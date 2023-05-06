WHO tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về COVID-19 sau 3 năm 4 tháng

Thế giới 06/05/2023 10:54

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại Quốc tế (PHEIC) về COVID-19 vào ngày 5/5 (giờ địa phương).

'Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế' hay còn gọi là PHEIC, là tuyên bố cảnh báo sức khỏe cộng đồng cao nhất mà WHO có thể đưa ra. Đã 3 năm 4 tháng kể từ khi tuyên bố này được công bố vào tháng 1/2020, khi COVID-19 bắt đầu ở Vũ Hán, Trung Quốc, lan rộng trên toàn thế giới.

Ủy ban Khẩn cấp của WHO, bao gồm chủ yếu là các chuyên gia y tế, đã tổ chức một cuộc họp tại trụ sở của WHO ở Geneva, Thụy Sĩ và đưa ra quyết định này.

WHO tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về COVID-19 sau 3 năm 4 tháng - Ảnh 1
Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phát biểu trong cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 7/4 (giờ địa phương), một ngày trước lễ kỷ niệm 75 năm thành lập WHO - Ảnh: Yonhap News/Chosun Ilbo

WHO đã cân nhắc về việc có nên duy trì tình trạng khẩn cấp theo hàng quý hay không và tại cuộc họp ngay trước cuối tháng 1 năm nay, WHO đã đánh giá rằng việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp là quá sớm do số ca tử vong do COVID-19 ở Trung Quốc gia tăng lại nhanh chóng. 

Số ca tử vong trên khắp thế giới trong bốn tuần ngay trước cuối năm ngoái nằm trong khoảng 10.000 ca, nhưng đã tăng vọt lên 114.000 vào cuối tháng 1 năm nay do hậu quả của việc nới lỏng kiểm dịch của Trung Quốc. Tuy nhiên, tính đến cuối tháng trước, con số này đã giảm xuống còn 16.000 trong bốn tuần trước đó.

Đáp lại, WHO tuyên bố rằng họ có thể dỡ bỏ các biện pháp khẩn cấp. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng đã phát biểu hai lần vào tháng 3 và tháng 4: “Tôi tin rằng PHEIC sẽ được dỡ bỏ trong năm nay”.

“Sự mệt mỏi do đại dịch COVID-19 mang lại đe dọa đến tất cả chúng ta và tất cả các quốc gia phải học cách kiểm soát COVID-19 cùng với các bệnh truyền nhiễm khác,” ông Tedros nói.

Vắc xin Pfizer/BioNTech 'giảm nửa giá' trước yêu cầu hủy đơn hàng của nhiều nước

Vắc xin Pfizer/BioNTech 'giảm nửa giá' trước yêu cầu hủy đơn hàng của nhiều nước

Nhà sản xuất Pfizer/BioNTech đề xuất trả một nửa giá hoặc 10 euro mỗi liều đối với đơn hàng đặt trước nhưng yêu cầu hủy bỏ của một số nước.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội WHO dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về COVID-19

TIN MỚI NHẤT

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Tâm sự 55 phút trước
Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Video 59 phút trước
Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 2 giờ 1 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 2 giờ 28 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích