Indonesia không chỉ có Bali, thiên đường du lịch mở cửa vẫy gọi

Theo công ty du lịch cao cấp Black Tomato, nước này đang đi đúng hướng. Carolyn Addison, Giám đốc sản phẩm của Black Tomato cho biết: “Số lượng đặt vé đến Indonesia tính đến nay đã tăng so với ba năm trước”.

Indonesia đã mở cửa trở lại hoàn toàn cho ngành du lịch và bằng cách nới lỏng các hạn chế về sức khỏe và thị thực, quốc gia này đã đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng do bộ trưởng du lịch đặt ra là tăng lượng khách quốc tế lên 7,4 triệu vào năm 2023.

“Trong suốt năm nay, chúng tôi hy vọng số lượng đặt vé đến Indonesia sẽ vượt quá những gì đã thấy trong năm 2019 dựa trên xu hướng tăng mà chúng tôi đã quan sát được”.

Một nghiên cứu gần đây của công ty nghiên cứu thị trường xa xỉ và giàu có Altiant hợp tác với American Express cho biết 57% người giàu toàn cầu dự kiến ​​sẽ chi tiêu nhiều hơn cho các chuyến du lịch trước Covid và Indonesia cũng không ngoại lệ. “Giá trị đặt phòng trung bình ở Indonesia cao gấp đôi so với năm 2019”, ông Addison nói.

Ubud, địa điểm dành cho các cặp mới cưới

Ông Addison nói: “Về mặt địa điểm, Ubud vẫn là địa điểm phổ biến nhất của chúng tôi dành cho các cặp đôi đi tuần trăng mật”. Tuy nhiên, sự phát triển ban đầu của Ubud như một điểm đến du lịch sang trọng có thể có thể bắt nguồn từ thương hiệu khách sạn nổi tiếng Aman

Ruộng bậc thang Tegallalang nằm gần thị trấn Ubud, đảo Bali, Indonesia. Ảnh: Getty

Khu nghỉ dưỡng Aman đầu tiên, Amanpuri, được khai trương tại Thái Lan vào năm 1988, trong khi khu nghỉ dưỡng thứ hai, Amandari, ra mắt tại Ubud vào năm 1989 dưới tầm nhìn của kiến ​​trúc sư người Úc Peter Muller, người vừa qua đời vào tháng 2 năm 2023.

Amandari là người thay đổi cuộc chơi ở Indonesia, sử dụng ảnh hưởng của thiết kế châu Á và các đặc điểm kiến ​​trúc địa phương để thu hút khách du lịch rời xa bờ biển và đến với vùng nhiệt đới bên trong Ubud.

Tại đây, văn hóa Bali được thể hiện đầy đủ và có một chút ranh giới giữa khách sạn và cộng đồng xung quanh.

Khu nghỉ dưỡng nằm ở trên độ cao 129 bậc so với ngôi đền Hindu có từ thế kỷ thứ 7 được bảo vệ bởi một con hổ đá và cộng đồng làng Kedewatan xung quanh là một phần của khu nghỉ dưỡng với các sinh viên địa phương tập luyện múa truyền thống tại đây và các buổi biểu diễn gamelan vào ban đêm.

Du khách có thể tham gia các chuyến tham quan đền thờ gần đó để thực hiện các nghi lễ tắm nước, các buổi hội thảo về sức khỏe và tinh thần của con người, các buổi tiệc nhạc gamelan truyền thống,…

Đông Bali, nơi thích hợp để lặn biển

Năm 1992, hai cơ sở kinh doanh bổ sung của Aman được khai trương tại Indonesia: Khu biệt thự Aman cực kỳ riêng tư tại khu nghỉ dưỡng bãi biển cao cấp Nusa Dua và Amankila của Indonesia ở Đông Bali.

Sự nổi tiếng của Nusa Dua bắt đầu từ những năm 1970 và gần đây đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2022.

Những chiếc thuyền truyền thống Phinisi neo đậu ở đảo Padar thuộc Vườn quốc gia Komodo. Ảnh: Getty

Đông Bali vẫn chưa được nhiều người biết đến, với lợi thế chủ yếu là lặn biển. Với 30 năm hoạt động, Amankila đã thu hút du khách đến khu vực này với những bãi biển cát đen nhìn ra eo biển Lombok và kiến trúc ấn tượng.

Là một trong những khu nghỉ dưỡng ban đầu của Aman, Amankila được thiết kế bởi Ed Tuttle, người đã từng thiết kế khách sạn Amanpuri.

Ở Đông Bali, văn hóa vẫn là ưu tiên hàng đầu, nhưng thiên nhiên - và đặc biệt là nguồn nước - mới là điểm thu hút lớn nhất.

Khách sạn sử dụng hai chiếc thuyền truyền thống được gọi là jukung để cung cấp các dịch vụ đi du thuyền và lặn ngắm san hô cho khách. Đồng thời khu vực này còn được biết đến với các hoạt động câu cá ngoài đại dương và câu cá bằng dây câu.

Là một quốc gia được tạo thành từ 17.000 hòn đảo, Indonesia nói chung vẫn là một địa điểm nổi tiếng để chèo thuyền.

Ông Addison nói về Di sản thế giới UNESCO nổi tiếng nhất của Indonesia cho biết: “Nhu cầu của các gia đình vẫn rất lớn đối với các dịch vụ cho thuê tư nhân ở Quần đảo Komodo.Tuy nhiên, chúng tôi cũng thấy sự phổ biến cho các cặp đôi đi hưởng tuần trăng mật trên các tàu có phòng ngủ đơn và số lượng chuyến đi đến quần đảo Komodo vào năm 2023 đã tăng lên 80% so với năm 2019”.

Theo Forbes