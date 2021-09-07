Quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ 2-11 tuổi

Nước này trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho trẻ em từ 2 đến 11 tuổi.

Cuba đất nước với 11,2 triệu dân này đang đẩy nhanh tiêm chủng vắc xin cho trẻ em để có thể sớm mở cửa lại trường học một cách an toàn. Theo AFP, trường học ở Cuba đã bị đóng cửa phần lớn kể từ tháng 3/2020.

Được biết, năm học mới ở Cuba đã bắt đầu vào ngày 6/9 qua các chương trình truyền hình. Chính phủ nước này thông báo các trường học sẽ mở cửa lại dần dần vào tháng 10 và tháng 11, nhưng chỉ sau khi tất cả trẻ em được tiêm chủng. Trước đó, quốc gia này cũng đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên kể từ ngày 3/9, sau khi hoàn thành các thử nghiệm lâm sàng trên trẻ vị thành niên với vắc xin Abdala và Soberana.

Cuba là nước đầu tiên tiêm chủng COVID-19 cho trẻ từ 2 đến 11 tuổi - Ảnh: AFP

Các nước khác như Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Venezuela cũng đã thông báo rằng họ có kế hoạch tiêm chủng cho trẻ dưới 12 tuổi. Trong ngày 6/9, Chile phê duyệt vắc xin Sinovac của Trung Quốc cho trẻ em từ 6 đến 12 tuổi.

Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 6/9 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 221.505.613 ca, trong đó có 4.581.006 người tử vong. Trong mấy ngày qua, số ca mắc bệnh trong ngày đang có dấu hiệu chững lại trên phạm vi toàn cầu, những vùng dịch “nóng nhất” ở châu Á và châu Âu, trong khi số ca tử vong cũng có xu thế giảm.

Nhiều quốc gia Á-Âu tình hình vẫn đáng ngại với sự bùng phát của biến chủng virus Delta hết sức nguy hiểm. Đặc biệt, Mỹ, Ấn Độ, Iran, Anh và Brazil số ca mắc mới vẫn cao một cách báo động. Mỹ lại quay lại vị trí quốc gia có số ca mắc mới và tử vong trong ngày cao nhất thế giới.

Đại dịch sau gần 2 năm đến nay xuất hiện và lây lan ở 221 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận gần 198 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là trên 19 triệu ca và 105.672 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch. Ngày 5/9, thế giới có 102 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 84 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch.

'Cơn bão' COVID-19 'hoành hành' khiến toàn cầu 'điêu đứng', trên thế giới sắp vượt mốc 300 triệu ca nhiễm vào đầu năm 2022 Theo cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), với tốc độ lây lan như hiện nay, số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu có thể vượt 300 triệu ca vào đầu năm 2022.

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