Tuyệt chiêu lạ mà quen cho những cô 'vợ sề' vẫn khiến chồng không rời nửa bước?

Phụ nữ yêu 19/03/2023 05:54

Đàn ông thích kiểu phụ nữ đoan trang ở phòng khách nhưng phải bạo dạn ở phòng ngủ. Vì thế, dù có thế nào cũng không được coi nhẹ chuyện ấy. Chừng nào bạn còn khiến chồng thỏa mãn được thì lúc ấy vẫn còn giữ được hạnh phúc gia đình.

9 tháng 10 ngày mang thai rồi sinh 1 đứa con không phải điều dễ dàng, cần cả 1 sự hy sinh của phụ nữ. Nhưng đàn ông dường như không hiểu điều đó, họ chỉ luôn thích những cô nàng xinh đẹp, thon gọn và thậm chí không ngần ngại chê bai vợ mình. Vậy các cô "vợ sề" cần những tuyệt chiêu nào để giữ chồng?

Để bản thân quyến rũ và hấp dẫn hơn

Có thể bạn không còn đẹp như thời con gái, cũng không có thời gian chăm sóc nhan sắc nhưng hãy chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho quá trình sau sinh. Dù không đẹp nhưng phải thơm tho và nhất là đừng cố gắng chăm con 1 mình.

Hãy nhờ chồng cùng chăm sóc con để bạn có 1 chút thời gian rảnh rỗi tút tát lại nhan sắc. Đồng thời, cùng nhau chăm con sẽ khiến tình cảm vợ chồng gắn bó hơn.

Tuyệt chiêu lạ mà quen cho những cô 'vợ sề' vẫn khiến chồng không rời nửa bước? - Ảnh 1

 Dù không đẹp nhưng phải thơm tho và nhất là đừng cố gắng chăm con 1 mình.-Ảnh Internet 

 

Ăn nói khéo léo

Thường thì đàn ông ai cũng thích nghe những lời ngọt ngào, thế nhưng phụ nữ sau sinh thường nóng nảy, cáu gắt. Vậy thì hãy cố gắng tĩnh tâm và tự kìm chế bản tính của mình. Dù là nóng giận tới cỡ nào cũng phải cố gắng nhẹ nhàng, từ tốn. Có như thế chồng mới không chán bạn mà tìm đến cô gái khác.

Đàn ông cho dù đang bực tức đến đâu, chỉ cần nghe 1 lời nói ngọt ngào, dịu dàng họ sẽ lập tức bình tĩnh trở lại. Vì vậy, làm phụ nữ, nhớ đừng bao giờ to tiếng.

Thân thiết với gia đình chồng hơn

Nếu có thể, hãy nói chuyện, tâm sự và quan tâm nhiều hơn tới gia đình chồng. Bởi vì như thế chồng bạn sẽ cảm thấy bạn đang giúp anh gánh 1 phần trách nhiệm. Trông thấy vợ yêu thương gia đình mình như ruột thịt, chồng đương nhiên sẽ tự động quan tâm và yêu chiều vợ hơn.

Thường thì những người đàn ông luôn thích 1 cô gái hiếu thảo và biết quan tâm người khác. Nếu bạn trở nên thân thiết với gia đình chồng, cũng đồng nghĩa với việc bạn là 1 hậu phương vô cùng vững chắc cho chồng nếu chẳng may có điều gì xảy ra.

Tuyệt chiêu lạ mà quen cho những cô 'vợ sề' vẫn khiến chồng không rời nửa bước? - Ảnh 2

Thường thì những người đàn ông luôn thích 1 cô gái hiếu thảo và biết quan tâm người khác - Ảnh Internet

Chủ động trong chuyện chăn gối

Đừng tự ti về cơ thể nhiều mỡ của mình, nếu bạn không chủ động đáp ứng chuyện đó thì chàng sẽ cảm thấy thiếu thốn và thèm khát.

Nếu tình trạng đó kéo dài, chắc chắn chồng bạn sẽ ra ngoài tìm cách giải khuây. Tới khi ấy, nhiều hệ quả xảy ra khó cứu vãn.

Cho dù bạn có béo 1 chút thì cũng không sao, chỉ cần bạn học cách làm chuyện đó thật tốt thì bạn sẽ khiến chàng không thể rời nửa bước.

Đàn ông thích kiểu phụ nữ đoan trang ở phòng khách nhưng phải bạo dạn ở phòng ngủ. Vì thế, dù có thế nào cũng không được coi nhẹ chuyện tình dục. Chừng nào bạn còn khiến chồng thỏa mãn được thì lúc ấy vẫn còn giữ được hạnh phúc gia đình.

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Từ khóa:   hôn nhân gia đình gỡ rối chuyện gia đình

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