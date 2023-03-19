Đàn ông ưa ngắm phụ nữ đẹp, thích phụ nữ khôn ngoan nhưng bị giữ chặt bởi người phụ nữ "vàng mười" này

Phụ nữ có thể không xinh đẹp, thông minh nhưng nhất định phải biết điều - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có thể không xinh đẹp, thông minh nhưng nhất định phải biết điều - Ảnh minh họa: Internet

Dù bạn có xinh đẹp, hấp dẫn đến mấy nhưng không biết cách giữ cho bản thân gọn gàng, thơm tho thì chồng nào chả chán. Cũng vậy, một người vợ để nhà cửa luộm thuộn, bẩn thỉu thì chồng về đến nhà đã muốn tháo chạy chứ đừng nói đến việc anh ấy mong được về nhà.

Vậy nên, một người vợ sạch sẽ, đảm đang và biết chăm sóc gia đình sẽ khiến chồng cảm thấy may mắn, tự hào khi có được.

Khôn khéo trong giao tiếp

Một người vợ biết điều sẽ hiểu khi nào mình nên cất lời, khi nào nên giữ im lặng. Họ hiểu rằng, khi chồng đang mất bình tĩnh hay say xỉn thì mình chẳng việc gì phải đổ dầu vào lửa bằng những lời gay gắt, khó nghe, khi ấy họ chọn cách im lặng. Ngược lại, nếu chồng làm gì khiến mình không hài lòng nàng sẽ nói ra ngay để chàng sửa sai chứ không nhẫn nhịn cam chịu.



Đàn bà đừng dại mang chồng ra so sánh với người khác, nếu không họ sẽ vì tự ái mà chán ghét bạn - Ảnh minh họa: Internet

Không so sánh chồng với đàn ông khác

Rất nhiều phụ nữ nghĩ rằng dùng kế “kích tướng”, khen ngợi đàn ông khác và chê bai chồng sẽ khiến anh ấy cố gắng thay đổi chính mình. Thế nhưng, đây lại là sai lầm làm chồng cảm thấy tổn thương, mất mặt và ảnh hưởng đến sĩ diện đàn ông của họ. Đặc biệt, giữa chốn đông người phụ nữ lại càng phải giữ thể diện cho chồng.

Luôn yêu lấy mình

Phụ nữ kết hôn đừng hi sinh tất cả vì chồng vì con, đừng nhận lấy mọi thua thiệt về mình để phục vụ gia đình. Nên nhớ, phụ nữ muốn hạnh phúc, muốn được chồng con xem trọng nhất định không được quên sống đời mình.

Hãy làm đẹp, đi du lịch hay sống những ngày được là phụ nữ tự do, không vướng bận chồng con. Đừng cho phép mình sống bám chồng, cũng đừng để chồng có cơ hội ỷ lại vào mình.



Đàn bà chẳng cần giàu có, chỉ cần tự lập là đủ - Ảnh minh họa: Internet

Theo đuổi sự nghiệp

Chẳng cần bạn phải có tài sản kếch xù với tiền tỷ trong tay, phụ nữ chỉ cần có công việc và sự nghiệp của riêng mình đã dư sức khiến đàn ông kiêng nể. Là vợ, hãy chung tay cùng chồng gầy dựng gia đình, cải thiện tài chính. Đừng ăn không ngồi rồi chờ chồng cung phụng, bởi trên đời chẳng đàn bà nào đáng chán bằng đàn bà “đào mỏ”.