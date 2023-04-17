Cắt bao quy đầu nhưng tìm nhầm bác sĩ, người đàn ông ra tay với bác sĩ điều trị sau khi phát hiện mình bị lừa

Sau khi biết phải chi một khoản tiền lớn cho phẫu thuật cắt bao quy đầu, người đàn ông vô cùng bất mãn và đã xuống tay với bác sĩ điều trị của mình.

Theo Sohu, ngày 14/4 vừa qua Tòa án Nhân dân Trung cấp Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc đã đưa ra phán quyết sơ thẩm "vụ án giết người cắt bao quy đầu". Người đàn ông họ Hoàng bị kết án tù chung thân vì tội cố ý giết người. Được biết, năm ngoái trên bộ phận sinh dục của Hoàng có xuất hiện các nốt lạ, người đàn ông này nghĩ rằng mình đã mắc bệnh giang mai hoặc AIDS. Sau đó Hoàng tìm kiếm các phương pháp điều trị trên internet và liên lạc với Lý – một bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện A. Sau một lúc trò chuyện, Hoàng nghĩ rằng bên kia có thể chữa khỏi bệnh cho mình nên đã hẹn đến bệnh viện của Lý khám vào ngày hôm sau.

Trước khi đến bệnh viện, Hoàng đã liên lạc với bác sĩ Lý của bệnh viện A - Ảnh minh họa: Internet Sáng hôm sau, Hoàng cùng bố mẹ bắt taxi đến bệnh viện A, vậy nhưng điều không ngờ đã xảy ra, cả gia đình nhà Hoàng lại đến nhầm bệnh viện B gần đó. Khi đến quầy tiếp tân của bệnh viên B, Hoàng muốn hỏi có phải bác sĩ Lý làm việc ở bệnh viện này không và làm ở khoa nào? Vậy nhưng quầy lễ tân của bệnh viện lại đưa Hoàng đến chỗ của bác sĩ Mai – 53 tuổi. Mai thấy có bệnh nhân tới thì vô cùng niềm nở, sau khi kiểm tra cho Hoàng, Mai đưa ra phương án điều trị nhưng lại không nói đến chi phí với Hoàng. Hoàng phẫu thuật xong về lại phòng bệnh thì được biết, vì bệnh viện nói tăng chi phí nên bố mẹ anh đã bỏ ra 12.000 nhân dân tệ (khoảng 43 triệu đồng) cho ca phẫu thuật này. Vốn dĩ ban đầu đây chỉ là một ca phẫu thuật cắt bao quy đầu bình thường, ở các bệnh viện khác chỉ tốn vài trăm tệ nhưng ở bệnh viện này chi phí lại tăng lên gấp nhiều lần. Đúng lúc này, bác sĩ Lý gọi điện hỏi Hoàng sao chưa đến bệnh viện khám bệnh khiến Hoàng vô cùng tức giận, anh nghĩ rằng mình đã bị bệnh viện B lừa thảm hại và nảy sinh ý định trả thì bác sĩ Mai.

Vậy nhưng Hoàng lại đến nhầm bệnh viện B và chi phí cắt bao quy đầu ở đây đã khiến anh nảy sinh ý định trả thù - Ảnh minh họa: Internet Ngày 21/6/2022, lấy lý do ra ngoài mua nước, Hoàng đã mua một con dao gọt trái cây rồi tìm đến bác sĩ Mai đâm người này nhiều nhát. Dù đã được cấp cứu nhưng nạn nhân vẫn không qua khỏi. Sau khi gây án, Hoàng đã ở lại hiện trường chờ công an đến xử lý. Viện kiểm sát đã truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Hoàng về tội cố ý giết người.

Hình ảnh đám cưới trong phòng bệnh của cặp đôi ông cháu được hé lộ gây sốt cộng đồng mạng Những hình ảnh về đám cưới trong phòng bệnh của cặp đôi ông cháu Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cat-bao-quy-dau-nhung-tim-nham-bac-si-nguoi-dan-ong-ra-tay-voi-bac-si-dieu-tri-sau-khi-phat-hien-minh-bi-lua-573148.html