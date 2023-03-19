7 ĐIỂM VÀNG ở phụ nữ mà đàn ông nào cũng mê đắm từ cái nhìn đầu tiên!

Những chuyên gia tâm lý từ Đại học Albany (Mỹ) đã đưa ra nhận định giọng nói ấm áp, quyến rũ là một trong những điểm có thể thu hút đàn ông ngay từ lần đầu gặp mặt. Vì từ giọng nói, đàn ông luôn cảm nhận được được sự tươi trẻ và sức hấp dẫn ở phụ nữ . Và phần lớn đàn ông thường thích nghe những lời ngọt ngào, nhẹ nhàng từ phụ nữ. Vì vậy, nếu muốn gây sự chú ý với đàn ông, đừng quên “vũ khí” là lời nói của mình, cứ nhẹ nhàng và tinh tế nhất, đàn ông thế nào cũng không kiềm lòng được.

Tuổi tác luôn có thể khiến phụ nữ tự ti nhưng thật ra đàn ông chẳng mấy khi quan trọng điều này. Vì rõ ràng phụ nữ lớn tuổi hơn vẫn khiến đàn ông say mê. Tuổi tác không là gì, quan trọng là khí chất và thần thái.

Các chuyên gia cho biết đàn ông từ 20 đến 30 tuổi sẽ mong muốn nửa kia của mình có độ tuổi từ 24 đến 25. Vì đơn giản, phụ nữ ở độ tuổi này sẽ đủ trưởng thành để trở thành người vợ người mẹ. Dù vậy, đàn ông sang 30 thường chọn bạn đời lớn tuổi hơn mình, vì họ thích sự độc lập vững vàng và khao khát được yêu thương và chiều chuộng.

Và điều quan trọng là đàn ông chỉ quan tâm đối phương là người thế nào, thu hút ra sao chứ không hề để tâm họ bao nhiêu tuổi.



Điều quan trọng là đàn ông chỉ quan tâm đối phương là người thế nào, thu hút ra sao chứ không hề để tâm họ bao nhiêu tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Trang điểm nhẹ nhàng

Theo một nghiên cứu vào năm 2014, đàn ông thích nhìn phụ nữ trang điểm nhưng nên nhẹ nhàng, đừng quá đậm.

Phụ nữ trang điểm quá cầu kì, đậm màu sẽ dễ khiến đàn ông thấy “ngột ngạt” khi nhìn. Đàn ông luôn thích sự tự nhiên ở phụ nữ, dù rằng có không đẹp mắt như khi trang điểm. Vì vậy, hãy chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng và tự nhiên nhất, chắc chắn đàn ông sẽ luôn phải ngoái nhìn bạn!

Không cần phải ngực khủng chân dài, chỉ cần tinh tươm biết chăm chút mình

Nhìn phụ nữ bốc lửa thì đúng là thích mắt thật nhưng không phải cứ như thế mới trở nên quyến rũ trong mắt đàn ông. Hơn cả chân dài ngực khủng, đàn ông vẫn bị thu hút bởi phụ nữ tinh tươm và biết chăm chút mình. Phụ nữ không cần đẹp nhất, chỉ cần đẹp nhất có thể, có cá tính, có nét nổi bật riêng. Chỉ có nét duyên riêng biệt mới khiến đàn ông cả đời không thể không say mê.



Chỉ có nét duyên riêng biệt mới khiến đàn ông cả đời không thể không say mê - Ảnh minh họa: Internet

Màu tóc sáng

Theo các nhà khoa học Pháp đưa ra kết luận sau khi nghiên cứu thì khi phụ nữ có một mái tóc sáng màu sẽ dễ gây chú ý với đàn ông hơn là những nàng tóc nâu hay đỏ.

Các chuyên gia cũng cho biết điều khiến đàn ông bị thu hút không hẳn là do màu sắc của tóc. Nhưng nếu tóc sáng màu, hợp với màu da của phụ nữ sẽ dễ tạo ấn tượng quyến rũ trong mắt đàn ông hơn.

Chiều dài chân

Cũng không quá bất ngờ khi đàn ông luôn bị hút mắt bỏi những đôi chân dài.

Đàn ông thường có quan niệm phụ nữ khi cao và trông khỏe khoắn sẽ có thể bảo bọc và chăm sóc con tốt hơn phụ nữ thấp người. Từ đó, đàn ông dễ bị thu hút bởi những phụ nữ cao.

Không những vậy, chuyên gia cũng cho rằng chân dài là biểu tượng cho sự quyến rũ. Vì vậy đàn ông thường không khi nào rời mắt khỏi những cặp chân dài săn chắc.

Đường cong cơ thể thắt lưng

Đường cong Marylin trên cơ thể phụ nữ được xem là tiêu chuẩn của cái đẹp khiến đàn ông luôn say đắm. Thường thì góc giữa lưng và mông khoảng 45,5 độ thì đã tạo được một đường cong thu hút nhất.

Và theo nghiên cứu khoa học thì với độ cong này, phụ nữ sẽ ít bị đau lưng khi mang thai.

Nhưng hơn hết, phụ nữ hãy hiểu điều đàn ông để tâm đến phụ nữ nhất không phải chỉ có ngoại hình. Đàn ông còn bị thu hút bởi nét đẹp đến từ khối óc, tâm hồn, sự tự tin đầy cá tính của phụ nữ. Do đó, hãy chăm chút mình một cách toàn diện từ ngoài vào trong và cố gắng phát huy những điểm mạnh của mình. Có thế thì đàn ông nào cũng không thể lơ là bạn được.