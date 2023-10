WHO tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về COVID-19 sau 3 năm 4 tháng

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại Quốc tế (PHEIC) về COVID-19 vào ngày 5/5 (giờ địa phương).

'Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế' hay còn gọi là PHEIC, là tuyên bố cảnh báo sức khỏe cộng đồng cao nhất mà WHO có thể đưa ra. Đã 3 năm 4 tháng kể từ khi tuyên bố này được công bố vào tháng 1/2020, khi COVID-19 bắt đầu ở Vũ Hán, Trung Quốc, lan rộng trên toàn thế giới.

Ủy ban Khẩn cấp của WHO, bao gồm chủ yếu là các chuyên gia y tế, đã tổ chức một cuộc họp tại trụ sở của WHO ở Geneva, Thụy Sĩ và đưa ra quyết định này.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phát biểu trong cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 7/4 (giờ địa phương), một ngày trước lễ kỷ niệm 75 năm thành lập WHO - Ảnh: Yonhap News/Chosun Ilbo

WHO đã cân nhắc về việc có nên duy trì tình trạng khẩn cấp theo hàng quý hay không và tại cuộc họp ngay trước cuối tháng 1 năm nay, WHO đã đánh giá rằng việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp là quá sớm do số ca tử vong do COVID-19 ở Trung Quốc gia tăng lại nhanh chóng.

Số ca tử vong trên khắp thế giới trong bốn tuần ngay trước cuối năm ngoái nằm trong khoảng 10.000 ca, nhưng đã tăng vọt lên 114.000 vào cuối tháng 1 năm nay do hậu quả của việc nới lỏng kiểm dịch của Trung Quốc. Tuy nhiên, tính đến cuối tháng trước, con số này đã giảm xuống còn 16.000 trong bốn tuần trước đó.

Đáp lại, WHO tuyên bố rằng họ có thể dỡ bỏ các biện pháp khẩn cấp. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng đã phát biểu hai lần vào tháng 3 và tháng 4: “Tôi tin rằng PHEIC sẽ được dỡ bỏ trong năm nay”.

“Sự mệt mỏi do đại dịch COVID-19 mang lại đe dọa đến tất cả chúng ta và tất cả các quốc gia phải học cách kiểm soát COVID-19 cùng với các bệnh truyền nhiễm khác,” ông Tedros nói.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/who-tuyen-bo-do-bo-tinh-trang-khan-cap-ve-covid-19-sau-3-nam-4-thang-578915.html