Sinh vật sống đầu tiên trên Trái Đất cách đây nửa tỷ năm trông như thế nào?

Những sinh vật này được cho là rất đặc biệt tương tự như sinh vật ngoài hành tinh. Các nhà khoa học đang tranh luận xem liệu chúng có nên được phân loại là động vật đầu tiên trên thế giới hay là tảo, nấm hoặc một vương quốc sự sống hoàn toàn khác biệt.

Vào ngày 27 tháng 4 năm 2023, Công viên Quốc gia Nilpena Ediacara ở Nam Úc mở cửa cho công chúng vào xem những hóa thạch quý hiếm của một số sinh vật được biết đến sớm nhất hành tinh.

Vườn quốc gia Nilpena Ediacara là một trong những địa điểm hóa thạch quan trọng nhất trên hành tinh.

Khu vực này là một phần của vùng đất truyền thống của người Adnyamathanha và được tuyên bố là công viên quốc gia vào ngày 17/4/2023.

Một hóa thạch Dickinsonia được tìm thấy ở Úc. Ảnh: South Australia Tourism Commission

Phần lớn vùng hẻo lánh ở đây giống với bề mặt khô, đỏ của sao Hỏa, nhưng nó đã từng là một vùng biển cổ đại.

Công viên quốc gia nằm ở vùng hẻo lánh Flinders Ranges của Nam Úc, cách thành phố thủ đô ven biển Adelaide 4,5 giờ lái xe về phía bắc.

Một nhà địa chất Nam Úc, Reg Sprigg, được ghi nhận là người đầu tiên tìm thấy hóa thạch ở khu vực Nilpena vào năm 1946.

Tuy nhiên, lịch sử truyền miệng của người Adnyamathanha cho thấy các hóa thạch đã được biết đến từ lâu. Phát hiện năm 1946 là lần đầu tiên một cộng đồng phong phú các sinh vật thân mềm hóa thạch được ghi nhận trên thế giới.

Các hóa thạch rất hiếm vì chúng có từ kỷ Ediacaran. Hóa thạch từ thời kỳ này cũng ở những nơi khác trên thế giới, chẳng hạn như ở Namibia, Nga và ở tỉnh Newfoundland và Labrador phía đông Canada. Tuy nhiên, bộ sưu tập Nam Úc là phong phú và đa dạng nhất thế giới.

Hóa thạch Ediacaran là bất thường. Chúng được cho là những sinh vật đa bào đầu tiên, những sinh vật đầu tiên có cả mặt trước và mặt sau, sinh vật đầu tiên có đầu và ruột riêng biệt và là những sinh vật đầu tiên có dấu hiệu vận động, săn mồi và sinh sản hữu tính. Chúng không có vỏ sò hay bộ xương và không còn tồn tại đến ngày nay.

Thời kỳ Ediacara

Một trong những địa điểm hóa thạch. Ảnh: Robert Lang

Kỷ Ediacara là thời kỳ địa chất trẻ nhất của kỷ Tân Nguyên sinh và cách đây khoảng 635 triệu đến 541 triệu năm.

Trước thời kỳ này, hành tinh này được bao phủ bởi các sông băng và tảng băng (các nhà khoa học đôi khi gọi nó là “Trái Đất quả cầu tuyết”) và sinh vật sống là các loài đơn bào chủ yếu là vi khuẩn và tảo.

Kỷ Ediacaran có các đặc điểm như hoạt động địa chất làm cho siêu lục địa Rodinia tan rã. Mặc dù nguyên nhân chính xác vẫn chưa được các nhà khoa học xác định, tuy nhiên mức độ oxy trong khí quyển và đại dương đã tăng lên, đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi bản chất của sự sống trên hành tinh và tạo ra các sinh vật Ediacaran biota.

Các sinh vật này đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới và các hình thái sự sống phức tạp và đa dạng hơn bắt đầu phát triển. Đá sa thạch mịn của Vườn quốc gia Nilpena Ediacara đã bảo tồn nhiều trong số chúng.

Nhìn thấy hóa thạch của một vùng biển nửa tỷ năm tuổi

Khoảng 40 lớp hóa thạch đã được tìm thấy trong khu vực ngày nay là Vườn quốc gia Nilpena Ediacara.

Điều quan trọng nhất được phát hiện vào năm 2016 bởi Tiến sĩ Mary Droser, giáo sư khoa học Trái Đất tại Đại học California ở Riverside và nhóm của cô.

Các nhà khoa học đang nghiên cứu hóa thạch được tìm thấy ở Úc. Ảnh: South Australia Tourism Commission

Nó được đặt tên là Alice's Restaurant Bed và có các hóa thạch của một của một loạt các sinh vật cổ đại đặc biệt và cho thấy cách chúng di chuyển trên đáy biển đã từng tồn tại ở đây.

Một trong những hóa thạch được tìm thấy ở đây và không nơi nào khác trên thế giới là của Spriggina.

Đây là sinh vật đầu tiên được biết đến có cả mặt trước và mặt sau, thậm chí có thể là đầu và được cho là một trong những kẻ săn mồi đầu tiên từng tồn tại. Sinh vật giống sứa được đặt theo tên của Reg Sprigg, người được cho là đã phát hiện ra nó vào năm 1946.

Trong khi công viên quốc gia và Tổ chức Flinders Ranges Ediacara có sự bảo vệ rộng rãi, du khách có thể nhìn thấy một số hóa thạch cổ đại quý hiếm này.

Do tính mong manh và tầm quan trọng của địa điểm, chỉ có thể tham quan với hướng dẫn viên. Một trung tâm thuyết giải mới đã được tạo ra trong một cửa hàng thợ rèn lịch sử để chứa Alice's Restaurant Bed.

Trải nghiệm nghe nhìn sử dụng hoạt hình thực tế 3D cho thấy các nhà khoa học nghĩ rằng khu vực này trông giống như nửa tỷ năm trước khi nó là đáy của một vùng biển nông cổ đại và tràn ngập một hình thái sự sống mới.