ hết.

Cả hãng máy bay Delta và United đều đã bổ sung các chuyến bay thẳng mới đến Cape Town trong những năm gần đây và United đã cùng với Delta bổ sung thêm một chuyến bay thẳng đến Johannesburg (Nam Phi).

Một trở ngại chính đối với khách du lịch đối với các điểm đến xa là thời gian. Các chuyến bay thẳng mới từ Hoa Kỳ và Châu Âu đến Châu Phi đang giúp cải thiện khả năng tiếp cận của lục địa này.

Hãng Ethiopian Airlines vẫn tiếp tục bay đến Tây Phi từ Hoa Kỳ sử dụng Lome, Togo làm điểm dừng trung gian từ Addis Ababa. Một chuyến bay thẳng mới (một chiều) từ Addis Ababa tới Atlanta sẽ bắt đầu trong mùa xuân này.

Những loại nỗ lực này không hoàn toàn mới. Kể từ năm 2016, mọi thứ đã thay đổi. Một ví dụ là khi thị trưởng Western Cape của Nam Phi Alan Winde đưa ra sáng kiến ​​tiếp cận hàng không, cung cấp các khoản trợ cấp và hỗ trợ cho các hãng hàng không bổ sung dịch vụ mới. Kết quả là 13 hãng hàng không tung ra các chuyến bay thẳng mới từ khắp nơi trên thế giới.

Dữ liệu của Euromonitor International cho năm 2022 cho thấy Nam Phi là điểm đến du lịch nổi tiếng nhất lục địa. Vận tải hàng không đóng một vai trò rất lớn trong nhu cầu này.

“Show traveling” trở thành trào lưu

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Trong thời kỳ đại dịch, khách du lịch say sưa xem mọi thứ họ có thể tìm thấy và các chương trình liên quan đến du lịch đã trở thành nỗi ám ảnh đối với một số người.

Các điểm đến bùng nổ nhờ các chương trình như địa điểm quay phim của Game of Thrones ở Dubrovnik, Croatia và White Lotus được quay ở Maui và Sicily.

Điều này đã mở ra cánh cửa cho du khách sẵn sàng khám phá những địa điểm mới và khiến các văn phòng du lịch tiếp cận thị trường đang phát triển đó.

Du lịch Nam Phi đã tạo một bộ sưu tập chương trình “Made in South Africa” có sẵn trên khắp thế giới thông qua Netflix. Điều này đã mang lại kết quả tích cực và thành công cho Nam Phi.

Không phải tất cả các điểm đến đều có thể đưa đoàn làm phim chuyên nghiệp đến, nhưng YouTube đã chứng tỏ là một nguồn tài nguyên thành công cho nhiều điểm đến trên lục địa. Nó đã giúp xây dựng kết nối với khán giả toàn cầu, những người sau đó thể hiện sự quan tâm muốn đi du lịch ở đó.

Khách sạn mới tạo tiếng vang

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Các khách sạn mới mở cửa là biểu tượng của dự báo trước Covid về nhu cầu trên lục địa và số lượng khách sạn mới mở cửa gần đây nhắc lại dự báo mạnh mẽ của ngành khách sạn cho khu vực.

Nobu, thương hiệu nhà hàng và khách sạn, đã đến Châu Phi với việc khai trương Nobu Hotel Marrakech vào tháng 1. Nó có 71 dãy phòng, một khu vườn trên sân thượng và hồ bơi hình tròn nhìn ra những bức tường cổ lịch sử của thành phố.

Maroc đang chứng kiến ​​nhiều khách sạn mới khai trương bao gồm Fairmont La Marina Rabat-Salé mới vào cuối năm nay.

Không chịu thua kém ở quốc gia này là Conrad Rabat Arzana, được cho là có dãy phòng cao cấp lớn nhất quốc gia với diện tích gần 7.000 bộ vuông và mang danh mục đầu tư sang trọng của Hilton đến tây bắc châu Phi.

Tại Tunisia, Hilton sẽ mở Khu nghỉ dưỡng Bãi biển Hilton Skanes Monastir vào cuối năm nay dọc theo bờ biển Địa Trung Hải.

Tính bền vững với thiên nhiên vẫn là chìa khóa

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Các điểm đến ở châu Phi, do môi trường dễ bị tổn thương và thiếu tài nguyên, thường có nhiều nỗ lực phát triển bền vững hơn các khu vực khác trên thế giới.

Nhiều du khách nhận ra điều này và thậm chí có thể chọn một chuyến đi đến đó vì lý do như vậy.

Dữ liệu từ báo cáo của Hội đồng Du lịch & Lữ hành Thế giới (WTTC) và Tập đoàn Trip.com xác nhận quan điểm cho thấy rằng gần hai phần ba khách du lịch đang tìm kiếm những nỗ lực bền vững khi họ đi du lịch.

Điều này cũng đặt ra câu hỏi về những tuyên bố “tẩy chay” khi khách du lịch tập trung nhiều hơn vào việc muốn biết liệu những tuyên bố mà các nhà cung cấp dịch vụ du lịch đưa ra có đúng không.

Thuật ngữ này đề cập đến các thương hiệu coi nỗ lực thân thiện với môi trường là một phần quan trọng trong thông điệp tiếp thị của họ, nhưng có thể che đậy một số lý do thực tế.

Nhiều du khách thấy điều này hàng ngày khi các khách sạn tuyên bố rằng việc tái sử dụng khăn trải giường và khăn tắm là vì mục đích môi trường, trong khi hầu hết đều biết đó là một kỹ thuật tiết kiệm tiền.

Không chỉ các khách sạn và nhà máy rượu được chú ý, các doanh nghiệp và điểm tham quan khác cũng vậy.

Du khách trẻ hơn với ngân sách lớn hơn

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Báo cáo xu hướng mới nhất của Thị trường Du lịch Thế giới Châu Phi đã trích dẫn rằng vào năm 2026, gần 2/3 tổng chi tiêu du lịch sẽ đến từ khách du lịch Millennials và Gen Z.

Điều này có nghĩa là các thương hiệu đang chuyển sự chú ý của họ không chỉ sang Thế hệ Baby Boomers mà còn nỗ lực để nỗ lực tiếp thị và sản phẩm của họ tương thích hơn với những gì du khách trẻ tuổi mong muốn.

Một điểm đến hàng đầu của các du khách trẻ là Namibia, được cho là đã tăng 131% lượng khách du lịch so với cùng kỳ năm 2019, theo dữ liệu vé máy bay thực tế của ForwardKeys. N

Ngoài ra, Elizabeth Gordon, người sáng lập và chủ sở hữu của Extraordinary Journeys cho biết du lịch theo nhóm đang gia tăng.

Cô ước tính rằng một phần tư số lượt đặt trước thường dành cho hơn 10 người đi du lịch cùng nhau. Bạn bè và gia đình muốn kết nối lại và tận hưởng những trải nghiệm du lịch đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Khi thế giới thiết lập lại hậu đại dịch, những điểm đến có vẻ xa xôi và kỳ lạ hơn đang nhanh chóng trở nên phổ biến hơn.