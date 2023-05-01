Vắc xin Pfizer/BioNTech 'giảm nửa giá' trước yêu cầu hủy đơn hàng của nhiều nước

Thế giới 01/05/2023 06:35

Nhà sản xuất Pfizer/BioNTech đề xuất trả một nửa giá hoặc 10 euro mỗi liều đối với đơn hàng đặt trước nhưng yêu cầu hủy bỏ của một số nước.

Go Financial Times đưa tin vào ngày 30/4 rằng nhà sản xuất vắc-xin COVID-19 Pfizer /BioNTech đầu tiên trên thế giới, đề xuất trả một nửa giá hoặc 10 euro (khoảng 260.000 ngàn đồng) mỗi liều cho Liên minh châu Âu (EU), vốn đã đặt hàng 70 triệu liều vắc-xin COVID-19 nhưng yêu cầu hủy bỏ.

Vắc xin Pfizer/BioNTech 'giảm nửa giá' trước yêu cầu hủy đơn hàng của nhiều nước - Ảnh 1
Trẻ 5 tuổi tiêm vắc xin COVID-19 Ảnh: Yonhap News

Các quan chức cho biết EU cũng sẽ có quyền nâng cấp lên vắc xin phù hợp đối với các biến thể COVID-19 trong tương lai thông qua điều chỉnh hợp đồng.

EU đã đặt hàng 4,2 tỷ liều vắc-xin giữa đại dịch COVID-19, tờ Dieveld của Đức đưa tin trước đó.

Đây là số lượng có thể tiêm 9 lần vắc xin COVID-19 cho tất cả công dân của các nước thành viên EU. EU đã đàm phán nhiều tháng nay để sửa đổi hợp đồng với nhà sản xuất vắc xin theo hướng hủy đơn đặt hàng vắc xin, không nhận cung cấp, không trả giá. 

Vắc xin Pfizer/BioNTech 'giảm nửa giá' trước yêu cầu hủy đơn hàng của nhiều nước - Ảnh 2
Vắc xin phòng COVID-19 của Pfizer/BioNTech - Ảnh: Yonhap News

Ủy ban EU đã đạt được thỏa thuận về việc giảm 40% số lượng đặt hàng với Pfizer/BioNtech và lùi thời gian cung ứng đến năm 2026, nhưng nhà sản xuất vắc xin này đang yêu cầu thanh toán cho số lượng đăng ký hủy cung cấp vắc xin.

Đáp lại điều đó, bốn quốc gia Đông Âu - Bulgaria, Ba Lan, Litva và Hungary - đã thúc giục trong một tuyên bố chung vào giữa tháng trước để “làm mới một thỏa thuận công bằng hơn phù hợp với lợi ích chung”.

Họ chỉ ra rằng, "Chúng tôi không đồng ý về việc cung cấp các mũi tiêm bổ sung không mong muốn vượt quá nhu cầu của các quốc gia thành viên trong tình huống không có kết luận rõ ràng về mặt pháp lý là cần phải tiêm nhiều mũi". 

Quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ 2-11 tuổi

Quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ 2-11 tuổi

Nước này trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho trẻ em từ 2 đến 11 tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội loại vắc xin phòng COVOD-19

TIN MỚI NHẤT

Tưởng lấy được vợ ngoan, ai ngờ cuộc hôn nhân lại khiến tôi “méo mặt”

Tưởng lấy được vợ ngoan, ai ngờ cuộc hôn nhân lại khiến tôi “méo mặt”

Tâm sự 20 phút trước
Tưởng được chồng tặng nhẫn kim cương trăm triệu là bất ngờ lớn nhất, vợ trẻ không ngờ còn có điều này

Tưởng được chồng tặng nhẫn kim cương trăm triệu là bất ngờ lớn nhất, vợ trẻ không ngờ còn có điều này

Tâm sự 21 phút trước
Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi cô ấy quỳ xuống thú nhận sự thật

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi cô ấy quỳ xuống thú nhận sự thật

Tâm sự 22 phút trước
Nhận chục cây vàng từ mẹ chồng ngày cưới, nàng dâu tưởng mình gặp may cho đến khi biết sự thật

Nhận chục cây vàng từ mẹ chồng ngày cưới, nàng dâu tưởng mình gặp may cho đến khi biết sự thật

Tâm sự 26 phút trước
Cảnh sát hét lớn trong điện thoại yêu cầu gia đình di chuyển đến khu vực an toàn, nhờ đó thoát khỏi vụ tai nạn

Cảnh sát hét lớn trong điện thoại yêu cầu gia đình di chuyển đến khu vực an toàn, nhờ đó thoát khỏi vụ tai nạn

Video 33 phút trước
Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Tâm sự 36 phút trước
Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ

Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ

Tâm sự 43 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Tâm sự 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích