Vợ chồng chán nhau đừng vội ly hôn, hãy cùng nhau làm điều này trước khi đi ngủ để hâm nóng hôn nhân

Thay vì vội vàng ly hôn chỉ vì chán nhau, vợ chồng hãy học cách thấu hiểu và yêu lại từ đầu để giữ gìn mái ấm gia đình . Dành thời gian cho nhau trước khi đi ngủ là một trong những cách hâm nóng tình cảm vợ chồng hiệu quả mà các cặp đôi nên thử.

Vậy nên, muốn tình cảm vợ chồng khắng khít, bền chặt trước tiên cả hai phải sắp xếp để cùng nhau đi ngủ.

Việc vợ, chồng người ngủ trước kẻ lên giường sau sẽ khiến lịch sinh hoạt bị lệch pha, khiến vợ chồng không có cơ hội chia sẻ, hỏi han hay gần gũi nhau. Chính sự sole thời gian đi ngủ sẽ dần tạo nên sự xa cách, khiến tình cảm nguội lạnh lúc nào không hay.

2. Không mang điện thoại lên giường

Việc bạn đời ôm khư khư điện thoại, ti vi hay máy tính cả ngày đã khiến đối phương đủ khó chịu, bức bối. Thế nên, nếu mang cả điện thoại lên giường lúc đi ngủ sẽ làm cho cả hai thêm xa cách vì mỗi người lại có một mối quan tâm riêng, không ai nói với ai lời nào trước khi chìm vào giấc ngủ.



Những mẩu chuyện nhỏ sẽ khiến vợ chồng thêm gắn kết, thân mật hơn - Ảnh minh họa: Internet

3. Tâm sự thật nhiều

Vợ chồng bạn hãy chia sẻ cho nhau về một ngày của mình, hãy thủ thỉ với bạn đời về những vui buồn, áp lực mà hai bạn đã trải qua trong ngày. Sau khi được lắng nghe, thấu hiểu và giải tỏa căng thẳng cùng nhau cả hai sẽ thấy dễ chịu, thoải mái hơn.

Sau đó, bạn đừng quên nói cho đối phương biết bạn yêu họ nhiều đến mức nào. Những lời yêu chân thành, những cử chỉ thân mật sẽ kéo hai bạn lại gần nhau hơn.

4. Không nhắc đến chuyện tiền bạc

Hãy để cả hai được thư giản, thoải mái trước giờ ngủ và tránh không nhắc đến chuyện tiền bạc khi đang nằm trên giường. Nếu muốn, hãy nhắc đến vấn đề tài chính trước khi đi ngủ và ở phòng khách chứ không phải phòng ngủ. Nếu đã vô tình tạo nên bầu không khí ngột ngạt, bạn sẽ khiến chồng mình trằn trọc, chán chường đến tận ngày hôm sau.



Một nụ hôn, một vòng tay ôm cũng dư sức khiến vợ chồng quấn quýt không rời - Ảnh minh họa: Internet

5. Ôm và hôn bạn đời

Vợ chồng sống với nhau, dù 5 năm hay 10 năm cũng đừng bao giờ quên trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào hay vòng tay ôm siết mỗi khi nằm bên nhau. Nụ hôn ấy sẽ nhắc nhớ đối phương về tình yêu sâu đậm cả hai đã có cùng nhau, vòng tay kia sẽ khiến họ yên tâm rằng bạn sẽ luôn bên họ trong bất cứ hoàn cảnh nào.

6. Massage cho nhau

Chẳng cần phải chuyên nghiệp như dịch vụ massage, bạn chỉ cần giúp bạn đời bóp vai hay massage nhẹ nhàng để cả hai được thư giản, dễ chịu. Việc làm này không chỉ giúp đối phương ngủ ngon hơn mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm sóc cho nhau.