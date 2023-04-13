Hawaii tìm cách thu phí nhập cảnh đối với khách du lịch ‘trả tiền để đến thiên đường’

Dự luật đang được thảo luận sẽ yêu cầu khách du lịch không phải người Hawaii từ 15 tuổi trở lên phải mua giấy phép du lịch một năm để đến thăm rừng, công viên, đường mòn hoặc các khu vực tự nhiên khác thuộc sở hữu của tiểu bang.

Hãng tin AP đã đưa tin vào ngày 5/4 (giờ địa phương) rằng Hạ viện bang Hawaii đang tiến hành giới thiệu dự luật bán giấy phép tham quan cho khách du lịch . Do thiên nhiên Hawaii đang bị du khách phá hoại với mục đích trả chi phí trùng tu.

Sẽ có một khoảng thời gian hướng dẫn 5 năm sau khi luật được thi hành và sau đó, các khoản tiền phạt sẽ được áp dụng đối với các hành vi vi phạm.

Khách du lịch đã đến Hawaii sẽ không chỉ thực hiện các chuyến tham quan thành phố, do đó, trên thực tế, họ đang trả phí vào cửa.

Giấy phép du lịch được miễn nếu bạn có bằng lái xe của Hawaii hoặc thẻ căn cước của tiểu bang khác.

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Trước đây, Thượng viện bang đã thông qua dự luật quy định phí giấy phép du lịch ở mức 50 đô la (66.000 won), nhưng Hạ viện đang thảo luận lại về mức phí trước cuộc bỏ phiếu vào ngày 6/4.

Dawn Chang, chủ tịch Ủy ban Tài nguyên và Đất đai của Hạ viện, cho biết bãi biển có khả năng được miễn giấy phép du lịch vì bãi biển mở cửa cho công chúng, nhưng các chi tiết cần được xác định sau.

Phí do khách du lịch trả được sử dụng để bảo vệ môi trường tự nhiên của Hawaii. AP trích dẫn các ví dụ về sửa chữa rạn san hô, phòng chống dịch bệnh và sâu bệnh trong rừng tự nhiên cũng như tuần tra để bảo vệ loài cá heo và rùa nổi tiếng của Hawaii.

Hiện tại, hầu hết các công viên tiểu bang và đường mòn ở Hawaii đều miễn phí vào cửa, ngoại trừ một số điểm tham quan nổi tiếng.

Lý do tại sao dự luật lập pháp bảo vệ quyền lợi của Hawaii là do số lượng khách du lịch tiếp tục tăng và những nơi họ đến thăm không còn giới hạn ở các điểm du lịch cụ thể.

Khi những du khách muốn tận hưởng môi trường tự nhiên độc đáo của Hawaii đến những nơi lan truyền trên mạng xã hội, v.v... thì chính quyền càng khó bảo tồn môi trường tự nhiên hơn.

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Đại diện Sean Quinlan, chủ tịch Ủy ban Du lịch của Hạ viện, chỉ ra rằng trong 10 năm qua, mô hình du lịch đã thay đổi, với số vòng chơi gôn trung bình của khách du lịch giảm 30%, trong khi đi bộ đường dài tăng 50%.

"Hai mươi năm trước, khách du lịch chỉ dừng lại ở một hoặc hai bãi biển và Trân Châu Cảng, nhưng ngày nay họ đi xem xích đu trên cây dừa mà họ thấy trên Instagram. Khách du lịch đến những nơi họ chưa từng đến trước đây", ông nói. Quinlan giải thích rằng nhưng tiểu bang không có tiền để quản lý tất cả.

Trong chiến dịch tranh cử của mình vào năm ngoái, Thống đốc Josh Green đã hứa sẽ thu phí vào cửa đối với tất cả khách du lịch đến Hawaii là 50 đô la.

Cơ quan lập pháp thấy rằng cam kết vi phạm quyền tự do đi lại theo hiến pháp và thay đổi đối tượng áp dụng thành công viên và đường mòn đi bộ đường dài, nhưng không có nhiều khác biệt đối với khách du lịch.

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Dù bằng cách nào, nếu được thực hiện, đây sẽ là trường hợp đầu tiên ở 50 tiểu bang của Hoa Kỳ, Associated Press cho biết.

Thống đốc Greene cho biết: “Điều tôi muốn là buộc khách du lịch phải chịu trách nhiệm và trả tiền cho tác động của họ. Du khách nên giúp chúng tôi duy trì môi trường”.

Theo Yonhap News