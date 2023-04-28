Hình ảnh cụ ông phơi nắng suốt 70 năm để chứng tỏ tầm quan trọng của 'kem chống nắng'

Một người đàn ông đã đăng tải bức ảnh của mình để cảnh báo về sự nguy hiểm của việc tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời mà không dùng kem chống nắng.

Vào ngày 27/4 (giờ địa phương), phương tiện truyền thông trực tuyến UNILAD đã giới thiệu một đoạn video ngắn khoảng 15 giây nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của kem chống nắng. Đoạn video do Joe, một bác sĩ cấp cứu ở Austin, Texas, công bố cùng ngày với sự đồng ý của bệnh nhân, cho thấy hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trong bệnh viện.

Joe, một bác sĩ cấp cứu ở Austin chia sẻ tầm quan trọng của kem chống nắng - Ảnh: TikTok 'drjoe_md' Đôi chân của cụ ông trông trắng trẻo và mềm mại như một đứa trẻ, nhưng đáng ngạc nhiên là cánh tay của ông lại rám nắng và đầy nếp nhăn và vết đốm. Theo lời kể của Joe, cụ ông đã làm việc bên ngoài được 70 năm. Ông che chân bằng quần dài bất cứ khi nào ra ngoài nhưng lại không mặc áo dài tay vào những ngày nắng nóng.

Vùng da cánh tay tiếp xúc với ánh nắng mà không thoa kem chống nắng bị tia cực tím hủy hoại đáng kể. TikTok 'drjoe_md' Joe cảnh báo: “Tia UV có thể gây nám và sạm da cũng như ung thư da trong những trường hợp nghiêm trọng”. Joe nhấn mạnh rằng kem chống nắng nên được bôi vô điều kiện dưới ánh sáng mặt trời và da nên được che phủ bằng quần áo dài. Hugh Jackman là một nam ca sĩ, diễn viên người Úc với nhiều vai diễn điện ảnh Hollywood nổi tiếng - Ảnh: Instagram 'hugjackman' Trong khi đó, nam diễn viên Hollywood Hugh Jackman, người từng đối diện với nguy cơ mắc bệnh ung thư da, đã trở thành chủ đề nóng vào ngày 4/4 khi đăng tải video yêu cầu mọi người thoa kem chống nắng. Nam tài tử từng mắc ung thư biểu mô tế bào đáy, một loại ung thư da. Vào đầu tháng 4, trong lần đi thực hiện sinh thiết tái khám bác sĩ cho biết anh đã phát hiện ra các triệu chứng của ung thư biểu mô tế bào đáy và hiện anh đang chờ kết quả xét nghiệm ung thư da lần cuối để bước vào quá trình điều trị. Nam tài tử thúc giục mọi người: "Dù bạn có muốn rám nắng đến đâu cũng không đáng. Hãy tin tôi và thoa kem chống nắng".

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