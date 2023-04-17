Biết mẹ mang thai con thứ hai, cô gái 16 tuổi tự cắt tay mình

Cô gái 16 tuổi tự cắt vào tay mình sau khi biết mẹ mang thai, đằng sau chủ đề tưởng chừng đơn giản này là cả một câu chuyện phức tạp và nghiệt ngã.

Sự việc cô bé 16 tuổi tự cắt vào tay mình sau khi biết mẹ mang thai đang khiến cộng đồng mạng xứ Trung sôi sục. Nhân vật chính của câu chuyện này là một cô gái 16 tuổi tên Tiểu Phương. Cô bé xuất thân trong một gia đình không mấy giàu có, cha mẹ cô rất giản dị, nhiều năm qua họ làm việc chăm chỉ để nuổi Tiểu Phương khôn lớn. Sau khi biết mẹ có thai, cô gái 16 tuổi tự làm đau bản thân khiến cha mẹ cô lo lắng - Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên mới đầu năm nay, mẹ của Tiểu Phương biết mình đã có thai và quyết định sinh đứa trẻ. Sự xuất hiện của một sinh linh mới mang đến niềm vui cũng như thêm một phần gánh nặng cho gia đình vốn đã có khá nhiều nợ nần như cha mẹ Tiểu Phương. Dù sao giờ đây họ cũng cần phải chăm sóc hai đứa con, cộng thêm bệnh tình của Tiểu Phương cũng sẽ ảnh hưởng đến kinh tế gia đình.

Theo Sohu, ngay sau khi mẹ thông báo có thai, cuộc sống của Tiểu Phương bắt đầu rơi vào bóng tối. Cô bé bắt đầu xuất hiện những triệu chứng trầm cảm rõ ràng, thường xuyên ủ rũ, thậm chí mất ngủ. Thành tích học tập ở trường của Tiểu Phương cũng bắt đầu sa sút, cô bé ít hòa đồng với bạn bè hơn. Ở nhà, Tiểu Phương cũng trở nên thu mình, cô bé thường im lặng ở trong phòng một mình và rất hiếm khi đi ra ngoài. Vào một đêm yên tĩnh, mẹ của Tiểu Phương tìm thấy một vết thương khá sâu trên cổ tay cô bé 16 tuổi, Tiểu Phương đã tự làm đau bản thân mình. Tiểu Phương ngày càng sa sút trong học tập và sống thu mình - Ảnh minh họa: Internet Sau vụ việc này, cả gia đình Tiểu Phương rơi vào tình trạng hoảng loạn, bất an. Cha mẹ Tiểu Phương bắt đầu xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc, họ tìm kiếm sự giúp đỡ và lời khuyên theo nhiều cách khác nhau. Họ đưa Tiểu Phương đến gặp chuyên gia tâm lý với hy vọng giúp cô bé giải tỏa căng thẳng, ở nhà cha mẹ Tiểu Phương cũng quan tâm, chăm sóc cô nhiều hơn. Tuy nhiên, những nỗ lực này dường như không mang lại nhiều thay đổi. Tiểu Phương vẫn chưa thoát khỏi bóng tối của bệnh trầm cảm.

Cha mẹ Tiểu Phương đã đưa con đi khám nhiều nơi nhưng Tiểu Phương vẫn chưa khỏi bệnh - Ảnh minh họa: Internet Sau khi sự việc của Tiểu Phương được đăng tải đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng xứ Trung. Rất nhiều người bày tỏ sự thông cảm với những gì cha mẹ Tiểu Phương gặp phải. Hiện nay, số lượng trẻ bị trầm cảm ngày càng nhiều, các bậc phụ huynh cần chú ý đến biểu hiện của con mình để phát hiện sớm và có phương pháp điều trị hợp lý nhất.

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