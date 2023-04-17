Hai vợ chồng thường xuyên trốn con nhỏ đi khách sạn, giữ lửa hôn nhân bằng những tuyệt chiêu không gì là không thể

Ngoài ra, hẹn hò tại khách sạn cũng là một cách để tạo sự thay đổi và tận hưởng thời gian bên nhau. Câu chuyện dưới đây là một ví dụ.

Cuộc sống lâu ngày giữa các cặp vợ chồng sẽ trở nên nhàm chán nếu không có sự đổi mới và thử thách... Đi du lịch, tham gia các hoạt động mới, và dành thời gian cho nhau là những cách để giữ tình yêu và sự hạnh phúc trong mối quan hệ.

Tôi đặt một chai sâm panh trên tủ đầu giường và lao vào vòi hoa sen, tẩy sạch cả ngày dài bằng xà phòng thông thường của khách sạn. Tôi lấy từ trong túi ra một bộ đồ “sexy” nhất rồi nhanh chóng mặc chúng vào trong khi cố gắng tìm thứ gì đó gợi cảm trên chiếc điện thoại cầm ở tay.

Lần đầu tiên tôi mời chồng đến gặp tôi ở khách sạn , tôi muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Tôi nhận phòng sớm và mang theo túi đồ dự trữ nhỏ của mình vào phòng, tự hỏi liệu nhân viên lễ tân có nghi ngờ kế hoạch của tôi hay không.

Tôi nghe thấy tiếng chìa khóa của anh mở cửa và tôi ném điện thoại xuống đất, thử tạo dáng của một người phụ nữ đã từng làm điều này trước đây.

Khi bước vào phòng, chồng tôi nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng đóng cửa lại, rồi quay lại với tôi với nụ cười rạng rỡ trên môi. Sau hơn một thập kỷ bên nhau và vô số đêm hẹn hò đáng quên, có thể nói rằng cuối cùng tôi đã làm anh ấy ngạc nhiên.

Tôi sẽ không nói chi tiết về những giờ chúng tôi đã dành ở trong phòng trước khi về nhà để thay phiên nhau trông con, nhưng tôi sẽ nói điều này: Chúng tôi đã rất vui.



Thay đổi kiểu hẹn hò là một cách để các cặp vợ chồng giữ hạnh phúc. Ảnh minh họa: Internet

Vui hơn rất nhiều so với những gì chúng tôi thường có vào những đêm hẹn hò không thường xuyên, ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng tối om, mệt mỏi và cố gắng không nói về con trai mình trong suốt thời gian đó.

Vì vậy, lần tới chúng tôi sẽ nhờ ai đó trông con mình để vợ chồng có thể đi ra ngoài vài giờ. Lúc đó chúng tôi sẽ có hai lựa chọn rõ ràng: đi ăn tối và xem phim hay đi hâm nóng tình cảm ở trong khách sạn? Mặc dù không phổ biến và chắc chắn sẽ gây ra sự phản đối trong một số vùng miền còn bảo thủ, nhưng câu trả lời là rõ ràng.

Hóa ra, quan hệ tại khách sạn không chỉ dành cho những người hoạt động nghề mại dâm hoặc những cặp đôi ngoại tình mà còn dành cho các hoạt động hẹn hò buổi tối lý tưởng cho các bậc cha mẹ như chúng tôi. Đây là lý do tại sao:

Như một cách nghỉ ngơi để tạm thời thoát khỏi ràng buộc cuộc sống hàng ngày

Việc tìm được cảm hứng thực sự là một thách thức khi chúng ta phải đối mặt với những trận chiến đưa con đi ngủ và với một đứa trẻ đã quyết định muốn ngủ chung, chưa kể đến những chồng đồ đang chờ giặt và các công việc gia đình khác luôn rình rập trong tâm trí của chúng ta.

Nhưng khi chúng tôi ở trong một môi trường mới, không có bất kỳ công việc nào hay đứa trẻ khóc lóc, chúng tôi dễ dàng tìm thấy ngọn lửa tình ái mà chúng tôi đã quá mệt mỏi để khám phá.

Chúng ta có thể vô trách nhiệm một chút

Có điều gì đó trong khách sạn khuyến khích hành vi xấu. Tôi sẵn sàng tắm nước nóng lâu, sau đó ném khăn tắm xuống đất, bật chương trình Bravo mà tôi có thể tìm thấy, lục tung tủ lạnh mini, ăn khoai tây chiên và uống rượu trên giường.

Chúng tôi có kiểu quan hệ mà hai người không thể có với một đứa trẻ đang ngủ ở phòng bên cạnh. Tôi sẽ không giặt khăn trải giường sau đó. Tôi chắc chắn sẽ để lại một khoản tiền boa hậu hĩnh cho việc dọn phòng.



Làm những điều thỏa mái tại khách sạn mà không có con bên cạnh. Ảnh minh họa: Internet

Các phòng không đắt nhiều hơn so với một đêm hẹn hò

Bởi vì chúng tôi không chọn các khách sạn sang trọng, và thường hẹn nhau vào các ngày trong tuần, chúng tôi thường có thể tìm được một phòng đẹp trong một khách sạn sạch sẽ với giá tương đương với một bữa ăn tối và xem phim - thậm chí còn rẻ hơn nếu chúng tôi dùng điểm thưởng từ thẻ tín dụng của mình.

Nếu chúng tôi mang theo chai rượu của riêng mình, đôi khi chúng tôi thậm chí sẽ nhờ đến dịch vụ phòng. Bởi vì còn gì quyến rũ hơn việc ăn bánh mì kẹp trên giường trong khi mặc áo choàng tắm trắng mịn?

Đó là một bí mật nhỏ thú vị để chia sẻ

Khi chúng tôi về đến nhà, và người trông trẻ hỏi về đêm hẹn hò của chúng tôi, tôi và chồng luôn mỉm cười với nhau trước khi đưa ra câu trả lời chung chung. Chúng tôi sẽ nghĩ về cuộc hẹn của mình vào ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, và chẳng bao lâu sau, chúng tôi sẽ bắt đầu tự hỏi khi nào mình có thể làm lại.

Tôi biết một điều: Một buổi tối hẹn hò thông thường sẽ không bao giờ khiến bạn cảm thấy thỏa mãn như trước nữa.