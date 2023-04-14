Không chịu bước vào nhà chú rể, cô dâu yêu cầu nhà trai phải đưa hết tài sản cho nhà gái mới tiếp tục làm đám cưới

“Không ngờ cả đời làm lụng tằn tiện, cuối cùng cũng không giữ được đồng nào” - Mẹ chú rể bật khóc khiến ai nấy chứng kiến đều cảm thấy xót xa.

Mới đây, một sự việc xảy ra tại Chiết Giang, Trung Quốc khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng. Vào đúng ngày cưới, khi chú rể đón cô dâu về đến trước cửa nhà mình, cô dâu nhất định không chịu bước vào và nói với chú rể rằng, cô muốn nhà trai phải đưa hết tài sản tích lũy cho nhà gái thì cô mới tiếp tục làm đám cưới. Yêu cầu này của cô dâu khiến chú rể không biết phải nói sao với bố mẹ mình. Tưởng rằng tìm được một cô con dâu xinh đẹp cho con trai, vậy nhưng chuyện buồn lại đến vào đúng ngày cưới - Ảnh minh họa: Internet Theo Sohu, sự việc này xảy ra tại một ngôi làng ở Gia Hưng, Chiết Giang, Trung Quốc. Vì lý do gia đình nên chú rể mãi vẫn chưa thể kết hôn, điều này khiến gia đình anh trở thành đối tượng bị những người trong làng chỉ trỏ. Gia đình chàng trai buộc phải nhờ một bà mối ở địa phương giúp đỡ. Sau đó không lâu, bà mối này đã giới thiệu cho chàng trai một người phụ nữ độc thân, xét về cả ngoại hình và tuổi tác, cô gái này đều phù hợp với tiêu chuẩn mà chàng trai yêu cầu.

Cả hai gia đình đều vô cùng hài lòng với chuyện tình cảm của đôi trẻ. Quen biết một thời gian, trước sức ép từ gia đình, cặp đôi quyết định tiến đến hôn nhân. Khi nói chuyện cưới xin, hai bạn trẻ và hai bên gia đình đều không có bất kỳ bất đồng nào liên quan đến hôn lễ và tiền sính lễ. Vậy nhưng mọi chuyện lại xảy ra vào đúng ngày cưới khiến gia đình chú rể không kịp trở tay. Khi chú rể đón cô dâu đến trước cửa nhà mình, cô dâu không chịu vào. Lúc này chú rể tưởng rằng cô dâu muốn thay đổi tiền sính lễ nhưng cô dâu lại nói rằng, cô muốn nhà trai phải giao hết tài sản tích lũy cho bên nhà gái thì cô mới đồng ý tiếp tục làm đám cưới. Điều này khiến chàng trai vô cùng khó nghĩ và không biết phải mở lời thế nào với bố mẹ. Nếu như không thể tổ chức đám cưới thì gia đình anh sẽ trở thành trò cười của cả làng. Suy nghĩ một lúc, chàng trai đành nói chuyện này cho bố mẹ.

Cô dâu yêu cầu nhà trai phải đưa hết tài sản tiết kiệm cho nhà gái khiến bố mẹ chú rể sốc nặng Vì để con trai có vợ, bố mẹ chàng trai đồng ý gặp con dâu, lúc này cô dâu mới bước chân qua cửa nhà chú rể. Cô đưa hai tay ra trước mặt bố mẹ chồng, điều này khiến bố chồng lập tức hiểu ý, ông run run lấy cuốn sổ tiết kiệm đưa cho con dâu. Mẹ chồng thấy cảnh này bật khóc: “Không ngờ cả đời làm lụng tằn tiện, cuối cùng cũng không giữ được đồng nào”. Sau khi bố chồng đưa toàn bộ tài sản tiết kiệm cho nhà gái, hôn lễ vẫn được tiếp tục diễn ra. Chỉ có điều, đối với bố mẹ chú rể, không biết khi nào mới quên được sự việc này.

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