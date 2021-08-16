'Cơn bão' COVID-19 'hoành hành' khiến toàn cầu 'điêu đứng', trên thế giới sắp vượt mốc 300 triệu ca nhiễm vào đầu năm 2022

Theo cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), với tốc độ lây lan như hiện nay, số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu có thể vượt 300 triệu ca vào đầu năm 2022.

Với tốc độ lây lan như hiện nay, theo cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thì số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu có thể vượt 300 triệu ca vào đầu năm 2022. Ngoài ra, WHO cũng đã phân loại biến thể Lambda vào danh sách các biến thể “được tiếp tục theo dõi” và mức độ cảnh giác được đặt ở dưới các biến thể “đáng lo ngại” hơn như các biến thể Alpha, Delta, Beta hoặc Gamma. Số liệu do trang web ourworldindata.org công bố vào sáng 16/8, hiện 31,2% dân số thế giới đã được tiêm chủng ít nhất 1 liều vaccine, với 23,5% được tiêm đầy đủ. Song song đó, tỷ lệ tiêm chủng vẫn diễn ra không đồng đều, khi chỉ có 1,2% dân số tại các nước thu nhập thấp được chủng ngừa ít nhất 1 liều vaccine.

Riêng về diễn biến cụ thể, số liệu thống kê trên worldometers.info vào sáng 16/8 cho thấy, hiện toàn thế giới có 186.442.489 ca nhiễm COVID-19 được công bố khỏi bệnh (chiếm 98% tổng số ca mắc). Trong số 17.161.492 ca bệnh đang điều trị thì có 17.054.801 ca ở thể nhẹ (chiếm 99,4%) và 106.691 ca (chiếm 0,6%) còn lại trong tình trạng nghiêm trọng. Dịch bệnh hiện đang tác động đến 220 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Mỹ, Ấn Độ, Brazil là 3 “vùng dịch” lớn nhất trên thế giới. Ảnh minh họa: Internet Theo Thanh Niên, hiện Mỹ đang ghi nhận khoảng 129.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, tăng 700% so với đầu tháng 7. Phát biểu trên chương trình Fox News Sunday ngày 15.8, Tiến sĩ Francis Collins, Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), cho biết số ca nhiễm của Mỹ có thể tăng vọt trong vài tuần tới.

Khu vực Châu Á đang là “điểm nóng dịch bệnh trên thế giới”, với 66.054.226 ca nhiễm COVID-19. Trong nhiều ngày qua, khu vực này luôn đứng đầu thế giới về số ca mắc COVID-19 tính theo ngày. Sáng ngày 16/8, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại châu Phi là 7.330.807 trường hợp, trong đó có 184.054 ca tử vong và 6.433.848 ca bình phục. Riêng Châu Úc có 129.043 trường hợp nhiễm COVID-19, với 1.748 ca tử vong. Fiji hiện đang có số ca nhiễm cao nhất trong khu vực, với 39.770 ca, tiếp theo sau là Australia với 39.600 ca Ngày 15/8 ghi nhận tại Việt Nam 9.580 ca nhiễm mới, nâng số mắc từ đầu vụ dịch đến nay lên 275.044 ca nhiễm, ở vị trí 78/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27-4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 271.037 ca, trong đó có 99.730 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

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