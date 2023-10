Sau khi cứu lên bờ, cô đã vén áo lên để lộ ra vết mổ chưa lành do một ca phẫu để lại nhằm trấn an người phụ nữ.

Mới đây, bệnh nhân ung thư 49 tuổi Zhong Huici đang nghỉ ngơi tại nhà thì nghe thấy tiếng người kêu cứu từ phía sau nhà và bị rơi xuống nước. Sau đó cô đã bơi qua con sông rộng 90 m để cứu người phụ nữ tự tử.

Theo thông tin từ Sohu, vụ việc xảy ra ở thành phố Liling, tỉnh Hồ Nam. Khi đó, Zhong Huici vẫn cảm thấy không khỏe nhưng cô vẫn chọn cách nhảy xuống sông. Sau khi đưa họ lên bờ, cô đã bất ngờ vạch vết thương do ca phẫu thuật của mình để lại nhằm khuyên can và trấn an cảm xúc của người phụ nữ.

Zhong Huici và lực lượng cứu hộ đang trấn an người nhảy cầu tự tử. Ảnh: Sohu

Được biết, Zhong Huici từng mắc bệnh ung thư vú giai đoạn cuối, sau nhiều cuộc đại phẫu, cô đã tạm thời kiểm soát được căn bệnh của mình.

“Tôi là một bệnh nhân ung thư. Tôi đã nhiều lần thoát chết trong gang tấc. Tôi đã cố gắng hết sức để sống sót. Lúc đó, tôi muốn dùng phương pháp này để khuyên can cô ấy”, Zhong Huici nói trong một cuộc phỏng vấn với Jiupai News.

Vào ngày 24 tháng 4, để khuyến khích hành động cứu người nhiệt tình của chị Zhong Huici, tổ chức từ thiện Ali Charity cũng đã trao cho chị phần thưởng trị giá 20.000 nhân dân tệ tương đương hơn 67 triệu.

