Ông nội giấu tiền suốt 10 năm trong nhà, con cháu huy động hàng xóm đếm nhiều tiếng đồng hồ

Theo các phương tiện truyền thông, một cụ ông tên là Sarneli, 75 tuổi, sống ở Serangi, tỉnh Banten, Indonesia, gần đây suy sụp vì một căn bệnh mãn tính và phải nhập viện điều trị.

Ngày 4/5 (giờ địa phương), BastillePost, một phương tiện truyền thông trực tuyến, đã chia sẻ lại câu chuyện về một gia đình vừa tìm thấy một núi tiền khi đang phân loại đồ đạc của người ông đang ốm nặng và phải nhập viện.

Khi cả gia đình dọn dẹp lại ngôi nhà tồi tàn của ông nội, họ tìm thấy một đống tiền khổng lồ bên trong tủ quần áo và dưới đệm.

Ngay khi ông nội nhập viện, ông đã tâm sự bí mật của mình với cháu trai vì cho rằng dường như ông chỉ còn vài ngày để sống. Ông nói với đứa cháu nói rằng ông đã dành dụm tiền ở nhà, vì vậy cháu hãy về nhà kiểm tra số tiền đó.

Hóa ra ông có thói quen cất giữ và tiết kiệm tiền mặt ở nhà vì ông không tin tưởng vào ngân hàng.

Cụ ông cho tất cả số tiền, bao gồm cả tiền của con cái, hàng xóm và tiền trợ cấp của chính phủ vào túi nhựa và hộp đựng bánh quy rồi cất chúng trong tủ, dưới đệm.

Cụ ông cho tất cả số tiền vào túi nilon, hộp bánh quy cũ rồi cất chúng trong tủ áo, trong đệm - Ảnh: Postsen

Số tiền mà ông tiết kiệm được trong 10 năm qua là rất lớn, nhưng gia đình không hề biết gì về số tiền đó của ông.

Số tiền được tìm thấy chất như núi, lớn nên không chỉ người thân, bạn bè mà ngay cả hàng xóm cũng được gia đình huy động đến để giúp đếm tiền. Phải mất tận 19 giờ để sắp xếp và đếm xong tất cả các tiền giấy và tiền xu của ông.

Thật không may, do cất giữ lâu ngày nên khoảng 10 triệu rupiah (khoảng 16 triệu đồng) tiền mặt đã bị hư hỏng, nhưng khoảng 104 triệu rupiah (khoảng 166 triệu đồng) vẫn còn nguyên vẹn.

Con cháu, người thân, bạn bè, hàng xóm phải mất tận 19 tiếng đồng hồ để sắp xếp và đếm xong tất cả các tiền giấy và tiền xu của ông - Ảnh: Postsen

Gia đình cho biết: "Chúng tôi không biết rằng ông tôi giấu nhiều tiền như vậy trong nhà" và cho biết bản thân họ rất sốc khi biết được.

Được biết, gia đình dự định sẽ đổi số tiền bị hư hỏng qua ngân hàng.