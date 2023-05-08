Nhật Bản giới thiệu 'di chúc kỹ thuật số', viết trực tiếp không cần luật sư

Di chúc kỹ thuật số có thể dễ dàng áp dụng mà không cần thông qua luật sư, nhằm giúp những người bình thường có thể sử dụng để phân chia tài sản thừa kế.

Nhật Bản thúc đẩy việc giới thiệu 'Di chúc kỹ thuật số' có hiệu lực pháp lý với di chúc viết trên giấy. Di chúc kỹ thuật số là phương thức nhập nội dung di chúc trực tuyến và lưu trữ trên không gian internet như đám mây (máy chủ ảo). Di chúc kỹ thuật số có thể dễ dàng áp dụng mà không cần thông qua luật sư, nhằm giúp những người bình thường có thể sử dụng để phân chia tài sản thừa kế. Nhật Bản thúc đẩy việc giới thiệu 'Di chúc kỹ thuật số' có hiệu lực pháp lý với di chúc viết trên giấy - Ảnh minh họa: Internet Theo Nihon Keizai Shimbun đưa tin vào ngày 7/5, Bộ Tư pháp Nhật Bản có kế hoạch tổ chức một cuộc họp chuyên gia để xem xét hệ thống di chúc kỹ thuật số trong năm nay và đề xuất một hệ thống mới vào khoảng tháng 3 năm sau. Ngay từ năm sau, Nhật Bản có kế hoạch sửa đổi các luật liên quan, chẳng hạn như Đạo luật Dân sự, sau khi thảo luận với Hội đồng Lập pháp, cơ quan tư vấn cho Bộ Tư pháp (Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

Di chúc kỹ thuật số sẽ giúp người bình thường dễ dàng viết mà không cần sự trợ giúp của luật sư - Ảnh minh họa: Internet Tờ báo đưa tin: "Di chúc kỹ thuật số sẽ giúp người bình thường dễ dàng viết mà không cần sự trợ giúp của luật sư. Có vẻ như chữ ký điện tử hoặc công nghệ chuỗi khối sẽ được sử dụng để ngăn chặn thao túng". Hiện nay, Nhật Bản chỉ công nhận ba loại di chúc là văn bản quy phạm pháp luật: văn bản do chính người viết di chúc viết trên giấy, văn bản di chúc công chứng được chuẩn bị bởi một công chứng viên, và văn bản bí mật trong đó di chúc đã niêm phong được lưu giữ tại phòng công chứng.

Di chúc kỹ thuật số có thể được viết ngay cả bởi người lớn tuổi không có kiến ​​thức chuyên môn, vì chúng có thể được nhập trực tuyến theo mẫu và trình tự quy định - Ảnh minh họa: Internet Mặc dù Nhật Bản là một xã hội già hóa và nhu cầu về di chúc lên tới 12 triệu, nhưng thực tế là di chúc viết tay không đúng cách. Điều này là do di chúc viết tay phải do người đó tự viết bằng bút bi, quá phức tạp về khổ giấy, định lề, đánh dấu trang… không đáp ứng được các quy định chi tiết, cũng như danh sách những người được thừa kế về tài sản như bất động sản, tiền mặt và tiền tiết kiệm. Người lớn tuổi khó có thể tự hoàn thành nếu không có sự trợ giúp của luật sư. Di chúc kỹ thuật số có thể được viết ngay cả bởi người lớn tuổi không có kiến ​​thức chuyên môn, vì chúng có thể được nhập trực tuyến theo mẫu và trình tự quy định.

Con gái không có ý định lấy chồng, người mẹ lập di chúc đem hết 36 tỷ đồng quyên góp cho nhà nước Một sự việc nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc đó là một bà mẹ ở Thượng Hải đã lập di chúc đem 36 tỷ đồng quyên góp cho nhà nước vì con gái không có ý định kết hôn.

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