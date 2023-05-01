Vắc xin Pfizer/BioNTech 'giảm nửa giá' trước yêu cầu hủy đơn hàng của nhiều nước

Nhà sản xuất Pfizer/BioNTech đề xuất trả một nửa giá hoặc 10 euro mỗi liều đối với đơn hàng đặt trước nhưng yêu cầu hủy bỏ của một số nước.

Go Financial Times đưa tin vào ngày 30/4 rằng nhà sản xuất vắc-xin COVID-19 Pfizer /BioNTech đầu tiên trên thế giới, đề xuất trả một nửa giá hoặc 10 euro (khoảng 260.000 ngàn đồng) mỗi liều cho Liên minh châu Âu (EU), vốn đã đặt hàng 70 triệu liều vắc-xin COVID-19 nhưng yêu cầu hủy bỏ.

Trẻ 5 tuổi tiêm vắc xin COVID-19 Ảnh: Yonhap News

Các quan chức cho biết EU cũng sẽ có quyền nâng cấp lên vắc xin phù hợp đối với các biến thể COVID-19 trong tương lai thông qua điều chỉnh hợp đồng.

EU đã đặt hàng 4,2 tỷ liều vắc-xin giữa đại dịch COVID-19, tờ Dieveld của Đức đưa tin trước đó.

Đây là số lượng có thể tiêm 9 lần vắc xin COVID-19 cho tất cả công dân của các nước thành viên EU. EU đã đàm phán nhiều tháng nay để sửa đổi hợp đồng với nhà sản xuất vắc xin theo hướng hủy đơn đặt hàng vắc xin, không nhận cung cấp, không trả giá.

Vắc xin phòng COVID-19 của Pfizer/BioNTech - Ảnh: Yonhap News

Ủy ban EU đã đạt được thỏa thuận về việc giảm 40% số lượng đặt hàng với Pfizer/BioNtech và lùi thời gian cung ứng đến năm 2026, nhưng nhà sản xuất vắc xin này đang yêu cầu thanh toán cho số lượng đăng ký hủy cung cấp vắc xin.

Đáp lại điều đó, bốn quốc gia Đông Âu - Bulgaria, Ba Lan, Litva và Hungary - đã thúc giục trong một tuyên bố chung vào giữa tháng trước để “làm mới một thỏa thuận công bằng hơn phù hợp với lợi ích chung”.

Họ chỉ ra rằng, "Chúng tôi không đồng ý về việc cung cấp các mũi tiêm bổ sung không mong muốn vượt quá nhu cầu của các quốc gia thành viên trong tình huống không có kết luận rõ ràng về mặt pháp lý là cần phải tiêm nhiều mũi".

Quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ 2-11 tuổi Nước này trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho trẻ em từ 2 đến 11 tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vac-xin-pfizerbiontech-giam-nua-gia-truoc-yeu-cau-huy-on-hang-cua-nhieu-nuoc-577712.html