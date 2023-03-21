"5 không 3 có" mà phụ nữ nên nắm thật kỹ trước khi "theo chàng về dinh”, chính thức bước vào cuộc sống làm mẹ, làm vợ

Người phụ nữ khôn ngoan nên nhớ bản thân không phải là người giúp việc không công, không lương trong nhà. Bạn có quyền bình đẳng như chồng trong hôn nhân. Vì vậy đừng biến mình thành người giúp việc để mặc chồng con sai bảo.

Người phụ nữ muốn hạnh phúc đừng vì chiều chồng mà sinh quá nhiều. Đừng vì giữ chồng mà biến bản thân thành máy đẻ. Bạn nên nhớ đàn ông khi đã thay lòng đổi dạ, dù làm cách nào cũng chẳng giữ được. Thay vào đó, hãy dành thời gian quan tâm đến bản thân sẽ tốt hơn.

Không có chuyện thế giới đều xoay quanh chồng

Chồng không phải là tất cả của bạn. Đàn ông có thể thay lòng đổi dạ bất cứ lúc nào, bạn không bao giờ lường trước được. Thế nên nếu xem họ là tất cả, bạn sẽ trở thành người đàn bà khổ sở nhất thế gian.

Không tận tâm tận sức

Trách nhiệm, vai trò của phụ nữ không phải là hy sinh hay tận tâm vì ai. Đàn ông cũng không có quyền bắt ép phụ nữ phải làm những điều này. Phụ nữ cũng đừng vì thương chồng mà chuyện gì cũng hy sinh, cũng tận lực. Vì càng hy sinh nhiều, người đau khổ chỉ có bạn mà thôi.

Không bỏ rơi chính mình



Muốn hạnh phúc đừng bỏ rơi chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà trong hôn nhân dại nhất là bỏ rơi chính mình. Nhiều người chỉ chăm lo cho chồng con mà không có thời gian quan tâm bản thân.

"3 có" phụ nữ nên khắc cốt ghi tâm

Có kế hoạch sinh đẻ phù hợp

Là người đàn bà khôn ngoan, hãy lên kế hoạch sinh đẻ đàng hoàng. Trước khi kết hôn, hãy thỏa thuận với chồng rằng bạn muốn sinh bao nhiêu đứa. Đừng đẻ chỉ vì "vỡ kế hoạch".

Có công việc ổn định

Muốn hạnh phúc, bạn phải có công việc ổn định kiếm ra tiền. Khi đó bản thân sẽ có tiếng nói trong gia đình, không còn phải cúi đầu hay làm cái bóng của chồng. Khi thấy bạn kiếm được tiền, chồng sẽ tôn trọng hơn.

Có trách nhiệm

Khi còn độc thân, bạn sống như thế nào cũng không quan trọng. Nhưng khi đã quyết định kết hôn rồi, hãy sống có trách nhiệm với gia đình. Dù là đàn ông hay đàn bà, bạn phải nghĩ đến tổ ấm nhỏ của mình mà phấn đấu, nỗ lực mỗi ngày.