Sử dụng đồ chơi người lớn cho cuộc sống tình yêu có phải là một ý tưởng hay?

Tâm sự 20/04/2023 06:42

Đồ chơi người lớn không chỉ dành cho những người độc thân mà còn có thể nâng cao khoái cảm trong một mối quan hệ.

Từ "Sex and the City" đến "Grace and Frankie", đồ chơi người lớn đã xuất hiện trong các bộ phim và chương trình truyền hình phổ biến nhất. Hãy nhận ra điều đó, các chàng trai ơi!

Đã đến lúc chúng ta rời khỏi những kiểu quan hệ cổ điển và mở cánh cửa phòng ngủ của chúng ta cho những đồ chơi người lớn đáng tin cậy - sẵn sàng đón nhận những khoảnh khắc thăng hoa mới của niềm vui.

Đồ chơi người lớn không chỉ dành cho những người tự sướng. Các cặp đôi sử dụng và ca ngợi những loại đồ chơi rung và đập này, đã mở ra những thế giới mới của niềm vui trong mối quan hệ của họ.

Sử dụng đồ chơi người lớn cho cuộc sống tình yêu có phải là một ý tưởng hay? - Ảnh 1
Sử dụng đồ chơi người lớn giúp cải thiện mối quan hệ vợ chồng. Ảnh minh họa: Internet

Và nói thật, việc sử dụng đồ chơi người lớn không có nghĩa là cuộc sống tình dục của các cặp đôi đó là nhàm chán.

Chưa chắc đâu! Trên thực tế, họ muốn đối phương đủ khát khao để chào đón một món đồ chơi người lớn mới vào cuộc sống của họ. Chẳng có điều gì không thể thích được đúng không?

Thị trường đầy hứa hẹn với các loại đồ chơi người lớn khác nhau nhưng loại nào phù hợp với bạn? Điều này phụ thuộc vào cơ thể, nhu cầu và kiểu quan hệ bạn đang có.

Cho dù bạn là người thích cảm giác tăng cao trong khi tâm sự, hoặc thích quan hệ xâm nhập hoặc bằng miệng hoặc bất cứ thứ gì ở giữa - hãy biết rằng có một loại đồ chơi người lớn đang chờ đợi để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho bạn!

Nhưng tai nạn khi làm “chuyện ấy” kỳ lạ nhất thế giới: Từ đồ ăn cay làm bỏng vùng kín của phụ nữ đến chiếc nhẫn bị mắc kẹt vào “cậu nhỏ” của người đàn ông

Nhưng tai nạn khi làm “chuyện ấy” kỳ lạ nhất thế giới: Từ đồ ăn cay làm bỏng vùng kín của phụ nữ đến chiếc nhẫn bị mắc kẹt vào “cậu nhỏ” của người đàn ông

Việc chăm sóc và bảo vệ bộ phận sinh dục của con người là rất quan trọng, vì thế những sai lầm nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng

Xem thêm
Từ khóa:   đồ chơi người lớn vợ chồng chuyện phòng the

TIN MỚI NHẤT

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 21 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức