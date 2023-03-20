Nếu lấy phải 4 kiểu chồng này, phụ nữ đừng dại níu kéo kẻo khổ cả đời

Phụ nữ lấy chồng, sợ nhất chính là lấy phải người chồng vô tâm, người đàn ông vô trách nhiệm với gia đình . Bởi lẽ, khi đã kết hôn, đàn ông cần có đủ sự chín chắn, trưởng thành để có thể là điểm tựa đáng tin cậy cho vợ con.

Nếu đàn ông vô trách nhiệm với gia đình, chỉ biết nghĩ cho mình mà không để tâm đến việc chăm sóc gia đình, cùng vợ vun đắp mái ấm thì chị em sẽ khổ cả đời. Bao nhiêu trách nhiệm phải gánh vác trên vai, bao nhiêu lo toan phải ôm lấy sẽ khiến chị em khốn khó cùng cực, nửa đời trầm luân.

Đàn ông nghèo nhưng có chí cầu tiến, biết tu chí làm ăn rất đáng để phụ nữ gửi gắm cả đời. Dù khó khăn, cơ cực nhưng nhờ chăm chỉ làm việc, cống hiến hết mình anh ấy nhất định sẽ mang lại cuộc sống đủ đầy, sung túc cho gia đình.

Ngược lại, nếu lấy phải người chồng lười nhác, ỷ lại và thích khoe mẽ thì cuộc sống vật chất của hai bạn sẽ gặp không ít khó khăn. Chưa kể, khi có con, áp lực kinh tế đè nặng trên vai sẽ càng khiến mâu thuẫn vợ chồng bị đẩy lên đỉnh điểm.

Người chồng trăng hoa

Dù có đánh chết phụ nữ cũng đừng bao giờ thỏa hiệp với đàn ông ngoại tình, cũng đừng xuôi theo người đời mà tặc lưỡi thốt ra câu “đàn ông mà”. Hãy nhớ, chung thủy chính là điều kiện tiên quyết, là việc mà cả đàn ông lẫn phụ nữ đều phải làm được. Có như thế, tình yêu mới bền lâu, hôn nhân mới bền vững.

Một khi chồng ngoại tình, cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác thì họ đã không còn xem bạn ra gì, chẳng còn trân trọng cuộc hôn nhân hiện tại. Chị em tiếc làm gì gã đàn ông thay lòng, dù có chấp nhận thứ tha thì sau cùng anh ta vẫn sẽ ngựa quen đường cũ, cắm sừng bạn thêm lần nữa mà thôi.



Đàn ông ham mê cờ bạc sẽ hại vợ con không có được một ngày yên ổn - Ảnh minh họa: Internet

Ham mê cờ bạc

“Cờ bạc là bác thằng bần” là câu nói luôn đúng trong mọi thời đại, mọi trường hợp. Dù có giàu có đến mấy, có kiếm được nhiều tiền đến đâu nhưng có máu đỏ đen thì sau cùng tiền của cũng sẽ đội nón ra đi. Chẳng những lâm vào cảnh trắng tay, đàn ông ham mê cờ bạc còn ôm lấy món nợ khổng lồ, hại vợ con không có được một ngày yên ổn.

Nếu chồng vẫn chứng nào tật nấy, không tự rút ra cho mình những bài học xương máu thì tốt nhất, chị em nên chủ động rời xa. Đừng gắn đời mình với kẻ có máu đỏ đen, nếu không nửa đời còn lại bạn sẽ báo hại con cái của mình.