Từ khi con gái chào đời, ngày nào họ cũng cãi nhau về việc chăm sóc con gái. Sau đó, Mã Tính phát hiện ra rằng chồng cô đã có ý định tìm người khác, vì vậy anh ta đã gây rất nhiều phiền phức cho cô mỗi ngày.

Theo thông tin từ Sohu, Mã Tính là một phụ nữ nghèo ở Trung Quốc, cô kết hôn với chồng nhiều năm trước và họ có một cô con gái xinh xắn. Thật tiếc khi Ma Ting không hiểu chồng mình hơn trước khi họ kết hôn, sau khi kết hôn, cô ấy nhận ra rằng tính cách và quan điểm của họ không phù hợp.

Cô làm thêm giờ ở văn phòng mỗi ngày và chăm sóc những nhu cầu thiết yếu hàng ngày của con gái sau khi trở về nhà. Ngay khi cô sắp mất niềm tin vào cuộc sống thì Ngụy Đồng xuất hiện.

Mã Tính, người không thể chịu đựng được cuộc sống như vậy, đã đề nghị ly hôn và cô quyết định giành quyền nuôi con gái mình. Sau khi ly hôn, Mã Tính càng cảm thấy áp lực đè nặng lên vai.

Anh ấy là đồng nghiệp của Mã Tính và họ biết nhau rất rõ vì công việc của họ. Ngụy Đồng biết Mã Tính từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, anh không những không quan tâm đến những điều này mà còn cảm thấy rất có lỗi với Mã Tính

Anh ấy cảm thấy rằng nếu mình có can đảm để thổ lộ tình yêu của mình sớm hơn, Mã Tính sẽ không kết hôn với người chồng bội bạc đó. Sau đó Ngụy Đồng bắt đầu chủ động tiếp cận cô.

Ảnh minh họa: Internet

Về công việc, anh ấy luôn cung cấp cho Mã Tính sự giúp đỡ có thể. Về cuộc sống, anh thường giúp Mã Tính chăm sóc con cái và dọn dẹp.

Theo thời gian, Mã Tính có ấn tượng tốt về Ngụy Đồng. Khi anh tỏ tình, Mã Tính do dự một lúc rồi cuối cùng quyết định gật đầu đồng ý. Nhưng cô không biết quyết định của mình sẽ mang đến cho con gái những hậu quả nặng nề sau đó.

Tính khí của người đàn ông thay đổi rõ rệt sau khi kết hôn và cuối cùng anh ta đã hành động phạm tội.

Sau khi kết hôn, Mã Tính đưa con gái đến sống với Ngụy Đồng. Lúc đầu, cô hơi lo lắng vì sợ rằng Ngụy Đồng sẽ không thể chấp nhận con gái mình. Sau khi quen nhau một thời gian, cô ấy thấy rằng Ngụy Đồng rất tốt với con gái mình nên Mã Tính cũng yên tâm.

Mã Tính nghĩ rằng cuối cùng cô đã gặp được tình yêu và chỉ có Ngụy Đồng mới biết điều gì đang diễn ra trong trái tim anh. Hóa ra Ngụy Đồng đã nghĩ về con gái của cô từ lâu. Để có cơ hội đến gần cô gái mảnh mai này, anh đã chủ động theo đuổi Mã Tính, một phụ nữ đã ly hôn.

Bây giờ anh ấy đã nhận được tin tưởng từ Mã Tính, không cần phải tiếp tục giả vờ nữa. Kết quả là Mã Tính nhận thấy thái độ của Ngụy Đồng đối với cô vô cùng lạnh lùng, thậm chí không muốn có quan hệ tình cảm với cô.

Lúc đầu, cô ấy cảm thấy rằng Ngụy Đồng quá nhút nhát, nhưng sau đó cô ấy nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Thái độ của Ngụy Đồng đối với Mã Tính đặc biệt xấu, nhưng thái độ của anh ấy đối với con gái của mình thì cực kỳ tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Anh thường giúp con gái thay quần áo, thậm chí có lúc còn bắt con gái ôm mình. Ngụy Đồng nói rằng điều này là để vun đắp tình cảm, nhưng thực chất anh ta chỉ muốn lợi dụng con gái riêng của vợ.

Mỗi lần thay quần áo, anh ta sẽ chạm vào con gái, thậm chí còn chạm vào một số bộ phận nhạy cảm của con gái. Đối với điều này, cô con gái khá không hài lòng, cô nghĩ đến việc phàn nàn với mẹ mình, nhưng cô không muốn làm cho mối quan hệ giữa mẹ và Ngụy Đồng trở nên tồi tệ hơn.

Vì hạnh phúc của mẹ, cô quyết định nuốt giận vào lòng. Khi lớn lên, con gái cô không còn là cô bé không biết gì về thế giới nữa, cuối cùng cô cũng biết Ngụy Đồng đang làm gì với mình.

Vì vậy, mỗi khi Ngụy Đồng cố gắng đến gần, cô ấy sẽ bỏ chạy trong tiềm thức. Thái độ của cô khiến Ngụy Đồng có chút khó chịu nên anh đã quyết định tìm cơ hội để chiếm trọn con gái của Mã Tính.

Một đêm nọ, Mã Tính đi công tác, chỉ có con gái và Ngụy Đồng ở nhà. Ngụy Đồng nhân cơ hội này kéo cô vào phòng ngủ và cưỡng bức cô quan hệ.

Kể từ ngày đó, Ngụy Đồng trở nên thái quá hơn và thường xuyên yêu cầu con gái thỏa mãn dục vọng của mình. Để không để gia đình tan nát, cô con gái chỉ còn biết cắn răng chịu đựng tất cả.

Cho đến rạng sáng hôm đó, Ngụy Đồng lẻn vào phòng con gái để thực hiện hành vi tội ác. Ở phía bên kia, Mã Tính tỉnh dậy sau giấc mơ và thấy Ngụy Đồng không ở trên giường, vì vậy cô nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.

Vì người mẹ đã biết những điều này nên cô con gái trực tiếp gọi cảnh sát và để Ngụy Đồng chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật.